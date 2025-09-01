Ya hay programación del Teatro de las Cortes para otoño: Manu Sánchez, Lolita, Ángeles Toledano... y mucho más

Una quincena de espectáculos darán forma entre el 17 de octubre y el 22 de diciembre a la programación de otoño del Real Teatro de las Cortes, que se prepara ya para volver a levantar el telón. Entre las citas que marcarán la agenda cultural isleña durante los próximos meses se incluye una doble función del último espectáculo de Manu Sánchez, ¡Entregamos!; la obra Poncia, inspirada en el conocido texto de Lorca (La casa de Bernarda Alba), con Lolita Flores en escena; o el concierto de Ángeles Toledano que se presenta como uno de los principales reclamos del Día Internacional del Flamenco. No taltarán tampoco en esta temporada muestras del talento local que, como viene ya siendo seña de la casa, estará también muy presente en las tablas del principal escenario de La Isla. En esta ocasión, con Daniel Bonmati, Eva Escudier o Milián Oneto o José María Perejón (Isbilya Quartet).

Las entradas se han puesto a la venta este mismo lunes a través de la plataforma digital del Teatro de las Cortes. Aunque el regreso de la taquila física -que ha confirmado la alcaldesa, Patricia Cavada- será también una de las novedades que acompañará a esta nueva temporada. La venta presencial de entradas vuelve a ponerse en funcionamiento a raíz de cierta demanda ciudadana ya que en los últimos años solo era posible la compra a través de medios digitales. La taquilla se habilitará en las propias dependencias del Teatro (en el acceso por la calle General Serrano). El servicio estará disponible a partir del 16 de septiembre, los martes de 11.00 a 13.00 horas, los jueves de 17.30 a 19.30 horas y, los días de función, de 19.00 a 20.00 horas.

Presentación de la programación del Teatro de las Cortes, en San Fernando. En la imagen, la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, y la concejala de Cultura, Pepa Pacheco / J.A.S.B. (Ayuntamiento San Fernando)

La programación, que se ha presentado esta mañana en el Ayuntamiento de San Fernando, incide en la línea de temporadas anteriores que ha deparado no pocos llenos en el Teatro. Cavada, acompañada de la concejala de Cultura, Pepa Pacheco, ha dado conocer al detalle una quincena de propuestas que tienen por objeto "hacer que la cultura sea accesible a todos". De ahí que los precios oscilen entre los 10 y los 20 euros y de ahí también la variedad que caracteriza a la programación que se ha preparado.

"Es una fórmula que ha funcionado y seguimos con la misma tónica: ofrecer espectáculos accesibles y propuestas que aúnen desde el teatro a la música haciendo un recorrido por todos los géneros para poder satisfacer todos los gustos o preferencias del público, desde el humor al teatro más social, desde el flamenco al rock y, por supuesto, dejando un espacio muy especial al talento local en nuestro teatro", ha valorado la alcaldesa, que se ha referido también al papel que ejerce el Teatro de las Cortes en la dinamización de la ciudad a través del impacto que deja en los establecimientos cercanos. De ahí, por ejemplo, que la hora de inicio de las funciones se mantenga a las 20.00 horas, con lo que se favorece a estos negocios tanto antes como después de los espectáculos.

Los espectáculos, uno a uno

La programación de otoño en el Teatro de las Cortes arrancará el 17 de octubre con un concierto muy especial del grupo Elefantes, con el que conmemorarán el 25 aniversario de su exitoso álbum Azul. Contar con la presencia de "un grupo mítico", en palabras de Cavada, será "todo un privilegio".

Un viejo amigo de La Isla, Javier Ruibal, protagonizará la segunda cita de la temporada el 18 de octubre con su espectáculo Saturno Cabaret.

La representación de Música para Hitler, una obra inspirada en la vida del músico Pau Casals, llegará al principal escenario isleño en la tarde del 25 de octubre con actores como Carlos Hipólito, Kiti Mánver, Dani Muriel y Marta Velilla en el escenario y bajo la dirección de Juan Carlos Rubio.

Poncia, el texto elaborado y dirigido por Luis Luque a partir de La casa de Bernarda Alba de Lorca, traerá una de las obras más potentes de la temporada en la jornada del 26 de octubre de la mano de Lolita Flores.

El cuarteto Isbilya, con el isleño Jose María Perejón al piano, recalará también el Teatro de las Cortes el 8 de noviembre tras cosechar numerosos premios y galardones en una brillante trayectoria musical.

Otro isleño, Daniel Bonmatti, protagonizará junto a Sara Sánchez, la siguiente propuesta de la temporada en la tarde del 14 de noviembre, con la que el Teatro volverá a abrir la puerta a los sones flamencos.

Y el 16 de noviembre, Ángeles Toledano, una de las voces más prometedoras del flamenco actual, tomará el relevo con su propuesta Sangre sucia -que es el título de su nuevo álbum- para protagonizar uno de los actos principales del Día Internacional del Flamenco que se celebrarán en la ciudad.

La artista isleña Eva Escudier traerá también su propuesta de danza acrobática Sentadita me quedé, que está inspirada en vivencias personales, recuerdos de la infancia y el relato de tres generaciones de mujeres y que toman forma en el viejo patio de vecinos Robles de San Fernando. Será el 21 de noviembre.

Los lunes al sol, la obra de teatro inspirada en el popular filme, llegará al Teatro de las Cortes el 22 de noviembre con un elenco formado por Mónica Asensio, José Marcial Álvarez, José Luis Torrijo, Fernando Cayo, Fermi Herrero, Fernando Huesca, César Sánchez y Lidia Navarro.

Los días 28 y 29 de noviembre, desfilarán por el escenario dos comedias que se replantean los roles de 'princesa': No me toques el cuento y Ya me has tocado el cuento.

El humorista Manu Sánchez hará doblete los días 5 y 6 de diciembre con sendas funciones para su propuesta ¡Entregamos!, que él mismo ha calificado como "un grito de vida y un canto al presente".

La programación de otoño volverá a llenar de música la sala en la jornada del 12 de diciembre con la banda madrileña Morgan, que aterriza en San Fernando con su Hotel Tour.

La temporada hará también hueco a la zarzuela con La verbena de la paloma, una obra clásica estrenada en 1894 con música de Tomás Bretón y libreto de Ricardo de la Vega que aterriza en el escenario isleño de la mano de la compañía Teatro Lírico Andaluz. Eso será el 20 de diciembre.

El 27 de diciembre, Milián Oneto se encargará de cerrar la programación con el espectáculo Voces de mujer, una cuidada selección de boleros, poemas e historias contadas y cantadas, compuestos, sentidos y escritos por grandes mujeres de la historia de la música y la cultura latinoamericana y española.