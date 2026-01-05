Llegada de los Reyes Magos a San Fernando en helicóptero
Llegada de los Reyes Magos a San Fernando en helicóptero

Así han llegado los Reyes Magos a San Fernando: las imágenes

Cabalgata de los Reyes Magos 2026 en San Fernando: horario, recorrido y toda la agenda del 5 de enero

Los Reyes Magos han llegado a San Fernando a bordo de un helicóptero de la Policía Nacional, que ha aterrizado en el estadio de Bahía Sur en medio de una enorme expectación. Así ha dado comienzo en La Isla la jornada de la ilusión en la que, un año más, los niños son los auténticos protagonistas..

Llegada de los Reyes Magos a San Fernando en helicóptero
Llegada de los Reyes Magos a San Fernando en helicóptero
La Estrella de Oriente haciéndose un selfie con varios niños
La Estrella de Oriente haciéndose una foto con varios niños
El Rey Melchor saludando tras aterrizar en el helicóptero en Bahía Sur
El Rey Melchor saludando tras aterrizar en el helicóptero en Bahía Sur
Ambiente en el estadio con la llegada de los Reyes Magos a San Fernando
Ambiente en el estadio con la llegada de los Reyes Magos a San Fernando
El cariñoso gesto del Rey Baltasar
El cariñoso gesto del Rey Baltasar
El Rey Gaspar saludando a los niños
El Rey Gaspar saludando a los niños
El Rey Gaspar rodeado de niños
El Rey Gaspar rodeado de niños
