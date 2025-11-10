Ángeles Toledano en San Fernando: “Me permito romper el límite desde la valentía”

Hace algo más de un año que se publicó el aclamado debut discográfico Sangre sucia y ahora, casi doce meses después del inicio de la gira de dicho álbum, la cantaora y compositora jiennense Ángeles Toledano (Villanueva de la Reina, 1995) encara la recta final de su periplo en directo trayendo nuevamente su particular visión del flamenco, un exquisito equilibro entre tradición y vanguardia, a la provincia de Cádiz. Si el pasado mes de mayo participó en la I edición del festival Verso Libre, en la capital gaditana, este próximo 15 de noviembre será el turno de San Fernando, con un concierto en el Real Teatro de Las Cortes, a las 20:00 horas.

Pregunta.¿Qué balance hace de la gira Sangre sucia? ¿La imaginó así?

Respuesta.Totalmente, ha sido un balance superpositivo. Además, me ha dado la oportunidad de conocer mucho más en profundidad a mis compañeros, que es verdad que nos juntábamos muchas veces, pero nunca habíamos tenido la oportunidad de estar tanto juntos y juntas. Eso me ha encantado, el poder unir con un lazo mucho más fuerte, ha sido de lo mejor. Y también todo el aprendizaje que estamos teniendo en todos los pasos que estamos dando.

P.Las canciones son como organismos vivos: respiran, se alimentan del aplauso, sufren con el estado anímico del artista… Supongo que con los espectáculos pasa igual, se transforman. ¿Ha sucedido?

R.Se ha transformado muchísimo porque, como bien dices, cuando compartes las canciones, también haces partícipes y autoras a las personas que las reciben. El público marca también muchísima pauta de dónde empiezan y terminan. Creo que ese ha sido el mayor cambio, el pensar que quizá la gente iba a reaccionar más con algunos temas y luego lo hace con otros, o que van a sentir equis cosas y luego te cuentan que sienten otras. Da la casualidad de que casi todos coinciden en lo mismo más o menos. Eso es una parte riquísima, ver cómo evoluciono gracias al público.

P.Para buscar la inspiración en el flamenco se suele acudir a los viejos, los sabios. Usted, en cambio, se ha rodeado para este directo de artistas que no llegan a los 40 años: Benito Bernal, Manu Masaedo, Belén Vega y Sara Corea. ¿Qué busca en sus colaboradores

R.Sobre todo que sean buena gente –ríe–, que generen un espacio seguro para todos y todas, que estemos cómodas para proponer, crear. No es para nada un espectáculo cerrado, sino que se abre a que todas podamos proponer ideas, no me gusta que sea autoritario en ese aspecto. Llevamos muchos años trabajando juntos, por ejemplo Belén Vega y Sara Corea, nos conocemos de toda la vida, somos superamigas; ahí no iba a haber fallos, era como estar en casa.

La vida me está poniendo en el punto desde donde quiero crear y ofrecer al mundo”

P.Aunque esta gira está llegando ya a su fin, anunció nueva fecha en el Inverfest de Madrid, en el Circo Price, para 2026. No sé si se alargará más, pero, ¿qué tiene en mente? ¿Vislumbra próxima etapa?

R.Mmm..., la verdad es que emociona mucho, siento que hay algo, todavía no sé hacia dónde. Ahora se me remueven muchísimas emociones al pensar que viene algo porque estoy en un momento superbonito de la carrera, de verdad. Muy inspirada, emocionada, con muchas ganas de crear, de seguir haciendo cosas, tanto para mí como para los demás. El fin de semana –los pasados 25 y 26 de octubre– he estado muy tranquila aquí en casa, porque no hemos tenido concierto, y me ha dado para pensar mucho, hacer muchas cosas, y siento que la vida me está poniendo en el punto en el que quería estar y desde donde quiero crear las cosas que quiero crear y ofrecer al mundo. Tengo muchas ganas de hacer cosas, viene posiblemente algo nuevo, pero de aquí a mucho tiempo. Quiero hacerlo a fuego lento, con paciencia, cariño y ternura, con el tiempo que merecen las cosas buenas, no dejarme llevar por la prisa.

P.El álbum Sangre sucia ha recibido excelentes críticas. ¿Deja usted que la presión por “cumplir” las expectativas le condicione de alguna forma?

R.¡Qué va, nada! Me siento agradecidísima por las críticas que ha tenido el disco y cómo se ha sentido. Me parece que la gente que ha analizado Sangre sucia lo ha hecho desde el plano que tenía en la cabeza y con mucho cariño y le ha prestado el tiempo y la atención que necesita. Eso me pone muy contenta. Al revés, no me genera presión porque al ver que la gente le ha dado el mimo, lo ha mirado tres, cuatro veces para analizar ciertas cosas, siento que en lo siguiente también lo van a hacer así. Estamos aprendiendo a conversar, yo con la música y los que la reciben. Estrechar lazos de comunicación y llevarlos hacia una dirección concreta es maravilloso. Se está consiguiendo, así que con muchas ganas.

P.¿A qué atribuye que, aunque parecía superado, aún haya artistas que tengan que lidiar con el desprecio de que “lo que hacen no es flamenco”?

R.Ese debate siempre seguirá porque hay gente que vive de él –ríe–. Nunca va a terminar y es necesario que exista porque está muy bien debatir y cuando ya se acaben esos lugares de conversación, más allá de que sigan una misma vertiente, pues no sé... también se pierde un poco la gracia de las cosas. A mí no me limita porque soy consciente del mundo clásico y ortodoxo del que vengo. Lo respeto, abrazo y quiero mucho. Y estoy muy feliz de poder enfrentarme a otros caminos sin pretender hacerlo por el simple hecho de querer renovar o ser más moderna, sino desde un lugar de necesidad porque es lo que me gusta. Si empiezo desde una soleá de Isabelita de Jerez no puedo acabar en otro lugar que no sea añadir sonidos que me interesan o buscar nuevos caminos.

P.¿Qué es lo más satisfactorio de ser “impura”?

R.Permitirme a mí misma romper límites desde un lugar no violento, desde la música. El deconstruirme, no encorsetarme, no tener el miedo y el susto del límite, sino romperlo de una manera valiente.

P.¿Qué no se atrevería a hacer por respeto o pudor?

R.No sé... Tengo muchas limitaciones también, todavía mucho por aprender y cosas que aún no me he dado cuenta de que me limitan. Eso es también algo muy divertido que nos da la música, la vida, el aprendizaje, las relaciones sociales y todo. Al final vamos aprendiendo a encontrarnos con límites que no sabíamos que teníamos. No sé si habrá algo ahora mismo a lo que tenga miedo de enfrentarme, pero seguro que sí, que lo tengo, ahora no te sabría decir.

Las cantaoras estamos haciendo un tejido fuerte donde nos sentimos seguras”

P.Compartió en una historia de Instagram una imagen del nuevo disco de Rosalía, Lux. ¿Coincide conmigo en que si el flamenco avanza, innova es gracias al talento femenino? Rosalía, Rocío Márquez, Soleá Morente, María José Llergo… No será por ejemplos.

R.Creo que sí. Antes lo había también: La Marelu, Remedios Amaya, La Paquera, Bernarda y Fernanda, Pastora, La Manoli de Badajoz... todas, una cantidad de artistas haciendo cosas maravillosas, incluso supertransgresoras y modernas. Sí creo que ahora estamos teniendo mucha visibilidad y entre todas nosotras nos apoyamos mucho, arropamos y eso es maravilloso porque estamos haciendo un tejido fuerte en el que nos sentimos seguras para poder contar, más allá de lo que puedan pensar las figuras masculinas. Nosotras vamos con lo nuestro y lo guay es que cuando generaciones venideras pongan en Google “cantaoras flamencas”, salgan un montón de referencias. Y que si ven alguna entrevista, ya sea a María José Llergo, María Terremoto, Lela Soto, quien sea, que entre nosotras demos la referencia a las que tienen que venir. Yo he aprendido desde ahí porque muchas veces me ha contado mucho llegar a las referencias femeninas, he tenido que buscar entrevistas de otras cantaoras en las que decían que “yo bebí de fulanita” y dices: “¡No la conocía, voy a ella!”. Entonces se genera ese tejido y el público también nos está dando nuestro sitio, es muy importante. Ahora mismo la industria y el momento musical flamenco en femenino están superfuertes y con muchas ganas de contar cosas hacia lugares nuevos.

Ángeles Toledano. / Mara Alonso

P.Siendo Sangre sucia un proyecto con un poso tan femenino y crítico, ¿qué papel le corresponde desempeñar a los artistas frente a la ola reaccionaria que vivimos, también contra el feminismo?

R.A ver... –lo piensa–, yo soy una artista muy comprometida, pero no por eso creo que todas lo tengamos que ser y está bien. Cada una tiene que hacer hasta donde quiera hacer y lo importante es lo que se transmita, el arte, la música y lo que tengas en la cabeza y sueltes por la boca. Sí que tiene que haber cierto compromiso con cosas que ya no pueden pasar, como dar pie a cierta violencia o prácticas que nos hagan ir hacia atrás. Me comprometo mucho con el momento social y lo que nos rodea, pero entiendo que haya gente que no lo haga y también está superbién. No creo que se nos tenga que exigir más allá de, por ejemplo, el conflicto con Palestina; eso es algo de derechos humanos, ahí no nos podemos dividir, es inapelable.

Todo lo que es Cádiz me encanta porque el flamenco está en todos lados, es maravilloso”

P.Ya que canta en San Fernando, dígame ¿qué flamencos de la tierra le apasionan?

R.–¡Todo! Me encanta Cádiz, me encanta. De chica, cuando me preguntaban cómo me veía dentro de 20 años, siempre decía que viviendo en Cádiz. Y además, recorté una foto mía y de mi madre del carrete en la playa de Santa María, la del pirulí, y dije que yo iba a vivir ahí de grande. Todo lo que es Cádiz me encanta porque el flamenco está en todos lados, no solo en las referencias que me puedan gustar como obviamente Chano, Mariana, La Perla, de la que tanto he bebío también. Muchísimas compañeras de ahora también, que admiro y quiero muchísimo, como María Moreno. Me encanta Cádiz, sus artistas, el flamenco que crece allí y desde donde lo vivís, es maravilloso.

P.Lo mismo le da tiempo a visitar el Museo Camarón.

R.No he tenido oportunidad. Creo que me va a dar tiempo, tengo muchas ganas de visitarlo.

P.Llega a La Isla justo antes del Día Internacional del Flamenco, el 16 de noviembre. Una reivindicación particular.

R.Que tengamos paciencia, ser reivindicativos y romper barreras desde lo lindo, la ternura, el amor. Hacerlo desde la no imposición, la no violencia. Que quieran venir a aprender con nosotros y nosotras. Que no sientan esto como algo en lo que nos imponemos y donde queremos romperlo todo desde lo agresivo. Eso es lo que le diría al flamenco.