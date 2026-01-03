En 1996, las fuertes precipitaciones registradas en la jornada del 5 de enero dejaron inundaciones en San Fernando. La cabalgata tuvo que suspenderse y los Reyes Magos se encontraron con los niños en el pabellón deportivo del Parque
En 1996, las fuertes precipitaciones registradas en la jornada del 5 de enero dejaron inundaciones en San Fernando. La cabalgata tuvo que suspenderse y los Reyes Magos se encontraron con los niños en el pabellón deportivo del Parque / Rioja

30 años de Reyes Magos: así ha cambiado la Cabalgata de la Ilusión en San Fernando

La del 5 de enero siempre ha sido en La Isla una de las tardes más especiales del año: así se ha vivido en las últimas tres décadas

Cartas abiertas a la ilusión desde San Fernando

En San Fernando somos muy de los Reyes Magos, eso huelga decirlo. La del 5 de enero nunca ha sido una tarde cualquiera para los isleños, que se lanzan en masa a la calle para recibir a Sus Majestades de Oriente como lo merecen. No hay otra cita que iguale a la Cabalgata de la Ilusión a lo largo de todo el año. Ningún otro evento es capaz de movilizar a tanta gente en tan escaso margen de tiempo, apenas unas pocas horas. E isleños reconocidos por su trayectoria y su compromiso social con la ciudad -ya fueran artistas, militares, políticos o destacados profesionales- han asumido con ilusión el encargo de meterse en el papel de Melchor, Gaspar, Baltasar, la Estrella de Oriente o el Heraldo. Y, aunque hay cosas que a lo largo de los años nunca cambian en esta tarde mágica del 5 de enero, otras sí lo han hecho, como lo ha hecho también la ciudad. Así que de nuevo tiramos de hemeroteca para echar un vistazo atrás en el tiempo, recordar a algunos de esos peculiares Reyes Magos que nos lanzaron caramelos desde sus tronos mientras recorrían las calles de la ciudad y comprobar cómo hemos cambiado en este día de vísperas de la Epifanía del Señor, la jornada de la Cabalgata de la Ilusión.

En 1996, las fuertes precipitaciones registradas en la jornada del 5 de enero dejaron inundaciones en San Fernando. La cabalgata tuvo que suspenderse y los Reyes Magos se encontraron con los niños en el pabellón deportivo del Parque
1/122 En 1996, las fuertes precipitaciones registradas en la jornada del 5 de enero dejaron inundaciones en San Fernando. La cabalgata tuvo que suspenderse y los Reyes Magos se encontraron con los niños en el pabellón deportivo del Parque / Rioja
1997, la carroza de Melchor recorre la calle Real
2/122 1997, la carroza de Melchor recorre la calle Real / Rioja
Otra imagen de 1997: Melchor, Gaspar y Baltasar desembarcan en el pantalán de La Magdalena, donde son recibidos por el concejal de Fiestas, entonces Pedro González Tuero
3/122 Otra imagen de 1997: Melchor, Gaspar y Baltasar desembarcan en el pantalán de La Magdalena, donde son recibidos por el concejal de Fiestas, entonces Pedro González Tuero / Rioja
Otra imagen de la Cabalgata de Reyes de 1997 en San Fernando
4/122 Otra imagen de la Cabalgata de Reyes de 1997 en San Fernando / Rioja
Los Reyes Magos, antes de la Cabalgata de la Ilusión de 1998, reciben a los niños en el desaparecido Cuartel de Instrución de Marinería (CIM) de San Fernando
5/122 Los Reyes Magos, antes de la Cabalgata de la Ilusión de 1998, reciben a los niños en el desaparecido Cuartel de Instrución de Marinería (CIM) de San Fernando / Eduardo Ruiz
Cabalgata de la Ilusión de 1998 en San Fernando. Los Reyes Magos se dirigen a los pequeños en el parque Almirante Laulhé, desde donde salía la comitiva
6/122 Cabalgata de la Ilusión de 1998 en San Fernando. Los Reyes Magos se dirigen a los pequeños en el parque Almirante Laulhé, desde donde salía la comitiva / Eduardo Ruiz
Otra imagen de la Cabalgata de la Ilusión de 1998: los niños en el pantalán de La Magdalena aguardando la llegada de Sus Majestades de Oriente, que entonces no llegaban en helicóptero sino por mar
7/122 Otra imagen de la Cabalgata de la Ilusión de 1998: los niños en el pantalán de La Magdalena aguardando la llegada de Sus Majestades de Oriente, que entonces no llegaban en helicóptero sino por mar / Eduardo Ruiz
En la cabalgata de los Reyes Magos de 1999 la Estrella de Oriente eclipsó a Sus Majestades de Oriente. ¿No la reconocen? Sí, Niña Pastori se encargó ese año de guiar a Melchor, Gaspar y Baltasar en su recorrido por las calles de San Fernando. Curiosamente, ese año también salió en el cortejo otro conocido isleño, Monchi, aunque no como Rey Mago, sino como Papá Noel en la carroza de Acosafe
8/122 En la cabalgata de los Reyes Magos de 1999 la Estrella de Oriente eclipsó a Sus Majestades de Oriente. ¿No la reconocen? Sí, Niña Pastori se encargó ese año de guiar a Melchor, Gaspar y Baltasar en su recorrido por las calles de San Fernando. Curiosamente, ese año también salió en el cortejo otro conocido isleño, Monchi, aunque no como Rey Mago, sino como Papá Noel en la carroza de Acosafe / Rioja
El Rey Gaspar saluda a los niños en el parque Almirante Laulhé antes de la Cabalgata de la Ilusión de 1999 en San Fernando
9/122 El Rey Gaspar saluda a los niños en el parque Almirante Laulhé antes de la Cabalgata de la Ilusión de 1999 en San Fernando / Rioja
Melchor, Gaspar y Baltasar, en el Parque antes de iniciarse la Cabalgata de la Ilusión de San Fernando en 1999
10/122 Melchor, Gaspar y Baltasar, en el Parque antes de iniciarse la Cabalgata de la Ilusión de San Fernando en 1999 / Rioja
Carroza del Rey Melchor en la Cabalgata de la Ilusión de las Navidades de 1999 en San Fernando
11/122 Carroza del Rey Melchor en la Cabalgata de la Ilusión de las Navidades de 1999 en San Fernando / Rioja
Cabalgata de la Ilusión en San Fernando en el año 2000: dos pequeños pajes de Baltasar miran a la cámara en el parque Almirante Laulhé antes de iniciar el recorrido
12/122 Cabalgata de la Ilusión en San Fernando en el año 2000: dos pequeños pajes de Baltasar miran a la cámara en el parque Almirante Laulhé antes de iniciar el recorrido / P.M.
Una de las carrozas que acompañaba a los Reyes Magos en la Cabalgata de la Ilusión de San Fernando del año 2000
13/122 Una de las carrozas que acompañaba a los Reyes Magos en la Cabalgata de la Ilusión de San Fernando del año 2000 / Román Ríos
Cabalgata de Reyes de 2001 en San Fernando: niños y mayores recogiendo caramelos
14/122 Cabalgata de Reyes de 2001 en San Fernando: niños y mayores recogiendo caramelos / M.G.
Cabalgata de Reyes de las Navidades de 2001 en San Fernando
15/122 Cabalgata de Reyes de las Navidades de 2001 en San Fernando / M.G.
Cabalgata de Reyes en San Fernando en las Navidades de 2001
16/122 Cabalgata de Reyes en San Fernando en las Navidades de 2001 / M.G.
El Rey Gaspar de la Cabalgata de la Ilusión de San Fernando que recorrió las calles en 2001
17/122 El Rey Gaspar de la Cabalgata de la Ilusión de San Fernando que recorrió las calles en 2001 / M.G.
2002: la Cabalgata de Reyes dejaba imágenes como esta en San Fernando
18/122 2002: la Cabalgata de Reyes dejaba imágenes como esta en San Fernando / E.P.
Cabalgata de Reyes de 2002: niños recogiendo caramelos en el entorno del parque Almirante Laulhé, en San Fernando
19/122 Cabalgata de Reyes de 2002: niños recogiendo caramelos en el entorno del parque Almirante Laulhé, en San Fernando / E.P.
El Rey Melchor tirando caramelos, en la Cabalgata de la Ilusión de 2002 en San Fernando
20/122 El Rey Melchor tirando caramelos, en la Cabalgata de la Ilusión de 2002 en San Fernando / E.P.
Paraguas al revés en la tarde del 5 de enero de 2003 para recoger caramelos, en la Cabalgata de Reyes de San Fernando
21/122 Paraguas al revés en la tarde del 5 de enero de 2003 para recoger caramelos, en la Cabalgata de Reyes de San Fernando / E.P.
Cabalgata de Reyes de 2003 en San Fernando
22/122 Cabalgata de Reyes de 2003 en San Fernando / E.P.
El Rey Melchor de 2003, Manolo Prado, antes de comenzar la Cabalgata de la Ilusión en San Fernando
23/122 El Rey Melchor de 2003, Manolo Prado, antes de comenzar la Cabalgata de la Ilusión en San Fernando / E.P.
Picachu y niños vestidos de pastorcitos, una combinación que solo es posible en la Cabalgata de Reyes. La imagen es de 2003 en San Fernando
24/122 Picachu y niños vestidos de pastorcitos, una combinación que solo es posible en la Cabalgata de Reyes. La imagen es de 2003 en San Fernando / E.P.
Cabalgata de Reyes de 2004 en San Fernando
25/122 Cabalgata de Reyes de 2004 en San Fernando / E.P.
Cabalgata de Reyes de San Fernando, en las Navidades de 2024. Los años pasan pero hay una imagen que nunca cambia: la gente tirándose al suelo para recoger caramelos en la gran tarde de las vísperas
26/122 Cabalgata de Reyes de San Fernando, en las Navidades de 2024. Los años pasan pero hay una imagen que nunca cambia: la gente tirándose al suelo para recoger caramelos en la gran tarde de las vísperas / E.P.
El Rey Baltasar en la Cabalgata de la Ilusión del año 2004 en San Fernando
27/122 El Rey Baltasar en la Cabalgata de la Ilusión del año 2004 en San Fernando / E.P.
Cabalgata de la Ilusión de 2005 en San Fernando: el Rey Baltasar baja la calle Ancha
28/122 Cabalgata de la Ilusión de 2005 en San Fernando: el Rey Baltasar baja la calle Ancha / E.P.
Familias contemplando la Cabalgata de Reyes de 2005, hace 20 años en San Fernando
29/122 Familias contemplando la Cabalgata de Reyes de 2005, hace 20 años en San Fernando / E.P.
La Estrella de Oriente de la Cabalgata de Reyes de 2005 en San Fernando, encarnada por Maite Rodríguez Labandón
30/122 La Estrella de Oriente de la Cabalgata de Reyes de 2005 en San Fernando, encarnada por Maite Rodríguez Labandón / E.P.
Cabalgata de la Ilusión de San Fernando en 2005: el trono del Rey Gaspar, representado por Juan Antonio Rodríguez
31/122 Cabalgata de la Ilusión de San Fernando en 2005: el trono del Rey Gaspar, representado por Juan Antonio Rodríguez / E.P.
Es difícil de reconocer, sí. Pero detrás de esa profusa capa de maquilaje del Rey Baltasar está Ramón Rodríguez Verdejo, 'Monchi'. Era la Cabalgata de la Ilusión del año 2006
32/122 Es difícil de reconocer, sí. Pero detrás de esa profusa capa de maquilaje del Rey Baltasar está Ramón Rodríguez Verdejo, 'Monchi'. Era la Cabalgata de la Ilusión del año 2006 / E.P.
La Estrella de Oriente de la Cabalgata de la Reyes de las Navidades de 2006, Mari Pepa Rodríguez Castañeda
33/122 La Estrella de Oriente de la Cabalgata de la Reyes de las Navidades de 2006, Mari Pepa Rodríguez Castañeda / E.P.
Las familias recogiendo caramelos en la Cabalgata de Reyes de 2006 en San Fernando
34/122 Las familias recogiendo caramelos en la Cabalgata de Reyes de 2006 en San Fernando / E.P.
El Rey Gaspar de la Cabalgata de la Ilusión de 2006, el coronel Arturo Cañas
35/122 El Rey Gaspar de la Cabalgata de la Ilusión de 2006, el coronel Arturo Cañas / E.P.
Cabalgata de la Ilusión de 2007: la Estrella de Oriente, encarnada por la empresaria María José Martínez
36/122 Cabalgata de la Ilusión de 2007: la Estrella de Oriente, encarnada por la empresaria María José Martínez / E.P.
Expectación entre el público en la Cabalgata de Reyes de 2007
37/122 Expectación entre el público en la Cabalgata de Reyes de 2007. Y sí, el que se ve entre público videocámara en mano es el actual concejal andalucista Lolo Picardo / E.P.
Melchor (Antonio Pineda) en la Cabalgata de Reyes de 2006
38/122 Melchor (Antonio Pineda) en la Cabalgata de Reyes de 2006 / E.P.
El Rey Gaspar de 2007 -Juan Fernández Loaiza, actual presidente de la Asociación de Reyes Magos de San Fernando- lanzando caramelos en la Cabalgata de la Ilusión de aquellas Navidades
39/122 El Rey Gaspar de 2007 -Juan Fernández Loaiza, actual presidente de la Asociación de Reyes Magos de San Fernando- lanzando caramelos en la Cabalgata de la Ilusión de aquellas Navidades / E.P.
Cabalgata de la Ilusión de 2007. Seguro que conocéis a ese Rey Baltasar... Ese año fue el ex alcalde Antonio Moreno el que se metió en el papel
40/122 Cabalgata de la Ilusión de 2007. Seguro que conocéis a ese Rey Baltasar... Ese año fue el ex alcalde Antonio Moreno el que se metió en el papel / E.P.
Cabalgata de Reyes de 2008. El cortejo, durante años, estuvo saliendo del interior del parque Almirante Laulhé, donde previamente se celebraba una fiesta infantil para dar la bienvenida a los de Oriente
41/122 Cabalgata de Reyes de 2008. El cortejo, durante años, estuvo saliendo del interior del parque Almirante Laulhé, donde previamente se celebraba una fiesta infantil para dar la bienvenida a los de Oriente / Rioja
La Estrella de Oriente de 2008, Paqui Borrego
42/122 La Estrella de Oriente de 2008, Paqui Borrego / Rioja
Cabalgata de Reyes de 2008: el Rey Gaspar, encarnado por el dirigente vecinal Antonio Romero
43/122 Cabalgata de Reyes de 2008: el Rey Gaspar, encarnado por el dirigente vecinal Antonio Romero / Rioja
Una carroza de Betty Boop animaba el cortejo en la Cabalgata de Reyes de 2008 en San Fernando
44/122 Una carroza de Betty Boop animaba el cortejo en la Cabalgata de Reyes de 2008 en San Fernando
Antonio González Cabrerizo hizo de Melchor en la Cabalgata de Reyes de 2008 en San Fernando
45/122 Antonio González Cabrerizo hizo de Melchor en la Cabalgata de Reyes de 2008 en San Fernando / Rioja
Carroza del Rey Baltasar (el hostelero Diego Montero) en la cabalgata de 2008 en San Fernando
46/122 Carroza del Rey Baltasar (el hostelero Diego Montero) en la cabalgata de 2008 en San Fernando / Rioja
Llegamos a la Cabalgata de Reyes de 2009 en esta crónica a través del tiempo: en la imagen, el Rey Melchor, representado por José María Rodríguez
47/122 Llegamos a la Cabalgata de Reyes de 2009 en esta crónica a través del tiempo: en la imagen, el Rey Melchor, representado por José María Rodríguez / E.P.
El atleta David Domínguez Guimerá ejerciendo de Heraldo de Sus Majestades de Oriente en la Cabalgata de Reyes de 2009
48/122 El atleta David Domínguez Guimerá ejerciendo de Heraldo de Sus Majestades de Oriente en la Cabalgata de Reyes de 2009 / E.P.
Ambiente en la calle Arenal, en la Cabalgata de Reyes del año 2009
49/122 Ambiente en la calle Arenal, en la Cabalgata de Reyes del año 2009 / E.P.
Estrella de Oriente de la Cabalgata de Reyes de 2009, María José Pineda
50/122 Estrella de Oriente de la Cabalgata de Reyes de 2009, María José Pineda / E.P.
Pasa el trono del Rey Baltasar en la Cabalgata de la Ilusión de San Fernando en el año 2009. Ese año hizo de rey negro el médico Simón Lubián
51/122 Pasa el trono del Rey Baltasar en la Cabalgata de la Ilusión de San Fernando en el año 2009. Ese año hizo de rey negro el médico Simón Lubián / E.P.
Cabalgata de Reyes de 2010 en San Fernando
52/122 Cabalgata de Reyes de 2010 en San Fernando / E.P.
En la Cabalgata de Reyes de 2010, los de Oriente y sus acompañantes llegaron en coches descapotables. En la imagen, el Heraldo y la Estrella, encarnados por el padre Ángel Palomino (actual párroco del Carmen) y por la artista María de los Ángeles Marín
53/122 En la Cabalgata de Reyes de 2010, los de Oriente y sus acompañantes llegaron en coches descapotables. En la imagen, el Heraldo y la Estrella, encarnados por el padre Ángel Palomino (actual párroco del Carmen) y por la artista María de los Ángeles Marín / E.P.
El Rey Melchor de la Cabalgata de 2010 (Rafael Sollero) saluda a los niños. Ese año el cortejo salió de la plaza Sánchez de la Campa
54/122 El Rey Melchor de la Cabalgata de 2010 (Rafael Sollero) saluda a los niños. Ese año el cortejo salió de la plaza Sánchez de la Campa / E.P.
La Cabalgata de Reyes de 2011. La Estrella de Oriente, encarnada por Cristina Arjona, entonces presidenta de Acosafe
55/122 La Cabalgata de Reyes de 2011. La Estrella de Oriente, encarnada por Cristina Arjona, entonces presidenta de Acosafe / E.P.
El pediatra Juan García Cubillana hizo de Melchor en la Cabalgata de 2011 en San Fernando
56/122 El pediatra Juan García Cubillana hizo de Melchor en la Cabalgata de 2011 en San Fernando / E.P.
El Rey Baltasar de la Cabalgata de 2011, el empresario Juan Mainé
57/122 El Rey Baltasar de la Cabalgata de 2011, el empresario Juan Mainé / E.P.
El Heraldo de los Reyes Magos en 2011, el fotógrafo de Diario de Cádiz Enrique Rioja
58/122 El Heraldo de los Reyes Magos en 2011, el fotógrafo de Diario de Cádiz Enrique Rioja / E.P.
Francisco Ruiz Brenes 'Superpaco' ejerciendo de Rey Gaspar en la Cabalgata de Reyes de 2011. Como no podía ser de otra forma, balón en mano
59/122 Francisco Ruiz Brenes 'Superpaco' ejerciendo de Rey Gaspar en la Cabalgata de Reyes de 2011. Como no podía ser de otra forma, balón en mano / E.P.
En 2012 los Reyes Magos llegaron a San Fernando en barco hasta el muelle de Gallineras. En la imagen, Melchor (Adolfo Baturone), Gaspar (Juan Coello Cruz) y Baltasar (José Suraña)
60/122 En 2012 los Reyes Magos llegaron a San Fernando en barco hasta el muelle de Gallineras. En la imagen, Melchor (Adolfo Baturone), Gaspar (Juan Coello Cruz) y Baltasar (José Suraña) / E.P.
Niños entusiasmados al saludar al Rey Melchor cuando salía del hotel Salymar para salir en la cabalgata de 2012
61/122 Niños entusiasmados al saludar al Rey Melchor cuando salía del hotel Salymar para salir en la cabalgata de 2012 / E.P.
Otra imagen de la Cabalgata de Reyes de 2012 en San Fernando
62/122 Otra imagen de la Cabalgata de Reyes de 2012 en San Fernando / E.P.
La Estrella de Oriente de 2012, María de los Ángeles Ruiz
63/122 La Estrella de Oriente de 2012, María de los Ángeles Ruiz / E.P.
En 2013 los Reyes Magos empezaron a llegar a San Fernando en helicóptero y desde entonces se ha mantenido esta peculiar aterrizaje en el estadio de Bahía Sur
64/122 En 2013 los Reyes Magos empezaron a llegar a San Fernando en helicóptero y desde entonces se ha mantenido esta peculiar aterrizaje en el estadio de Bahía Sur / Rioja
El actor Alex O'Dogherty representando al Rey Gaspar en la Cabalgata de la Ilusión de 2013 en San Fernando
65/122 El actor Alex O'Dogherty representando al Rey Gaspar en la Cabalgata de la Ilusión de 2013 en San Fernando / Rioja
Melchor, encarnadao por el comerciante Manuel Luna, presidente de Acosafe. Cabalgata de 2013 en San Fernando
66/122 Melchor, encarnadao por el comerciante Manuel Luna, presidente de Acosafe. Cabalgata de 2013 en San Fernando / Rioja
Una carroza con un gigantesco Mickey Mouse, en la Cabalgata de la Ilusión en San Fernando en 2013
67/122 Una carroza con un gigantesco Mickey Mouse, en la Cabalgata de la Ilusión en San Fernando en 2013 / Rioja
La Estrella de Oriente de 2011: la empresaria de la hostelería María del Carmen Rodríguez Muñoz
68/122 La Estrella de Oriente de 2011: la empresaria de la hostelería María del Carmen Rodríguez Muñoz / Rioja
Baltasar, en la Cabalgata de la Ilusión de 2013, representado por el empresario Juan González Andrades
69/122 Baltasar, en la Cabalgata de la Ilusión de 2013, representado por el empresario Juan González Andrades / Rioja
El Heraldo de los Reyes Magos de 2014, Antonio Luque Márquez
70/122 El Heraldo de los Reyes Magos de 2014, Antonio Luque Márquez / Rioja
Cabalgata de la Ilusión en San Fernando del año 2014, por la calle Arenal
71/122 Cabalgata de la Ilusión en San Fernando del año 2014, por la calle Arenal / Rioja
En la Cabalgata de Reyes de 2014, el padre Alfonso Gutiérrez Estudillo hizo de Rey Melchor en San Fernando
72/122 En la Cabalgata de Reyes de 2014, el padre Alfonso Gutiérrez Estudillo hizo de Rey Melchor en San Fernando / Rioja
Argimiro Pascual Bermejo fue Gaspar en la Cabalgata de Reyes de 2014 en San Fernando
73/122 Argimiro Pascual Bermejo fue Gaspar en la Cabalgata de Reyes de 2014 en San Fernando / Rioja
Daniel Luna Macías se metió en el papel de Baltasar en la Cabalgata de Reyes de 2014 en San Fernando
74/122 Daniel Luna Macías se metió en el papel de Baltasar en la Cabalgata de Reyes de 2014 en San Fernando / Rioja
Ambientazo de la Cabalgata de Reyes por la calle Arenal, año 2015
75/122 Ambientazo de la Cabalgata de Reyes por la calle Arenal, año 2015 / Rioja
Baltasar (Isidro Aragón Tocino) saludando al público tras aterrizar en el estadio de Bahía Sur. Cabalgata de 2015
76/122 Baltasar (Isidro Aragón Tocino) saludando al público tras aterrizar en el estadio de Bahía Sur. Cabalgata de 2015 / Rioja
Niños recogiendo caramelos en la Cabalgata de Reyes de 2015 en San Fernando
77/122 Niños recogiendo caramelos en la Cabalgata de Reyes de 2015 en San Fernando / Rioja
El Rey Melchor (Francisco García Barroso, de la librería Bozano) a bordo de una peculiar carroza que recrea las torres de la Iglesia Mayor, en la Cabalgata de la Ilusión del año 2015
78/122 El Rey Melchor (Francisco García Barroso, de la librería Bozano) a bordo de una peculiar carroza que recrea las torres de la Iglesia Mayor, en la Cabalgata de la Ilusión del año 2015 / Rioja
El Rey Gaspar (Juan Galera Reche) en la Cabalgata de 2015 en San Fernando
79/122 El Rey Gaspar (Juan Galera Reche) en la Cabalgata de 2015 en San Fernando / Rioja
El bailaor Alberto Sellés asumió el papel de Heraldo de los Reyes Magos en 2015 en San Fernando
80/122 El bailaor Alberto Sellés asumió el papel de Heraldo de los Reyes Magos en 2015 en San Fernando / Rioja
Cabalgata de Reyes de 2016, que se vio afectada por la lluvia. En la imagen, la carroza de la Estrella (Josefa García)
81/122 Cabalgata de Reyes de 2016, que se vio afectada por la lluvia. En la imagen, la carroza de la Estrella (Josefa García, de La Artesana) / Rioja
Sus Majestades, los Reyes Magos de Oriente de 2016: Melchor (Javier González), Gaspar (Francisco Vila) y Baltasar (José Manuel Porras)
82/122 Sus Majestades, los Reyes Magos de Oriente de 2016: Melchor (Javier González), Gaspar (Francisco Vila) y Baltasar (José Manuel Porras) / Rioja
Star Wars, la temática de una de las carrozas de la Cabalgata de Reyes en 2016
83/122 Star Wars, la temática de una de las carrozas de la Cabalgata de Reyes en 2016 / Rioja
Melchor (Javier Hernández Alcaide) en la Cabalgata de Reyes de 2017
84/122 Melchor (Javier Hernández Alcaide) en la Cabalgata de Reyes de 2017 / Román Ríos
La Cabalgata de Reyes de 2017, a su paso por el Carmen
85/122 La Cabalgata de Reyes de 2017, a su paso por el Carmen / Román Ríos
Una de las participantes en la Cabalgata de Reyes de 2017 en San Fernando
86/122 Una de las participantes en la Cabalgata de Reyes de 2017 en San Fernando / Román Ríos
El Rey Gaspar de 2017 en San Fernando, representado por José Luis Llerena
87/122 El Rey Gaspar de 2017 en San Fernando, representado por José Luis Llerena / Román Ríos
Baltasar, representado por el empresario Manuel Bernal, en la Cabalgata de 2017
88/122 Baltasar, representado por el empresario Manuel Bernal, en la Cabalgata de 2017 / Román Ríos
Cortejo que acompañaba al Heraldo Real en 2018
89/122 Cortejo que acompañaba al Heraldo Real en 2018 / Román Ríos
Baltasar (Alfonso García, del Bodegón Andalucía) en la Cabalgata de Reyes de 2018 de San Fernando
90/122 Baltasar (Alfonso García, del Bodegón Andalucía) en la Cabalgata de Reyes de 2018 de San Fernando / Román Ríos
La Estrella de Oriente de la Cabalgata de 2018, Loli Guerra
91/122 La Estrella de Oriente de la Cabalgata de 2018, Loli Guerra / Román Ríos
Cabalgata de Reyes de 2018 en San Fernando
92/122 Cabalgata de Reyes de 2018 en San Fernando / Román Ríos
Gaspar (Antonio Alba Bernal) en la Cabalgata de Reyes de 2018 en San Fernando
93/122 Gaspar (Antonio Alba Bernal) en la Cabalgata de Reyes de 2018 en San Fernando / Román Ríos
Melchor (Juan Manuel García Cubillana de la Cruz) en la Cabalgata de Reyes de 2018 en San Fernando
94/122 Melchor (Juan Manuel García Cubillana de la Cruz) en la Cabalgata de Reyes de 2018 en San Fernando / Román Ríos
Cabalgata de 2019. Melchor (Ignacio Padial) arrojando caramelos
95/122 Cabalgata de 2019. Melchor (Ignacio Padial) arrojando caramelos / Román Ríos
Una entusiasta Estrella de Oriente representada por Paz Santana, en la Cabalgata de Reyes de 2019 en San Fernando
96/122 Una entusiasta Estrella de Oriente representada por Paz Santana, en la Cabalgata de Reyes de 2019 en San Fernando / Román Ríos
El Rey Baltasar (Juan Gómez) en la Cabalgata de Reyes de 2019 en San Fernando
97/122 El Rey Baltasar (Juan Gómez) en la Cabalgata de Reyes de 2019 en San Fernando / Román Ríos
Carroza de Gaspar (Juan Antonio Lobato) en la Cabalgata de Reyes de 2019 en San Fernando
98/122 Carroza de Gaspar (Juan Antonio Lobato) en la Cabalgata de Reyes de 2019 en San Fernando / Román Ríos
Es la Cabalgata de Reyes de 2020 en San Fernando, apenas unas semanas antes de que la pandemia irrumpiera en nuestras vidas. La imagen, en realidad, podría ser la de cualquier otro año: la del 5 de enero es siempre la tarde de las bolsas
99/122 Es la Cabalgata de Reyes de 2020 en San Fernando, apenas unas semanas antes de que la pandemia irrumpiera en nuestras vidas. La imagen, en realidad, podría ser la de cualquier otro año: la del 5 de enero es siempre la tarde de las bolsas / Román Ríos
Pajes reales en la Cabalgata de 2020 en San Fernando
100/122 Pajes reales en la Cabalgata de 2020 en San Fernando / Román Ríos
La Estrella de Oriente (Yolanda Coto Martínez) en la Cabalgata de Reyes de 2020 en San Fernando
101/122 La Estrella de Oriente (Yolanda Coto Martínez) en la Cabalgata de Reyes de 2020 en San Fernando / Román Ríos
La carroza del Rey Melchor en la Cabalgata de la Ilusión de 2020 en San Fernando. Ese año hizo del primero de los de Oriente Miguel Cano Garófano
102/122 La carroza del Rey Melchor en la Cabalgata de la Ilusión de 2020 en San Fernando. Ese año hizo del primero de los de Oriente Miguel Cano Garófano / Román Ríos
Gaspar, representado por Fernando Carrillo Guerrero, en la Cabalgata de 2020 en San Fernando
103/122 Gaspar, representado por Fernando Carrillo Guerrero, en la Cabalgata de 2020 en San Fernando / Román Ríos
El Rey Baltasar (Antonio Gordillo Brenes), en la Cabalgata de la Ilusión de 2020 en San Fernando
104/122 El Rey Baltasar (Antonio Gordillo Brenes), en la Cabalgata de la Ilusión de 2020 en San Fernando / Román Ríos
Año 2021, la pandemia deja un insólito 5 de enero con las calles vacías en las que los Reyes Magos se pasean en un autobús descapotable y la gente saluda desde los balcones.
105/122 Año 2021, la pandemia deja un insólito 5 de enero con las calles vacías en las que los Reyes Magos se pasean en un autobús descapotable y la gente saluda desde los balcones. / Sonia Ramos
Las familias saludan desde los balcones en la cabalgata de la pandemia, año 2021
106/122 Las familias saludan desde los balcones en la cabalgata de la pandemia, año 2021 / Sonia Ramos
La Estrella de Oriente de la Cabalgata de la Ilusión en San Fernando en 2022, Lola Garzón (Parkinson)
107/122 La Estrella de Oriente de la Cabalgata de la Ilusión en San Fernando en 2022, Lola Garzón (Parkinson) / Sonia Ramos
Carroza del Rey Gaspar, representado en 2022 por Manuel Cotariella (de la empresa JMR)
108/122 Carroza del Rey Gaspar, representado en 2022 por Manuel Cotariella (de la empresa JMR) / Sonia Ramos
Ambiente en la Cabalgata de Reyes de San Fernando del año 2023
109/122 Ambiente en la Cabalgata de Reyes de San Fernando del año 2023 / Germán Mesa
Carroza del Rey Melchor del año 2023, representado por Julio García Luque
110/122 Carroza del Rey Melchor del año 2023, representado por Julio García Luque / Germán Mesa
Baltasar (José Torrecilla Martínez) en la Cabalgata de 2023
111/122 Baltasar (José Torrecilla Martínez) en la Cabalgata de 2023 / Germán Mesa
El Rey Gaspar de la Cabalgata de la Ilusión de 2023, representado por Louis Kinziger, el que fuera presidente del CD San Fernando hasta 2025
112/122 El Rey Gaspar de la Cabalgata de la Ilusión de 2023, representado por Louis Kinziger, el que fuera presidente del CD San Fernando hasta 2025 / Germán Mesa
La periodista Sandra Golpe, Estrella de Oriente en la Cabalgata de 2023
113/122 La periodista Sandra Golpe, Estrella de Oriente en la Cabalgata de 2023 / Germán Mesa
Una figurante de la Cabalgata de la Ilusión en San Fernando en el año 2024
114/122 Una figurante de la Cabalgata de la Ilusión en San Fernando en el año 2024 / Germán Mesa
Cabalgata de los Reyes Magos en San Fernando en el año 2024
115/122 Cabalgata de los Reyes Magos en San Fernando en el año 2024 / Germán Mesa
La Estrella de Oriente de la Cabalgata de Reyes en San Fernando en el año 2024, la enfermera María del Carmen Fernández Gutiérrez
116/122 La Estrella de Oriente de la Cabalgata de Reyes en San Fernando en el año 2024, la enfermera María del Carmen Fernández Gutiérrez / Germán Mesa
El Rey Melchor (Manuel Millán Sánchez) en la Cabalgata de 2024 en San Fernando
117/122 El Rey Melchor (Manuel Millán Sánchez) en la Cabalgata de 2024 en San Fernando / Germán Mesa
El Rey Gaspar (el maestro Francisco Cid Fornell) en la Cabalgata de 2024
118/122 El Rey Gaspar (el maestro Francisco Cid Fornell) en la Cabalgata de 2024 / Germán Mesa
Niños tirando caramelos desde una carroza en la Cabalgata de Reyes de 2024 en San Fernando
119/122 Niños tirando caramelos desde una carroza en la Cabalgata de Reyes de 2024 en San Fernando / Germán Mesa
Cabalgata de Reyes Magos de 2025 en San Fernando
120/122 Cabalgata de Reyes Magos de 2025 en San Fernando / Germán Mesa
Cabalgata de Reyes Magos en San Fernando en 2025
121/122 Cabalgata de Reyes Magos en San Fernando en 2025 / Germán Mesa
La insólita Cabalgata de Reyes de 2025, que se adelantó un día por la lluvia. En la imagen, el Rey Gaspar, representado por el artista Fran Ocaña
122/122 La insólita Cabalgata de Reyes de 2025, que se adelantó un día por la lluvia. En la imagen, el Rey Gaspar, representado por el artista Fran Ocaña / Germán Mesa

También te puede interesar

Lo último

stats