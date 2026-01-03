30 años de Reyes Magos: así ha cambiado la Cabalgata de la Ilusión en San Fernando

En San Fernando somos muy de los Reyes Magos, eso huelga decirlo. La del 5 de enero nunca ha sido una tarde cualquiera para los isleños, que se lanzan en masa a la calle para recibir a Sus Majestades de Oriente como lo merecen. No hay otra cita que iguale a la Cabalgata de la Ilusión a lo largo de todo el año. Ningún otro evento es capaz de movilizar a tanta gente en tan escaso margen de tiempo, apenas unas pocas horas. E isleños reconocidos por su trayectoria y su compromiso social con la ciudad -ya fueran artistas, militares, políticos o destacados profesionales- han asumido con ilusión el encargo de meterse en el papel de Melchor, Gaspar, Baltasar, la Estrella de Oriente o el Heraldo. Y, aunque hay cosas que a lo largo de los años nunca cambian en esta tarde mágica del 5 de enero, otras sí lo han hecho, como lo ha hecho también la ciudad. Así que de nuevo tiramos de hemeroteca para echar un vistazo atrás en el tiempo, recordar a algunos de esos peculiares Reyes Magos que nos lanzaron caramelos desde sus tronos mientras recorrían las calles de la ciudad y comprobar cómo hemos cambiado en este día de vísperas de la Epifanía del Señor, la jornada de la Cabalgata de la Ilusión.