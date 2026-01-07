Del Alumbrado al broche final de la Cabalgata de Reyes: 38 días de apuesta navideña en San Fernando con la plaza del Rey en el centro de todo

El multitudinario broche de la Cabalgata de Reyes en la plaza del Rey se ha consagrado este año como el gran final de las fiestas en San Fernando después de que el Ayuntamiento isleño llevara varias navidades apostando por potenciar este momento, realzándolo en la programación y generando una mayor expectación en torno al mismo en uno de los espacios urbanos que, por su céntrica ubicación y por sus características, arrastra habitualmente a un mayor número de público.

La participación de la agrupación musical Lágrimas de Dolores ha sido una de las claves -también de una de las cabalgatas más ambientadas que San Fernando ha vivido en los últimos años- junto a la puesta en escena que se ha trabajado en torno a un nuevo escenario frente al atrio del Consistorio y a la elaboración de una secuencia del acto trabajada, que incluye la llegada de Sus Majestades de Oriente, la Adoración al Niño Jesús, las sucesivas intervenciones, la narración...

La Cabalgata de Reyes Magos de San Fernando 2026 / German Mesa

La Navidad de San Fernando concluye así en el mismo punto en el que comenzara hace 38 días -el 29 de noviembre- con la Gala de Encendido del Alumbrado. Dos actos, curiosamente, que hace una década ni siquiera existían como tales en la localidad. Y ambos, sin duda, de los que mayor capacidad tienen en estas señaladas fechas para movilizar al público y hacer que la gente se eche a la calle a disfrutar de las fiestas y a dejarse sorprender, ya sea por los exornos lumínicos o por el animado cortejo que acompañan a los de Oriente.

San Fernando cerró con este acto unas fiestas que han consolidado el formato que desde el Ayuntamiento de San Fernando se viene trabajando desde hace ya bastantes años y que, en líneas generales, cuenta con bastante aceptación entre la ciudadanía, si bien también hay voces -y barrios- que le recriminan que el modelo apueste en exceso por la plaza del Rey como escenario para la celebración de las diferentes actividades navideñas, de la misma forma que hace con otras fechas y señalados acontecimientos que se celebran a lo largo del año.

Registro de precipitaciones en San Fernando durante los últimos 30 días / ROA

En todo caso, la Navidad ha puesto un año más de manifiesto su capacidad para llenar las calles de gente. Y eso que el mal tiempo ha sido una de las notas características de estos días. De esos 38 días que han discurrido entre la Gala de Encendido del Alumbrado y la Cabalgata de Reyes (39 si se cuenta también el 6 de enero) la lluvia ha estado presente en 15 de ellos, según los datos recopilados por la estación meteorológicas del Real Observatorio de la Armada (ROA), que tiene su base en la localidad.

El pasado domingo, de hecho, las intensas precipitaciones registradas en la localidad colocaron a San Fernando en el ranking de las 10 ciudades españolas en las que más había llovido superando de largo los 80 litros por metro cuadrado y dejando una imagen desértica del centro en una jornada -4 de enero- que en condiciones normales hubiese estado llena de gente. Claro que no ocurrió lo mismo en el centro comercial Bahía Sur.

Concretamente -con diferente intensidad, claro está- a lo largo de diciembre llovió los días 10, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28 y 31, así como el 3 y 4 de enero. Y eso, evidentemente, ha tenido su impacto.