Lleno en las clases magistrales de Antonio Canales en 'La Isla, Ciudad Flamenca' de San Fernando

‘’La Isla Ciudad Flamenca’ continúa con su décima edición. El bailaor Antonio Canales impartió entre el jueves y el viernes unas clases magistrales centradas en técnica y remates por tangos y alegrías. Dichas clases tuvieron lugar en la Nueva Escuela Municipal de Danza, ubicada en el antiguo colegio Erytheia. Estas clases agotaron todas sus plazas. Canales es padrino del festival desde sus primeros años.

El festival seguirá adelante el sábado con una nueva Noche Flamenca en el Parque, que se celebrará en el auditorio del parque Almirante Laulhé y contará con un cartel encabezado por el cantaor Rancapino Chico. En lo que va de edición, La Isla Ciudad Flamenca ha superado ya los 4.000 espectadores.