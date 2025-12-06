El Belén Municipal abre sus puertas en San Fernando con una propuesta original y valiente: la luz frente a las sombras

Dos caras bien distintas muestra el Belén Municipal que este viernes ha abierto sus puertas en el salón de actos del Ayuntamiento de San Fernando, una propuesta que en esta ocasión llega de una terna belenista de primera compuesta por José Manuel Coto, Roque Gallego y Antonio Reyes. Evidentemente, esa triada -y aquellos que conocen su trabajo lo saben bien- no podía sino dar como resultado un trabajo excepcional, como por otro lado acostumbra también a hacer la asociación belenista El Redentor, encargada de 'armar el belén' que se expone durante todas las Navidades en las dependencias del Consistorio isleño y que, probablemente, recibirá durante las próximas semanas miles de visitas. El montaje, desde luego, bien lo merece.

Porque además de la calidad, la minuciosidad y el dominio de la técnica a la que los belenistas isleños nos tienen ya acostumbrados, la propuesta rezuma esa originalidad y esa capacidad para sorprender que es ya santo y seña de los nacimientos de José Manuel Coto, que siempre van un paso más allá reinventando la tradición con grandes dosis de creatividad, mucha valentía y hasta esa pizca de inconformismo que desprenden siempre sus trabajos.

La historia que cuenta Mundus lucis et tenebrarum -traducido del latín, El mundo de la luz y la oscuridad- se basa en ese conflicto eterno entre el bien y el mal que acompaña a la humanidad desde el principio de los tiempos. Como las dos caras de una moneda, como la vida y la muerte, ambas son insperables. Así, el belén parte de una simetría perfecta que, sin embargo, encaja a la perfección en un juego básico -o blanco o negro- que brinda también al espectador la posibilidad de elegir: ¿Se queda usted con la luz que ilumina al Redentor, la fuerza del amor y el perdón o con esas sombras que lo destruyen todo, con un mundo en tinieblas? Cada día, en realidad, tenemos la oportunidad de elegir, que es lo que viene a contar el belén de José Manuel Coto, Roque Gallego y Antonio Reyes.

La propuesta cuenta una vez más con la voz de Charo Pérez en una narración que invita a adentrarse en este relato -hay que concebir así este belén único- y cuyo montaje ha recaído en esta ocasión en Daniel Coto.

Pero el belén cuenta también en el nacimiento con figuras de Ángela Tripi -todo un referente en el belenismo- que han sido cedidas para la ocasión por la Fundación Díaz-Caballero, que gestiona el Museo de Belenes de Mollina, quienes han recibido también un cariñoso reconocimiento en la inauguración de este Belén Municipal, en la que han participado también el presidente de El Redentor, Rafael Carrillo, y la alcaldesa isleña, Patricia Cavada.

La enorme expectación que ha originado la apertura de este Belén Municipal -la presencia de público ha sido multitudinaria- da buena cuenta del interés que arrastra la tradición en La Isla y, también, las propuestas de tres consagrados belenistas como son Coto, Gallego y Reyes. No eran pocos los isleños que estaban ansiosos por dejarse sorprender con esta nueva creación, desde luego.

Y junto a ella se presenta también en el vestíbulo del Ayuntamiento una pequeña exposición de artistas y artesanía en la que puede verse incluso uno de los nacimientos del hermano Humberto Valencia, probablemente la muestra de trabajo belenista más antigua de La Isla.

El Belén Municipal podrá visitarse durante todas las Navidades con el siguiente horario: