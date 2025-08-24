Sábado de playa, ritmos latinos, flamenco y risas en San Fernando

El entorno de los chiringuitos de la playa de Camposoto fue escenario para los conciertos de diversos grupos.

El pasado sábado San Fernando sorprendió a isleños y visitantes con una oferta cultural y de ocio abrumadora. Mucho y bueno donde elegir de punta a punta de la ciudad. Lo único complicado fue decidirse por una propuesta u otra o idear un complicado encaje de bolillos si se quería hacer doblete para disfrutar de más de una de estas citas.

Vamos a la playa

Los más playeros pudieron vivir intensamente una nueva edición del evento See You Sun, que tiene a la playa de Camposoto como escenario y en el que la puesta de sol goza de gran protagonismo. Una vez más, el Ayuntamiento, con la colaboración de los chiringuitos y diversos colectivos, apostó por un programa de actividades gratuitas que contentó tanto a pequeños como a mayores.

Los más jóvenes disfrutaron de la Sharky Race Junior, donde pusieron a prueba su destreza entre obstáculos y retos acuáticos, y de espacios multideportivos en los que pudieron practicar distintas disciplinas.

La música no faltó con una batería de conciertos en los distintos chiringuitos de la playa de Camposoto. De esta manera, actuaron Rumbaleando, Iván Torrán, Phango Dub, Los Hombres de Papel y Kadipó.

También hubo sitio para partidas de ajedrez al aire libre, baños de sonido con gong o sesiones de meditación.

Los más noctámbulos agradecieron que para este evento las líneas que llegan a la playa ampliasen su servicio hasta las dos de la madrugada.

El baile de ‘La Isla Ciudad Flamenca’, protagonista en el Parque. / J.A.S.B.

Duende flamenco en el Parque Almirante Laulhé

Por otro lado, ‘La Isla Ciudad Flamenca’, inmersa en la conmemoración de su décimo aniversario, celebró el sábado una nueva edición de uno de sus eventos más exitosos: la Noche de Baile en el Parque. Para esta ocasión, el festival ofreció un cartel en el que coincidieron Macarena Ramírez, Carlos Carbonell y Beatriz Santiago.

El baile logró reunir de nuevo a miles de amantes del flamenco en el auditorio del Parque Almirante Laulhé. ‘La Isla Ciudad Flamenca’ se refuerza como festival de referencia gracias a la calidad de eventos gratuitos como esta Noche de Baile en el Parque.

El humorista José Campoy abarrotó el patio del Castillo de San Romualdo. / J.A.S.B.

Comedia en el Castillo

Después de semanas de conciertos y música, el ciclo Noches del Castillo se detuvo en la comedia con la actuación del monologuista gaditano José Campoy. El cómico, que cuenta con una consolidada trayectoria, se metió en el bolsillo al público que acudió al patio del Castillo de San Romualdo para reírse y pasar un sábado de verano distinto.

Lo latino triunfa en el Bahía Sound

El Bahía Sound registró un nuevo sold out con el Latin Urban Fest. / Bahía Sound

Una vez más, el Bahía Sound colgaba el cartel de ‘no hay entradas’. El festival celebraba el sábado una nueva edición del Latin Urban Fest, en la que los grandes protagonistas fueron los ritmos latinos, la música urbana, el hip hop y el trap. El autotune, omnipresente en estos estilos, tampoco faltó a esta cita. El recinto del festival lució a reventar de público joven gracias a un cartel del que formaban parte los artistas Cano, Camin y Céro.

El madrileño Cano interpretó éxitos como Se pone las Nike, Tú y yo, No puedo responder o Tenerte; mientras que el granadino Camin hizo lo propio con temas como 34 amor y mafia o Tus celos. Céro, por su parte, ofreció canciones como Lady MadrizZz, Piloto automático o La mina.

Noches como las del pasado sábado hacen único el verano isleño e invitan a visitar la ciudad para gozar de su amplia oferta cultural y de ocio.