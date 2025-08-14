Manu Sánchez recibió la propuesta de ser pregonero del Carnaval de Cádiz justo antes de entrar en quirófano

La enfermedad que Manu Sánchez arrastra desde 2023, un cáncer testicular, ha estado de alguna manera presente en su presentación como pregonero del Carnaval de Cádiz 2026. La llamada del alcalde de la ciudad, Bruno García, proponiéndole tal honor fue a la vez inoportuna y oportuna. “Era 23 de julio y no olvidaré la fecha porque yo estaba a punto de entrar en quirófano. Y media hora antes, con las medias compresivas para los trombos que te hacen ponerte antes de entrar a la operación, sonó mi teléfono y vi que la llamada era de Bruno”, contó Sánchez.

Pensaba Manu que Bruno sabía que ese día le operaban y que le llamaba para desearle que todo saliera bien, pero la realidad era otra. “Me preguntaba cómo me pillaba y yo le dije que a quince minutos de entrar en quirófano. Se produjo un silencio. Me preguntó si era mal momento o buen momento. Le dije ‘alcalde, lo que sea dímelo ahora que no sé si habrá otra oportunidad'. Y me soltó la bomba”,

“Le dije que me parecía un disparate y le di varios nombres de gente que lo merece antes que yo. Esos nombres que todos sabemos que son justos y necesarios, como Noly, el cuarteto de Gago, Tino Tovar, Jesús Bienvenido… el alcalde me dijo que frenara, que eso ya se sabe, y que ese no era mi problema".

"Le dije que tenía la sensación de estar bailando una cometa con dos hilos: uno que me hace decir que es pronto y que hay infinidad de personas que lo merecen antes que yo, pero después está el otro hilo que me enseñó la vida de no dejar nada para el año que viene, ni para dentro de dos o de diez. Le pedí que me dejara salir de esta recuperación, que fue todo rápido y en 48 horas estaba en casa y ya me vi con tiempo para hacer el pregón, además de mis compromisos profesionales”.

Bruno García reconoció haberse cortado cuando efectuó la llamada. Al respecto, Sánchez, con su habitual manera de tomarse la vida con humor, contó que “cuando ya iba para quirófano le dije a mi familia ‘pero si muero ahora, ¿muero pregonero o no?’”.

El humorista, para ilustrar su estado de ánimo en su elección como pregonero, entendiendo que hay carnavaleros que lo merecen más, señaló que “el cáncer tampoco me lo merezco y me lo he tenido que quedar. Entonces, hay cosas buenas como esta que me la voy quedar también”.

El alcalde quiso añadir que “en medio de ese lío, el mensaje que Manu me envió después era de un absoluto amor a Cádiz”.