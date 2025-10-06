El bailaor Antonio Canales recibirá el XIII Premio Leyenda Ciudad Flamenca en San Fernando

Era cuestión de tiempo que la trayectoria del bailaor Antonio Canales fuese reconocida con el Premio Leyenda del Flamenco, que cada año otorga la Venta de Vargas, la promotora de eventos Flamenco de La Isla y la revista La Fragua. Se trata de un galardón ya asentado y cuya entrega se hace coincidir en el marco del Día Internacional del Flamenco, que se celebra el 16 de noviembre. Con el paso de los años, el artista de Triana ha ido estrechando lazos con la ciudad de Camarón y su presencia ha ido haciéndose cada vez más habitual. De hecho, el pasado Día Internacional del Flamenco Canales prestó su voz como narrador en el estreno del musical sobre le Venta de Vargas en el Real Teatro de Las Cortes y a principios de agosto llenó las clases magistrales de remates por tangos y alegrías que ofreció dentro de la programación de la última edición de 'La Isla Ciudad Flamenca'.

Los organizadores dieron a conocer la buena nueva al premiado la noche del pasado sábado, durante la retransmisión del programa de Canal Sur 'No dejes de soñar', que, precisamente, dedicaba su entrega a la figura del bailaor. De esta manera, Antonio Canales se convertirá el mes que viene en la decimotercera persona que recibirá este premio, que consta de una estatuilla de Antonio Mota que reproduce la estatua de Camarón de La Isla esculpida por dicho autor y situada en la Plaza Juan Vargas. La Venta de Vargas continuará como escenario de este emotivo acto.

Como cada año, la designación del homenajeado resulta de un proceso de consulta a representantes de la prensa especializada y de instituciones, colectivos y personas vinculados al flamenco. El Premio Leyenda del Flamenco nació en 2012 con el objetivo de reconocer la labor de artistas flamencos de dilatada trayectoria y contrastadas aportaciones a este arte.

Al recibir este premio, Canales se unirá a una ilustre lista de la que ya forman parte Alonso Núñez 'Rancapino', Antonio Fernández 'Fosforito', Paco Cepero, Juan Peña 'El Lebrijano', Curro Malena, Carmen Linares, Juan Villar, María Vargas, Ricardo Pachón, José Mercé, José Losada 'Carrete de Málaga' y José María Velázquez-Gaztelu.