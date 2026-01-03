30 años de Reyes Magos: así ha cambiado la Cabalgata de la Ilusión en San Fernando

En San Fernando somos muy de los Reyes Magos, eso huelga decirlo. La del 5 de enero nunca ha sido una tarde cualquiera para los isleños, que se lanzan en masa a la calle para recibir a Sus Majestades de Oriente como lo merecen. No hay otra cita que iguale a la Cabalgata de la Ilusión a lo largo de todo el año. Ningún otro evento es capaz de movilizar a tanta gente en tan escaso margen de tiempo, apenas unas pocas horas. E isleños reconocidos por su trayectoria y su compromiso social con la ciudad -ya fueran artistas, militares, políticos o destacados profesionales- han asumido con ilusión el encargo de meterse en el papel de Melchor, Gaspar, Baltasar, la Estrella de Oriente o el Heraldo. Y, aunque hay cosas que a lo largo de los años nunca cambian en esta tarde mágica del 5 de enero, otras sí lo han hecho, como lo ha hecho también la ciudad. Así que de nuevo tiramos de hemeroteca para echar un vistazo atrás en el tiempo, recordar a algunos de esos peculiares Reyes Magos que nos lanzaron caramelos desde sus tronos mientras recorrían las calles de la ciudad y comprobar cómo hemos cambiado en este día de vísperas de la Epifanía del Señor, la jornada de la Cabalgata de la Ilusión.
1/122En 1996, las fuertes precipitaciones registradas en la jornada del 5 de enero dejaron inundaciones en San Fernando. La cabalgata tuvo que suspenderse y los Reyes Magos se encontraron con los niños en el pabellón deportivo del Parque/Rioja
2/1221997, la carroza de Melchor recorre la calle Real/Rioja
3/122Otra imagen de 1997: Melchor, Gaspar y Baltasar desembarcan en el pantalán de La Magdalena, donde son recibidos por el concejal de Fiestas, entonces Pedro González Tuero/Rioja
4/122Otra imagen de la Cabalgata de Reyes de 1997 en San Fernando/Rioja
5/122Los Reyes Magos, antes de la Cabalgata de la Ilusión de 1998, reciben a los niños en el desaparecido Cuartel de Instrución de Marinería (CIM) de San Fernando/Eduardo Ruiz
6/122Cabalgata de la Ilusión de 1998 en San Fernando. Los Reyes Magos se dirigen a los pequeños en el parque Almirante Laulhé, desde donde salía la comitiva/Eduardo Ruiz
7/122Otra imagen de la Cabalgata de la Ilusión de 1998: los niños en el pantalán de La Magdalena aguardando la llegada de Sus Majestades de Oriente, que entonces no llegaban en helicóptero sino por mar/Eduardo Ruiz
8/122En la cabalgata de los Reyes Magos de 1999 la Estrella de Oriente eclipsó a Sus Majestades de Oriente. ¿No la reconocen? Sí, Niña Pastori se encargó ese año de guiar a Melchor, Gaspar y Baltasar en su recorrido por las calles de San Fernando. Curiosamente, ese año también salió en el cortejo otro conocido isleño, Monchi, aunque no como Rey Mago, sino como Papá Noel en la carroza de Acosafe/Rioja
9/122El Rey Gaspar saluda a los niños en el parque Almirante Laulhé antes de la Cabalgata de la Ilusión de 1999 en San Fernando/Rioja
10/122Melchor, Gaspar y Baltasar, en el Parque antes de iniciarse la Cabalgata de la Ilusión de San Fernando en 1999/Rioja
11/122Carroza del Rey Melchor en la Cabalgata de la Ilusión de las Navidades de 1999 en San Fernando/Rioja
12/122Cabalgata de la Ilusión en San Fernando en el año 2000: dos pequeños pajes de Baltasar miran a la cámara en el parque Almirante Laulhé antes de iniciar el recorrido/P.M.
13/122Una de las carrozas que acompañaba a los Reyes Magos en la Cabalgata de la Ilusión de San Fernando del año 2000/Román Ríos
14/122Cabalgata de Reyes de 2001 en San Fernando: niños y mayores recogiendo caramelos/M.G.
15/122Cabalgata de Reyes de las Navidades de 2001 en San Fernando/M.G.
16/122Cabalgata de Reyes en San Fernando en las Navidades de 2001/M.G.
17/122El Rey Gaspar de la Cabalgata de la Ilusión de San Fernando que recorrió las calles en 2001/M.G.
18/1222002: la Cabalgata de Reyes dejaba imágenes como esta en San Fernando/E.P.
19/122Cabalgata de Reyes de 2002: niños recogiendo caramelos en el entorno del parque Almirante Laulhé, en San Fernando/E.P.
20/122El Rey Melchor tirando caramelos, en la Cabalgata de la Ilusión de 2002 en San Fernando/E.P.
21/122Paraguas al revés en la tarde del 5 de enero de 2003 para recoger caramelos, en la Cabalgata de Reyes de San Fernando/E.P.
22/122Cabalgata de Reyes de 2003 en San Fernando/E.P.
23/122El Rey Melchor de 2003, Manolo Prado, antes de comenzar la Cabalgata de la Ilusión en San Fernando/E.P.
24/122Picachu y niños vestidos de pastorcitos, una combinación que solo es posible en la Cabalgata de Reyes. La imagen es de 2003 en San Fernando/E.P.
25/122Cabalgata de Reyes de 2004 en San Fernando/E.P.
26/122Cabalgata de Reyes de San Fernando, en las Navidades de 2024. Los años pasan pero hay una imagen que nunca cambia: la gente tirándose al suelo para recoger caramelos en la gran tarde de las vísperas/E.P.
27/122El Rey Baltasar en la Cabalgata de la Ilusión del año 2004 en San Fernando/E.P.
28/122Cabalgata de la Ilusión de 2005 en San Fernando: el Rey Baltasar baja la calle Ancha/E.P.
29/122Familias contemplando la Cabalgata de Reyes de 2005, hace 20 años en San Fernando/E.P.
30/122La Estrella de Oriente de la Cabalgata de Reyes de 2005 en San Fernando, encarnada por Maite Rodríguez Labandón/E.P.
31/122Cabalgata de la Ilusión de San Fernando en 2005: el trono del Rey Gaspar, representado por Juan Antonio Rodríguez/E.P.
32/122Es difícil de reconocer, sí. Pero detrás de esa profusa capa de maquilaje del Rey Baltasar está Ramón Rodríguez Verdejo, 'Monchi'. Era la Cabalgata de la Ilusión del año 2006/E.P.
33/122La Estrella de Oriente de la Cabalgata de la Reyes de las Navidades de 2006, Mari Pepa Rodríguez Castañeda/E.P.
34/122Las familias recogiendo caramelos en la Cabalgata de Reyes de 2006 en San Fernando/E.P.
35/122El Rey Gaspar de la Cabalgata de la Ilusión de 2006, el coronel Arturo Cañas/E.P.
36/122Cabalgata de la Ilusión de 2007: la Estrella de Oriente, encarnada por la empresaria María José Martínez/E.P.
37/122Expectación entre el público en la Cabalgata de Reyes de 2007. Y sí, el que se ve entre público videocámara en mano es el actual concejal andalucista Lolo Picardo/E.P.
38/122Melchor (Antonio Pineda) en la Cabalgata de Reyes de 2006/E.P.
39/122El Rey Gaspar de 2007 -Juan Fernández Loaiza, actual presidente de la Asociación de Reyes Magos de San Fernando- lanzando caramelos en la Cabalgata de la Ilusión de aquellas Navidades/E.P.
40/122Cabalgata de la Ilusión de 2007. Seguro que conocéis a ese Rey Baltasar... Ese año fue el ex alcalde Antonio Moreno el que se metió en el papel/E.P.
41/122Cabalgata de Reyes de 2008. El cortejo, durante años, estuvo saliendo del interior del parque Almirante Laulhé, donde previamente se celebraba una fiesta infantil para dar la bienvenida a los de Oriente/Rioja
42/122La Estrella de Oriente de 2008, Paqui Borrego/Rioja
43/122Cabalgata de Reyes de 2008: el Rey Gaspar, encarnado por el dirigente vecinal Antonio Romero/Rioja
44/122Una carroza de Betty Boop animaba el cortejo en la Cabalgata de Reyes de 2008 en San Fernando
45/122Antonio González Cabrerizo hizo de Melchor en la Cabalgata de Reyes de 2008 en San Fernando/Rioja
46/122Carroza del Rey Baltasar (el hostelero Diego Montero) en la cabalgata de 2008 en San Fernando/Rioja
47/122Llegamos a la Cabalgata de Reyes de 2009 en esta crónica a través del tiempo: en la imagen, el Rey Melchor, representado por José María Rodríguez/E.P.
48/122El atleta David Domínguez Guimerá ejerciendo de Heraldo de Sus Majestades de Oriente en la Cabalgata de Reyes de 2009/E.P.
49/122Ambiente en la calle Arenal, en la Cabalgata de Reyes del año 2009/E.P.
50/122Estrella de Oriente de la Cabalgata de Reyes de 2009, María José Pineda/E.P.
51/122Pasa el trono del Rey Baltasar en la Cabalgata de la Ilusión de San Fernando en el año 2009. Ese año hizo de rey negro el médico Simón Lubián/E.P.
52/122Cabalgata de Reyes de 2010 en San Fernando/E.P.
53/122En la Cabalgata de Reyes de 2010, los de Oriente y sus acompañantes llegaron en coches descapotables. En la imagen, el Heraldo y la Estrella, encarnados por el padre Ángel Palomino (actual párroco del Carmen) y por la artista María de los Ángeles Marín/E.P.
54/122El Rey Melchor de la Cabalgata de 2010 (Rafael Sollero) saluda a los niños. Ese año el cortejo salió de la plaza Sánchez de la Campa/E.P.
55/122La Cabalgata de Reyes de 2011. La Estrella de Oriente, encarnada por Cristina Arjona, entonces presidenta de Acosafe/E.P.
56/122El pediatra Juan García Cubillana hizo de Melchor en la Cabalgata de 2011 en San Fernando/E.P.
57/122El Rey Baltasar de la Cabalgata de 2011, el empresario Juan Mainé/E.P.
58/122El Heraldo de los Reyes Magos en 2011, el fotógrafo de Diario de Cádiz Enrique Rioja/E.P.
59/122Francisco Ruiz Brenes 'Superpaco' ejerciendo de Rey Gaspar en la Cabalgata de Reyes de 2011. Como no podía ser de otra forma, balón en mano/E.P.
60/122En 2012 los Reyes Magos llegaron a San Fernando en barco hasta el muelle de Gallineras. En la imagen, Melchor (Adolfo Baturone), Gaspar (Juan Coello Cruz) y Baltasar (José Suraña)/E.P.
61/122Niños entusiasmados al saludar al Rey Melchor cuando salía del hotel Salymar para salir en la cabalgata de 2012/E.P.
62/122Otra imagen de la Cabalgata de Reyes de 2012 en San Fernando/E.P.
63/122La Estrella de Oriente de 2012, María de los Ángeles Ruiz/E.P.
64/122En 2013 los Reyes Magos empezaron a llegar a San Fernando en helicóptero y desde entonces se ha mantenido esta peculiar aterrizaje en el estadio de Bahía Sur/Rioja
65/122El actor Alex O'Dogherty representando al Rey Gaspar en la Cabalgata de la Ilusión de 2013 en San Fernando/Rioja
66/122Melchor, encarnadao por el comerciante Manuel Luna, presidente de Acosafe. Cabalgata de 2013 en San Fernando/Rioja
67/122Una carroza con un gigantesco Mickey Mouse, en la Cabalgata de la Ilusión en San Fernando en 2013/Rioja
68/122La Estrella de Oriente de 2011: la empresaria de la hostelería María del Carmen Rodríguez Muñoz/Rioja
69/122Baltasar, en la Cabalgata de la Ilusión de 2013, representado por el empresario Juan González Andrades/Rioja
70/122El Heraldo de los Reyes Magos de 2014, Antonio Luque Márquez/Rioja
71/122Cabalgata de la Ilusión en San Fernando del año 2014, por la calle Arenal/Rioja
72/122En la Cabalgata de Reyes de 2014, el padre Alfonso Gutiérrez Estudillo hizo de Rey Melchor en San Fernando/Rioja
73/122Argimiro Pascual Bermejo fue Gaspar en la Cabalgata de Reyes de 2014 en San Fernando/Rioja
74/122Daniel Luna Macías se metió en el papel de Baltasar en la Cabalgata de Reyes de 2014 en San Fernando/Rioja
75/122Ambientazo de la Cabalgata de Reyes por la calle Arenal, año 2015/Rioja
76/122Baltasar (Isidro Aragón Tocino) saludando al público tras aterrizar en el estadio de Bahía Sur. Cabalgata de 2015/Rioja
77/122Niños recogiendo caramelos en la Cabalgata de Reyes de 2015 en San Fernando/Rioja
78/122El Rey Melchor (Francisco García Barroso, de la librería Bozano) a bordo de una peculiar carroza que recrea las torres de la Iglesia Mayor, en la Cabalgata de la Ilusión del año 2015/Rioja
79/122El Rey Gaspar (Juan Galera Reche) en la Cabalgata de 2015 en San Fernando/Rioja
80/122El bailaor Alberto Sellés asumió el papel de Heraldo de los Reyes Magos en 2015 en San Fernando/Rioja
81/122Cabalgata de Reyes de 2016, que se vio afectada por la lluvia. En la imagen, la carroza de la Estrella (Josefa García, de La Artesana)/Rioja
82/122Sus Majestades, los Reyes Magos de Oriente de 2016: Melchor (Javier González), Gaspar (Francisco Vila) y Baltasar (José Manuel Porras)/Rioja
83/122Star Wars, la temática de una de las carrozas de la Cabalgata de Reyes en 2016/Rioja
84/122Melchor (Javier Hernández Alcaide) en la Cabalgata de Reyes de 2017/Román Ríos
85/122La Cabalgata de Reyes de 2017, a su paso por el Carmen/Román Ríos
86/122Una de las participantes en la Cabalgata de Reyes de 2017 en San Fernando/Román Ríos
87/122El Rey Gaspar de 2017 en San Fernando, representado por José Luis Llerena/Román Ríos
88/122Baltasar, representado por el empresario Manuel Bernal, en la Cabalgata de 2017/Román Ríos
89/122Cortejo que acompañaba al Heraldo Real en 2018/Román Ríos
90/122Baltasar (Alfonso García, del Bodegón Andalucía) en la Cabalgata de Reyes de 2018 de San Fernando/Román Ríos
91/122La Estrella de Oriente de la Cabalgata de 2018, Loli Guerra/Román Ríos
92/122Cabalgata de Reyes de 2018 en San Fernando/Román Ríos
93/122Gaspar (Antonio Alba Bernal) en la Cabalgata de Reyes de 2018 en San Fernando/Román Ríos
94/122Melchor (Juan Manuel García Cubillana de la Cruz) en la Cabalgata de Reyes de 2018 en San Fernando/Román Ríos
95/122Cabalgata de 2019. Melchor (Ignacio Padial) arrojando caramelos/Román Ríos
96/122Una entusiasta Estrella de Oriente representada por Paz Santana, en la Cabalgata de Reyes de 2019 en San Fernando/Román Ríos
97/122El Rey Baltasar (Juan Gómez) en la Cabalgata de Reyes de 2019 en San Fernando/Román Ríos
98/122Carroza de Gaspar (Juan Antonio Lobato) en la Cabalgata de Reyes de 2019 en San Fernando/Román Ríos
99/122Es la Cabalgata de Reyes de 2020 en San Fernando, apenas unas semanas antes de que la pandemia irrumpiera en nuestras vidas. La imagen, en realidad, podría ser la de cualquier otro año: la del 5 de enero es siempre la tarde de las bolsas/Román Ríos
100/122Pajes reales en la Cabalgata de 2020 en San Fernando/Román Ríos
101/122La Estrella de Oriente (Yolanda Coto Martínez) en la Cabalgata de Reyes de 2020 en San Fernando/Román Ríos
102/122La carroza del Rey Melchor en la Cabalgata de la Ilusión de 2020 en San Fernando. Ese año hizo del primero de los de Oriente Miguel Cano Garófano/Román Ríos
103/122Gaspar, representado por Fernando Carrillo Guerrero, en la Cabalgata de 2020 en San Fernando/Román Ríos
104/122El Rey Baltasar (Antonio Gordillo Brenes), en la Cabalgata de la Ilusión de 2020 en San Fernando/Román Ríos
105/122Año 2021, la pandemia deja un insólito 5 de enero con las calles vacías en las que los Reyes Magos se pasean en un autobús descapotable y la gente saluda desde los balcones./Sonia Ramos
106/122Las familias saludan desde los balcones en la cabalgata de la pandemia, año 2021/Sonia Ramos
107/122La Estrella de Oriente de la Cabalgata de la Ilusión en San Fernando en 2022, Lola Garzón (Parkinson)/Sonia Ramos
108/122Carroza del Rey Gaspar, representado en 2022 por Manuel Cotariella (de la empresa JMR)/Sonia Ramos
109/122Ambiente en la Cabalgata de Reyes de San Fernando del año 2023/Germán Mesa
110/122Carroza del Rey Melchor del año 2023, representado por Julio García Luque/Germán Mesa
111/122Baltasar (José Torrecilla Martínez) en la Cabalgata de 2023/Germán Mesa
112/122El Rey Gaspar de la Cabalgata de la Ilusión de 2023, representado por Louis Kinziger, el que fuera presidente del CD San Fernando hasta 2025/Germán Mesa
113/122La periodista Sandra Golpe, Estrella de Oriente en la Cabalgata de 2023/Germán Mesa
114/122Una figurante de la Cabalgata de la Ilusión en San Fernando en el año 2024/Germán Mesa
115/122Cabalgata de los Reyes Magos en San Fernando en el año 2024/Germán Mesa
116/122La Estrella de Oriente de la Cabalgata de Reyes en San Fernando en el año 2024, la enfermera María del Carmen Fernández Gutiérrez/Germán Mesa
117/122El Rey Melchor (Manuel Millán Sánchez) en la Cabalgata de 2024 en San Fernando/Germán Mesa
118/122El Rey Gaspar (el maestro Francisco Cid Fornell) en la Cabalgata de 2024/Germán Mesa
119/122Niños tirando caramelos desde una carroza en la Cabalgata de Reyes de 2024 en San Fernando/Germán Mesa
120/122Cabalgata de Reyes Magos de 2025 en San Fernando/Germán Mesa
121/122Cabalgata de Reyes Magos en San Fernando en 2025/Germán Mesa
122/122La insólita Cabalgata de Reyes de 2025, que se adelantó un día por la lluvia. En la imagen, el Rey Gaspar, representado por el artista Fran Ocaña/Germán Mesa