Regresa el ciclo de teatro infantil 'Érase un sábado' a San Fernando

Una de las representaciones de 'Érase un sábado', en la Casa de la Cultura de San Fernando

El ciclo de teatro infantil Érase un sábado que promueve la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de San Fernando regresará a las dependencias municipales de la calle Gravina (Casa de la Cultura) tras el paréntesis estival.

El Consistorio isleño dio a conocer este martes a través de sus redes sociales las actuaciones que dan forma a esta nueva programación de una iniciativa que tiene por objeto acercar el teatro al público de menor edad e incitar su interés por la escena.

Estas sesiones de teatro en familia se celebrarán los sábados a las 12.00 horas en el salón de actos de la Casa de la Cultura y darán comienzo el 18 de octubre para terminar el 13 de diciembre. Las entradas están disponibles en la plataforma digital de venta de localidades del Teatro de las Cortes.

Entre las representaciones previstas están El sastrecillo valiente (18 de octubre), Timón El Flamenquito (15 de noviembre), Caperucita Roja (29 de noviembre) y Cuento de Navidad (13 de diciembre).

Desde el Ayuntamiento isleño se han anunciado también "otras iniciativas y actividades infantiles" que se darán a conocer próximamente.

El ciclo Érase un sábado se puso en marcha en el pasado mes de marzo con una primera propuesta que incluía siete espectáculos diferentes que tuvieron una buena acogida. El propósito era ofrecer a los niños espectáculos "más cercanos e interactivos" que fueran de su interés a modo de alternativa infantil a la programación del Teatro de las Cortes y, de esta forma, acercarlos a este mundillo.