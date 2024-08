Jesús Castilla, cantaor: "Sin duda estoy en mi mejor momento profesional"

San Fernando/–Está usted imparable, ¿cómo ha sido la experiencia de ganar el Melón de Oro en el prestigioso Festival de Cante Flamenco de Lo Ferro?

–El año pasado ya me llevé el primer premio en la modalidad de cantes de compás, pero me quedé a las puertas de lograr el máximo galardón de este festival: el Melón de Oro. Afortunadamente, esta edición me pude desquitar de aquello, dando lo mejor de mi mismo desde las preliminares hasta la propia final, que gané el pasado 27 de julio cantando por farruca, bulerías y cantes de fragua con Niño Manuel a la guitarra. No hay que olvidar que se trata de un festival muy prestigioso que se celebra en la localidad murciana de Torre Pacheco desde hace 44 años. Sin ir más lejos, este año durante la semana que duró el festival, además de diversas conferencias y actividades, actuaron artistas de la talla de José Mercé, Farruquito o La Macanita.

–Sin duda este nuevo triunfo contribuye a aumentar aún más la visibilidad que ha logrado participando en distintos talent shows de Canal Sur durante los últimos años

–La verdad es que entrar cada semana en los hogares de los andaluces y andaluzas a través de la televisión ha supuso una gran oportunidad y un impulso definitivo para mi carrera. En 2019 fuí ganador del concurso ‘Gente con Arte’ y en 2022 llegué a la final de la sexta edición de ‘Tierra de Talento’. Los más puristas dicen que tal vez me equivoqué en la final no tirando por el flamenco más jondo y eligiendo como tema ‘Y si fuera ella’, de Alejandro Sanz. Pero creo que a veces hay que arriesgar para llegar también a otro tipo de público. Yo soy cantaor flamenco y me apasiona este arte, pero escucho música de todos los géneros. Por ejemplo, me gusta Bruce Springsteen, Bryan Adams, Bon Jovi, o Luz Casal y a menudo me atrevo con versiones de otros géneros.

–Por si tuviese usted pocos frentes abiertos además ultima la grabación de su segundo álbum.

–Estoy muy satisfecho con la buena acogida que tuvo mi primer álbum: La voz de mi alma. Durante este mes grabaremos en estudio y rodaremos el videoclip del que será el cuarto single de mi nuevo trabajo discográfico, unos tangos que se llaman Ventanas a la calle. Estoy trabajando duro junto a mi manager, Jesuli Carrillo, para intentar tener listos el resto de temas en estos meses y lanzar el segundo álbum para Navidad. Por otro lado, haber ganado el Festival de Lo Ferro me abre también las puertas a grabar un álbum de flamenco puro y esa es una oportunidad que no voy a dejar pasar.

Jesús Castilla, en la plaza Juan Vargas. / Manuel Aragón Pina

–Visto lo visto, ¿podemos decir que se encuentra en su mejor momento profesional?

–Estoy en mi mejor momento profesional. Es verdad que con el tiempo uno va madurando y cogiendo más tablas y lo cierto es que yo ya me veo cuajado como artista. Ya me lo dijo Pedrín García hace muchos años, que yo iba a ser un buen cantaor pasando de los cuarenta. Y así ha sido. En los últimos cuatro o cinco años es cuando estoy sumando mis mayores logros y ganando premisoos en festivales. Reto que me propongo reto que consigo desde el trabajo.

–¿Tiene la suerte de sentirse profeta en su tierra?

–Sin duda. Me siento valorado como artista fuera de San Fernando y querido en mi ciudad. Son muchos los cañaíllas que se alegran de mis éxitos, que me paran por la calle o me mandan mensajes para felicitarme. Estoy muy agradecido por el apoyo de mi gente y de mi Isla.

–¿Siendo cantaor de La Isla de Camarón cómo se siente al defender su legado sobre cualquier escenario?

–Camarón es el mejor cantaor que ha habido y habrá jamás. Es único e irrepetible y una influencia innegable para todos los que nos dedicamos a esto. Ser artista flamenco siendo de San Fernando conlleva una responsabilidad añadida respecto a este legado. Y también es verdad que muchos creen que ser de La Isla implica nacer de serie con un don o un duende flamenco especial. De Camarón gusta hasta los andares. Más allá de eso tengo mi propio sello y mi propia personalida como artista.

–¿Y cómo va la saga familiar?, ¿hay relevo para rato?

–Aunque ahora lo tengan un poco apartado, mi hija Samara canta espectacular y mi hija Coral es una gran bailoara. Confiemos en que lo vayan retomando. A mi nieto Neizan le gusta el flamenco, pero apunta maneras como futbolista y como futbolista iba a pasar menos fatigas que como flamenco.