Adjudicado el nuevo contrato para el Teatro de las Cortes en San Fernando

Imagen del Real Teatro de las Cortes, abarrotado de público durante una función de la pasada temporada.

El Ayuntamiento de San Fernando ha adjudicado el contrato para la prestación de los servicios del Real Teatro de las Cortes a la empresa D’Arte Grupo Eventos y audiovisuales SLU, si bien se ha visto obligado a declarar desierta la gestión de las dependencias municipales de la Casa de la Cultura, que formaba parte de un segundo lote en este proceso de licitación.

La decisión se adopta dado que "no existe ninguna proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el pliego", según expone la mesa de contratación del Consistorio isleño.

El presupuesto de este segundo lote que ha quedado desierto –y que incluía la prestación de los servicios técnicos para el funcionamiento del salón de actos municipal de la calle Gravina, que comprende trabajos relativos a iluminación y sonido– ascendía a 5.845,03 euros.

Por su parte, la gestión del Teatro de las Cortes –que ahora se dispone a iniciar una nueva temporada– se ha adjudicado por 107.496,4 euros y un plazo de un año que puede prorrogarse por otro más.

El contrato se licitó en el pasado mes de enero por 208.547,12 euros (en total) y, en el caso del Teatro de las Cortes, incluye los servicios técnicos de tramoya, iluminación y sonido; de taquilla, acomodación, portería, carga y descarga; y de las labores de mantenimiento.

Precisamente, una de las novedades recogidas en el pliego pasa por la asistencia personal al público para la adquisición de las entradas por parte del personal de taquilla, aunque utilizando para ello la plataforma on line de venta. Se trata así de responder a una demanda de los usuarios tras la desaparición de la taquilla física.