Más de 25.000 personas disfrutaron de la décima edición de 'La Isla Ciudad Flamenca' en San Fernando

La organización del festival 'La Isla Ciudad Flamenca' ha ofrecido un balance de la recién concluida décima edición. En líneas generales, este ciclo estival vuelve a arrojar datos muy positivos. De hecho las primeras estimaciones de los responsables apuntan a que más de 25.000 personas han disfrutado este verano de los 42 días de flamenco que ofrece esta iniciativa desde hace una década, tratándose casi siempre de actividades gratuitas. “El festival continúa consolidándose como una cita imprescindible en la Bahía de Cádiz. Su formato cercano y popular, pensado para disfrutar del flamenco en la calle y en espacios singulares, ha convertido al festival en un auténtico difusor de este arte. La oferta cultural y de ocio del verano isleño no se entiende ya sin la presencia de este festival en las calles de San Fernando”, señalan desde la organización.

Las propuestas en el Parque revalidan su éxito

El auditorio del Parque volvió a acoger las dos veladas más emblemáticas del festival.

La Noche Flamenca del Parque estuvo marcada por un lleno absoluto y por la entrega de Rancapino Chico, que dejó el listón muy alto. Los cantaores isleños Jesús de Lucas y Carmen La Shica también brillaron, demostrando la fortaleza de la tradición cantaora en La Isla de Camarón.

Por su parte, la Noche del Baile Flamenco reunió a tres grandes figuras (Macarena Ramírez, Carlos Carbonell y Beatriz Santiago) en un espectáculo cargado de compañerismo, colorido y tres maneras diferentes de expresar el baile flamenco más puro.

Gran acogida del formato íntimo

El cambio de ubicación de los conciertos de un formato más íntimo al patio del colegio La Salle resultó un acierto. Allí se vivieron momentos inolvidables, como el recital del pianista Manolo Carrasco, el concierto de Sandra Carrasco y David de Arahal y el encuentro de La Juntera Jonda, una experiencia que la organización quiere repetir cada año.

Además, estos conciertos contribuyeron a una destacada recaudación solidaria a beneficio de Andex (Asociación de Cáncer Infantil), gestionada por la Hermandad de Cristo Rey.

Formación y nuevos espacios

Las clases magistrales de Antonio Canales en la nueva Escuela Municipal de Danza fueron otro de los grandes hitos, inaugurando una línea de formación de calidad dentro del festival.

Además, la Venta de Vargas, escenario emblemático del flamenco, volvió a ser punto de encuentro obligado, con actuaciones que colgaron el cartel de completo en casi todas sus citas.

La alameda Moreno de Guerra se consolidó como uno de los espacios más exitosos gracias a su ambiente entre jardines y a una programación diversa: desde la inauguración con El Mawi, hasta la presencia de artistas locales como Paco Manano y Manuel Lucas, pasando por la frescura de Inma Lara, la emotiva propuesta de Cañejo y Adriano con La Música de Nuestros Mayores, o la intensidad de Raquel La Mónica. El festival se despidió con una clausura inolvidable de la mano de Lola La Chiri, que sorprendió a todos y se ganó un lugar de honor como joven talento del cante.

Nuevos escenarios también han encontrado su sitio, como la Plazoleta de las Vacas, que vivió una fiesta multitudinaria con Rumbaleando, o el balcón de la Plaza del Rey, en colaboración con La Gran Vía y La Esquina del Rey, con actuaciones memorables de Anabel Rivera y Cati Ocaña. También la propia plaza disfrutó de artistas como El Mawi o Diego Santana.

Además, el balcón de la calle Las Cortes acogió el cante de Alejandro Silva, Diego Santana y El Cañejo de Barbate en un ambiente cercano y acogedor.

Asimismo, los Lunes de la Abacería y las propuestas en establecimientos como La Flamenkita, Litos Corner o La Milonga llevaron al festival el flamenco fusión de las nuevas generaciones.

La Asociación Cultural Flamenca La Fragua también reforzó su presencia en esta edición, recuperando la tradicional Piriñaca Flamenca y aportando una animada noche de juerga flamenca en pleno centro de la ciudad.

En los próximos días se darán a conocer los habituales Premio a la Actuación Relevante del Festival y el Premio Topúlic al Joven Talento, además de otros posibles reconocimientos especiales.

La organización destaca el apoyo imprescindible del Ayuntamiento de San Fernando, patrocinador principal, así como el de entidades colaboradoras como la AIE (Asociación de Intérpretes y Ejecutantes), Asihtur, Bahía Sur, Venta de Vargas, MiTablao, Hotel Salymar, All Flamenco y La Fragua.

En definitiva, las expectativas se ha cumplido en una edición que no era cualquiera, ya que el festival celebraba su primera década de vida.