La décima edición del festival La Isla Ciudad Flamenca echa el cierre con Lola La Chiri en San Fernando

Con la alameda Moreno de Guerra repleta de público, en un domingo 31 de agosto marcado por las idas y venidas de quienes se preparaban para retomar el trabajo al día siguiente, ningún seguidor del festival La Isla Ciudad Flamenca quiso perderse la clausura. El presentador Santiago Muñoz abrió el acto con unas palabras dedicadas al festival y al público, y tuvo también un emotivo recuerdo para figuras muy ligadas a La Isla Ciudad Flamenca como Rafael Vargas o Javier Bey. A continuación, presentó a Lola La Chiri, como ejemplo de uno de los principales objetivos del certamen: apoyar y dar visibilidad a los nuevos talentos del flamenco.

La cantaora apareció por el pasillo central de la Alameda cantando por zambra el tema La Salvaora. Después, con una sorprendente madurez artística pese a su juventud, interpretó una soleá por bulerías con un poderío que evocaba a las grandes cantaoras de antaño. Más tarde llegó el turno de La Tarara, con la que consiguió que el público la acompañara al unísono. Mientras los músicos interpretaban una pieza instrumental, Lola se retiró brevemente para reaparecer con un espectacular traje con el que arrancó por alegrías, interpretadas con la frescura y vitalidad que exige el palo. La cantaora culminó su actuación por bulerías y por fiestas, incluso regalando un baile lleno de compás. El público, entregado, la despidió con una gran ovación puesta en pie.

Estuvo acompañada a la guitarra por Juan Manuel Fernández, al teclado y flauta por Jesús Serrano, y en coros y palmas por Sole Garrido y Marina La Caracola. Durante el concierto, la joven artista tuvo palabras de agradecimiento para Colin Preston y Regina Astorga de Yo Sonido, así como para la organización del festival, a la que reconoció el cuidado sonido y la oportunidad de formar parte del evento.

Con su actuación, Lola La Chiri emocionó y transmitió al público toda la pasión del flamenco. La responsabilidad de clausurar el festival, siendo aún una gran desconocida para muchos, no la amilanó: en la Alameda consiguió cautivar y demostrar que es un talento emergente llamado a dar mucho que hablar. La Isla Ciudad Flamenca apostó por ella y el acierto fue absoluto.

Flamenco de La Isla, organizadora del festival, se encuentra realizando balance de los 42 días de programación. En los próximos días lanzará un comunicado oficial, aunque ya adelanta que, tanto para el público como para la crítica, esta décima edición de La Isla Ciudad Flamenca ha sido "un éxito total".