El Ayuntamiento hace balance de una Navidad muy positiva cuya programación ha movido a miles de personas en San Fernando

La agrupación musical Lágrimas de Dolores llegando a la plaza del Rey durante la Cabalgata de Reyes en San Fernando

El Ayuntamiento de San Fernando ha realizado un balance muy positivo del desarrollo de las celebraciones navideñas en la ciudad, "que han contado con una elevada asistencia desde el primer día, con el tradicional encendido del alumbrado extraordinario por parte de la artista Nía, hasta el acto final de la Cabalgata de Reyes Magos", ha afirmado. "Durante más de un mes, miles de vecinos y visitantes han participado en las numerosas actividades organizadas, demostrando una vez más el arraigo y el atractivo de la Navidad isleña", resume en un comunicado.

Sostiene el equipo de gobierno que, a pesar de las inclemencias meteorológicas que han marcado buena parte de estas fechas, el Ayuntamiento ha sabido activar alternativas y adaptar la programación, manteniendo el respaldo del público tanto de San Fernando como de otros municipios del entorno. Esta capacidad de respuesta ha permitido que la mayoría de los eventos se desarrollaran con normalidad y con una notable afluencia de público, dice.

El mercadillo navideño instalado en la plaza del Rey (o del Muérdago, en su versión navideña) "ha contado igualmente con una gran acogida por parte del público, convirtiéndose en un espacio dinámico para el paseo, las compras y el encuentro social", añade.

Incluso hace "especial mención" del impacto positivo que estas celebraciones han tenido en el comercio local y en el sector de la hostelería. "Ambos sectores han trasladado su satisfacción por el ambiente vivido en la ciudad durante estas fechas, tal y como han reflejado en diferentes declaraciones a los medios de comunicación", afirma el gobierno municipal.

La hostelería en particular -concreta- "ha valorado positivamente que muchos de los actos se hayan celebrado en horarios más tempranos de lo habitual, lo que ha favorecido una mayor afluencia a los establecimientos, que han presentado una imagen de gran actividad y empleo durante numerosas jornadas festivas". Asimismo, los talleres, actividades y espectáculos infantiles programados durante las fiestas han registrado una notable participación, lo que refuerza el carácter familiar de la programación navideña.

En este contexto, la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ha destacado que "la Navidad ha vuelto a demostrar su capacidad para unir a la ciudadanía y dinamizar la ciudad". La regidora ha subrayado también "el esfuerzo de todas las áreas municipales implicadas, así como de los colectivos y profesionales que han hecho posible una programación amplia, diversa y segura".

Miles de visitas al Belén, a la Casa de Papá Noel y a la Estancia de los Reyes

La plaza del Rey, con su decoración y su árbol en el centro, "se ha consolidado nuevamente como uno de los espacios más emblemáticos y fotografiados de estas fiestas", asegura el equipo de gobierno de Patricia Cavada. "El entorno del edificio consistorial, decorado especialmente para la ocasión, se ha convertido en un punto de encuentro habitual y en un escenario recurrente para selfies y publicaciones en redes sociales, contribuyendo a proyectar la imagen de una ciudad viva y acogedora durante la Navidad".

Se destaca igualmente en este balance municipal este año la nueva Casa de Papá Noel -abierta y visual- ha superado todas las expectativas, congregando a un gran número de familias. Un total de 9.500 personas han podido acceder a su interior y disfrutar de esta experiencia pensada especialmente para el público infantil.

Papa Noel felicita la Navidad a los niños desde San Fernando

Por su parte, la Recepción del Heraldo Real, con su nueva ubicación en la plaza de la Navidad, logró superar las 3.200 visitas en los pocos días en los que estuvo operativa. A estas cifras se suman las cerca de 5.000 visitas registradas en la la Estancia de los Reyes Magos, que este año estrenaba nuevo emplazamiento.

Uno de los grandes protagonistas de esta Navidad ha sido, sin duda, el Belén Municipal. Desde su inauguración, más de 35.000 personas han visitado el salón de actos del Ayuntamiento para disfrutar de esta propuesta que ha destacado por su originalidad y cuidada puesta en escena.

"El Belén ha tenido, además, una importante repercusión mediática, con presencia en medios de comunicación de ámbito nacional y una amplia difusión en redes sociales, donde miles de usuarios han compartido imágenes y comentarios. Además, las personas que lo visitaban aprovechaban también para ver la decoración de la planta noble. Un espacio que, además de todo lo anterior, ha sido emplazamiento de grabaciones de varios videoclips de artistas", señala en su balance el Ayuntamiento isleño.

Éxito del 'broche final' de la cabalgata de Reyes

Las actividades organizadas con motivo de la festividad de los Reyes Magos han vuelto a ser uno de los momentos más esperados y multitudinarios. Miles de personas participaron en propuestas como la llegada de Sus Majestades en helicóptero al Estadio Bahía Sur, el recorrido del Bus Real por las distintas barriadas del municipio o la tradicional Cabalgata de Reyes Magos. Este desfile se desarrolló sin incidencias reseñables, señala el gobierno local, gracias al amplio dispositivo de seguridad municipal desplegado para la ocasión.

El broche final a la jornada del 5 de enero lo puso el acto de adoración de los Reyes Magos en el atrio del Ayuntamiento, que contó con la participación de la Agrupación Musical de Lágrimas, "aportando un mayor realce y solemnidad a este momento tan esperado por la ciudadanía".

La Cabalgata de Reyes Magos de San Fernando 2026 / German Mesa

Recuerda el Ayuntamiento isleño que la seguridad de todos los eventos estuvo garantizada por un operativo coordinado que contó con más de 25 agentes de la Policía Local, efectivos del Cuerpo de Bomberos y una veintena de voluntarios y voluntarias de Protección Civil, que velaron por el correcto desarrollo de los actos, el control del tráfico y la atención a la ciudadanía a lo largo de todo el recorrido y durante las diferentes actividades.

Desde el Ayuntamiento ya se está trabajando en posibles mejoras y novedades de cara a la próxima Navidad. Cavada ha reconocido que los comentarios, en general, son "muy positivos", hay que seguir mejorando la Navidad de San Fernando "y ya empezamos a trabajar en la próxima edición, para que siga siendo un punto de encuentro para todo la ciudadanía y para la gente de fuera, que cada vez son más las que nos visitan".

Finalmente, el Ayuntamiento ha querido agradecer la colaboración y el comportamiento ejemplar de la ciudadanía, "así como el trabajo de los servicios municipales y de los cuerpos de seguridad y emergencias, que han contribuido decisivamente a que San Fernando haya vivido una Navidad participativa, segura y llena de vida".