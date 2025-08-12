La décima edición de ‘La Isla Ciudad Flamenca’ llega a su ecuador confirmando su éxito en San Fernando

Como cada verano, ‘La Isla Ciudad Flamenca' ofrece 42 largos días, con sus noches, de actuaciones y eventos, casi todos gratuitos, vinculados al flamenco. Un titánico período que alcanzó su ecuador el pasado domingo en la plaza del Rey con el recital de cante a cargo de Anabel Rivera, que derrochó arte y duende desde un balcón situado en el entorno de las terrazas de La Gran Vía y la Esquina del Rey.

¿Y para qué han dado estos primeros 21 días del festival? Pues parece que para mucho y bueno. Uno de los promotores de este ciclo, Javier Fernández ‘Chico’, explica que las expectativas se están cumpliendo con creces y que el festival continúa creciendo cada verano. Algo que era especialmente importante en esta edición, ya que el ciclo cumple este 2025 una década acercando a su público el flamenco a pie de calle.

Fernández no se tiene que ir muy atrás en el calendario para buscar ejemplos que ilustren el innegable éxito del festival. Sin ir más lejos, el pasado sábado se desarrolló en el auditorio del parque Almirante Laulhé una nueva Noche Flamenca del Parque, que permanece como uno de los eventos más esperados de la programación.

En esta ocasión, detalla el promotor, más de 3.000 personas se dieron cita para disfrutar de esta propuesta, cuyo cartel reunía a Rancapino Chico, Carmen La Shica y Jesús de Lucas. “Alonso (Rancapino Chico) no salía de su asombro al ver como miles de personas guardaban silencio para disfrutar del flamenco. Eso no suele pasar”, señala ‘Chico’.

Y ese respeto del público, apunta Fernández, se ha convertido precisamente en una de las señas de identidad del festival. “La gente viene a disfrutar el festival y a vivir el flamenco. Además de los isleños, cada vez son más los turistas que visitan San Fernando atraídos por este ciclo”, subraya el promotor.

“Ya es muy habitual ver a personas consultando el programa de mano de ‘La Isla Ciudad Flamenca y elaborando su propio itinerario. Al igual que ya es costumbre que haya público que ocupe las sillas de los espectáculos en espacios como el parque Almirante Laulhé o la alameda Moreno de Guerra un par de horas antes del inicio de las actuaciones para asegurarse un buen sitio. Son claros signos del éxito del festival y estamos muy orgullosos”, continúa ‘Chico’.

En este sentido, Fernández sitúa el buen rendimiento que está experimentando la alameda Moreno de Guerra durante esta edición como un claro punto de inflexión para este espacio en el festival.

Entre los artistas cuyas propuestas han gozado de mayor aceptación por parte del público en lo que va de edición el promotor destaca a Mawi de Cádiz, Manolo Carrrasco, Rancapino Chico o Anabel Rivera. “Ya es imposible entender el verano isleño sin ‘La Isla Ciudad Flamenca’. Eso es así”, asegura ‘Chico’.

Satisfacción municipal

Para la concejala de Cultura, Pepa Pacheco, ‘La Isla Ciudad Flamenca’ “se ha consolidado como una de las grandes citas culturales del verano andaluz”. “Cada año crece en público, en calidad artística y en proyección turística, convirtiendo nuestras calles y plazas en un escenario vivo que respira flamenco por cada rincón”, indica la delegada.

Pacheco ha subrayado además el compromiso del Ayuntamiento con el flamenco durante todo el año, así como con la organización de eventos de gran calado que sitúan a San Fernando en el mapa cultural y festivo. “No solo apostamos por preservar nuestras tradiciones, sino también por ofrecer espectáculos y actividades que generan movimiento económico, atraen visitantes y refuerzan la imagen de San Fernando como una ciudad dinámica, hospitalaria y con una agenda cultural de primer nivel”, ha afirmado.