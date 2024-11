Estos son los actos que se celebrarán en San Fernando por el Día Internacional del Flamenco

San Fernando/El 16 de noviembre se celebra el Día Internacional del Flamenco, fecha en la que fue declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. San Fernando será escenario de una programación "a la altura" que contempla una quincena de presentaciones, charlas, exposiciones y espectáculos. Como ha explicado la alcaldesa, Patricia Cavada, se trata de "una apuesta conjunta y colectiva que aúna muchas disciplinas, permitiendo realizar una oferta de máximo nivel y muy didáctica".

Así, a las habituales actuaciones en el Real Teatro de las Cortes se suman otras en el Centro de Interpretación Camarón de la Isla, también una exposición pictórica o la presencia de los artistas urbanos del movimiento Urban Sketchers Bahía de Cádiz, el estreno de un documental y coloquio, así como la imprescindible presencia de las academias de la ciudad, cuna y cantera de los nuevos talentos del flamenco, entre otros.

Como principal novedad, este año las actividades propuestas desde el Ayuntamiento para conmemorar esta efeméride tan importante en San Fernando ponen aún más la mirada en la faceta escolar y los nuevos públicos. Así, junto a la programación especial que ya preparan colegios e institutos isleños, el Consistorio vuelve a abrir a los centros educativos las puertas de los enclaves dedicados a Camarón de la Isla (Casa Natal y Centro de Interpretación).

Del mismo modo, la programación especial para esta conmemoración incluye la presentación de una nueva edición ampliada y más completa del libro El pequeño Camarón, un manual excepcional para acercar a los más pequeños a esta expresión artística. Además, el Ayuntamiento de San Fernando se da la mano con el IES Jorge Juan y va a programar la actuación del alumnado de este instituto, que va a desarrollar en el centro de interpretación una propuesta variada que incluye la poesía de Federico García Lorca, las canciones de los gitanos de los Balcanes y las fusiones del flamenco con otras músicas.

En lo que respecta a las academias, el sábado 16 por la mañana será el momento de protagonismo de las academias Tronío de las hermanas Vélez, Cumbre Flamenca de Carmen Peña, Marisma de Sonia Peña y Pepa Peña, Solera de Marisa Sanz y Embrujo de Lucía Moreno. Estas escuelas de flamenco, que se esfuerzan cada día por sembrar la semilla del futuro en este arte, realizarán diversos pasacalles y se unirán en un flashmob en la plaza del Rey. Será el momento de disfrutar de artistas de todas las edades junto a sus maestras.

Antes, el martes 12, se abrirán los actos con la exposición De la Isla yo soy, y se extenderán hasta el día 23 de noviembre, cuando a las 20.00 horas tendrá lugar el espectáculo Luna y tacón, con Ana María Galvín y Jesús de Lucas (al cante), Chari Benítez (al baile), Javi de Carmen (guitarra) y Jorge Aguilar El Meji (percusión).

No hay que olvidar tampoco que el día 18 de noviembre el Centro de Congresos acogerá la presentación del documental Bolinus Brandaris. Flamenco From the Bay of Cádiz, realizado por el productor americano/isleño David Aglow, que participará en un coloquio con los presentes. También hay que recordar las esperadas actuaciones en el Real Teatro de las Cortes del cantaor Jesús Castilla y el estreno del musical sobre la Venta de Vargas.

Además, en el marco de esta conmemoración se van a entregar los galardones de la IX edición del festival La Isla Ciudad Flamenca, y el prestigioso Premio Leyenda del Flamenco, que se entregará a José María Velázquez-Gaztelu, periodista, escritor, poeta y uno de los mayores especialistas del flamenco.

"Muchas y variadas actividades que se suman a la apuesta integral que se hace en la ciudad por visibilizar y recuperar la afición por el flamenco durante todo el año, y que incluye este arte en las habituales programaciones del teatro, que cuenta con uno de los festivales veraniegos más extensos, nada menos que 42 días de cante y baile con La Isla Ciudad Flamenca. Igualmente, suma espectáculos flamencos en citas multitudinarias como Bahía Sound, apoya a las peñas de El Chato y Camarón de la Isla para que mantengan su actividad anual y respalda a entidades como la Galería ERA y la Asociación Cultural La Fragua, entre otras acciones", ha explicado el Ayuntamiento isleño, para el que "el flamenco es un elemento patrimonial que nos define y que hay que preservar, un arte que sigue creciendo y evolucionando, y que continúa ganando nuevos públicos. Pero también es una herramienta turística y de dinamización económica a través de la industria cultural".

Toda la programación

Martes 12

12.30 horas. Inauguración exposición de pintura De La Isla soy yo del pintor Ignacio de Salas. En el Centro de Interpretación Camarón de la Isla.

18.30 horas. Presentación de la tercera edición del libro El pequeño Camarón de la escritora y docente Juana Rodríguez. Es una edición con novedades como una pequeña biografía de los personajes, nuevo prólogo, reestructuración del texto original, más material didáctico para después de la lectura, etc. En el Centro de Exposiciones y Congresos.

Miércoles 13

12.45 horas. Entrega del premio Actuación Relevante del IX Festival La Isla Ciudad Flamenca a El Mawi de Cádiz. Presentación del cartel del pintor Ignacio de Salas para la X edición de La Isla Ciudad Flamenca 2025. En el Centro de Interpretación Camarón de la Isla.

Jueves 14

9.30 / 11.30 y 13.00 horas (3 pases). Espectáculo del alumnado del IES Jorge Juan. Es una propuesta variada que incluye la poesía de Federico García Lorca, las canciones de los gitanos de los balcanes y las fusiones del flamenco con otras músicas. En el Centro de Interpretación Camarón de la Isla.

18.30 horas. Acto de entrega galardón XII Leyenda del Flamenco 2024 a José María Velázquez-Gaztelu. En la Venta de Vargas.

Viernes 15

20.00 horas. Jesús Castilla con su espectáculo Mi cante, mi verdad. En el Real Teatro de las Cortes. Entradas: web Teatro de Las Cortes.

23.00 horas. Ofelia Márquez. Recital de Baile. En la Venta de Vargas. Entradas y reservas: 956881622.

Sábado 16

10.30 horas. Pasacalles flamencos de las distintas academias de baile de la ciudad en dirección a la Plaza del Rey.

12.30 horas. Flashmob con coreografías de las academias de baile flamenco de la ciudad. En la Plaza del Rey.

De 13.30 horas a 17.30 horas. Actuación de las diferentes academias de baile flamenco en el atrio de la Plaza del Rey.

20.00 horas. Estreno de Venta de Vargas. Musical Flamenco. En el Real Teatro de las Cortes. Entradas: web Teatro de Las Cortes.

11.00 a 13.00 horas. Centro de Interpretación Camarón de la Isla. Jornada especial con Urban Sketchers Bahía de Cádiz en el espacio expositivo.

Lunes 18

19.00 horas. Estreno del documental Bolinus Brandaris. Flamenco From the Bay of Cádiz realizado por el productor americano/isleño David Aglow y el director Andrew Sully, donde se contará con la presencia del productor, y Javier Fernández 'Chico' y Carlos Rey para un posterior coloquio. En el Centro de Exposiciones y Congresos.

Sábado 23