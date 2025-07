Manolo Carrasco, pianista y compositor: “El público de San Fernando exige más al flamenco por razones obvias”

–El suyo es uno de los grandes nombres de esta décima edición de ‘La Isla Ciudad Flamenca’, ¿con qué se va a encontrar quien vaya a verle el próximo miércoles 30 al patio del colegio La Salle?

–Va a ser una actuación muy especial en formato trío. Estaré acompañado por un gran guitarrista, Adriano Lozano, que además es de aquí, de La Isla. Llevo trabajando con Adriano por lo menos 30 años y juntos hemos recorrido medio mundo y trabajado en muchísimos países. Junto a nosotros estará Simón García Jiménez, un violinista al que conocí hará unos 11 años, cuando lo vi tocar con Ara Malikian, y con el que también he recorrido mundo. La verdad es que nos compaginamos muy bien. La guitarra, el violín y el piano son tres instrumentos que compactan muy bien cuando tocan juntos y que brillan en los solos. Normalmente, actúo en formatos más grandes, con orquesta, pero este trío va a ser algo distinto. Además, actuar en mi tierra, yo soy de Cádiz, siempre es especial.

–Entiendo que en esta ocasión el repertorio tirará más por el flamenco.

–Estamos en un festival de flamenco y por ahí vamos a tirar. Tocaremos diferentes palos, como tangos, bulerías o alegrías. En cualquier caso, también estarán presentes el jazz, el blues y la música clásica, que se merzclarán con el flamenco. Y no faltará nuestro músico más internacional, Manuel de Falla, del que interpretaré La danza del fuego al piano.

–Tocar flamenco en La Isla de Camarón y ante un público que entiende bien de este arte no es cualquier cosa.

–En nuestra tierra siempre se exige más por razones obvias. Por ejemplo, me he levado un mes de gira por China y allí la exigencia es más relajada. Aquí tienes que dar el do de pecho, por decirlo de alguna manera. Pero yo siempre me he sentido muy apoyado y querido en mi tierra. El flamenco se está expandiendo por el mundo entero y eso es gracias a grandes artistas como Camarón o Paco de Lucía, que hicieron que fuese algo internacional.

Carrasco, en una imagen de archivo. / D.C.

–El flamenco es fusión y parece que instrumentos como el piano se han ganado su sitio en él.

–A la gente que le gusta el piano en el flamenco, y eso que es un instrumento relativamente nuevo en ese entorno. Arturo Pavón fue el primero que lo introdujo y desde entonces se han ido sumando con éxito otros instrumentos como el saxofón o la flauta, al mismo tiempo que el flamenco se iba fusionando con otros estilos como el blues o el jazz.

–Hablando de flamenco y copla, usted ha tenido la suerte de actuar junto a figuras como Rocío Jurado o José Mercé.

–Me acuerdo que con Rocío Jurado hice una gira por toda España cuando tenía 19 añitos. Fue una gira muy especial. Ella hacía siempre en su espectáculo una parte de flamenco acompañada de guitarra y en esa parte me bajaba del escenario para escucharla. Fue una gira muy bonita, la verdad. Tengo unos recuerdos muy especiales de haber trabajado con ella. Le hice una canción cuando se casó con Ortega Cano que se llamaba Con la mano izquierda. Un pasodoble con letra de Manolo Molés. Se grabó también en Londres con la Royal Philharmonic y la recuerdo cantándole la canción a él. Con José Mercé he trabajado varias veces, sobre todo en televisión. Siempre lo he admirado mucho. Es una persona estupenda aparte de un buen artista. Por ejemplo, con él hice un tema llamado Princesa del aire.

–Tiene a sus espaldas más de 40 albumes y más de 30 giras, pero nunca para y siempre se está reinventando, ¿qué tiene ahora entre manos?

–Ahora estoy entre Cádiz y San Petersburgo, donde también he trabajado muchas veces. Allí acabo de grabar dos discos con la Orquesta Sinfónica de San Petersburgo. El primero de ellos dedicado a mi padré Ángel, que saldrá dentro de muy poquito: el 2 de agosto, que es el día de su cumpleaños. El otro álbum es de flamenco sinfónico y saldrá entre diciembre y enero. Me ha encantado tener una orquesta sinfónica a mano, tan cerca, y poder trabajar con sus mñusicos. Ellos se han quedado muy sorprendidos. Imagínate a un músico acostumbrado a tocar Tchaikovsky y que de repente empieza a tocar por alegrías. Ha sido una experiencia muy bonita. Queremos hacer una gira con orquesta sinfónica por todo el mundo. De hecho, estoy escribiendo mucho ahora para orquesta sinfónica.