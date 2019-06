El gobierno de San Fernando reitera su compromiso de afrontar el coste de la tasa consorcial

La situación con la tasa consorcial, para el tratamiento de residuos, sigue siendo la misma que hace unos meses: el gobierno local pretende hacer frente al coste de este servicio de los años pasados. "No hay ninguna novedad", defendía ayer el concejal de Presidencia en funciones, Conrado Rodríguez, que rechazaba de esta forma la denuncia del Partido Popular (PP) que hablaba de "paso decisivo" del equipo de gobierno para realizar el cobro de la tasa en discordia.

La formación popular se hacía eco del anuncio de exposición pública del edicto firmado por el edil socialista para la aprobación del padrón "que va a utilizarse para pasar en breve al cobro la tasa del ejercicio 2019". El documento ya había corrido por algunas redes sociales con las críticas evidentes entre los ciudadanos de San Fernando.

El presidente del PP isleño, José Loaiza, advertía de que "durante la campaña electoral ya lo denunciamos. Ha tardado poco la señora Cavada en dar orden al Consorcio de Residuos de que una vez concluidas las elecciones pase al cobro de la tasa de tratamiento de residuos. Ya lo advertimos: si era alcaldesa, como va a ser mañana [por hoy], los vecinos tendríamos que pagar de nuestros bolsillos la tasa. Con nosotros hubiera salido de los presupuestos del Ayuntamiento. Ni siquiera ha esperado a tomar posesión".

Loaiza vaticinaba ayer un mandato marcado por "la subida de impuestos. Lo veremos en las próximas ordenanzas fiscales". En ese sentido, cuestionó que la regidora en funciones, Patricia Cavada, no quisiera hablar en campaña electoral de este tema. "Los gastos superfluos de estos cuatro años va a mantenerlos y hay que pagarlos. Ha prometido cosas que no son ciertas, y tiene que financiarlas: lo sabe desde hace tiempo", manifestó.

Por el contrario, el responsable de Gestión Presupuestaria y Tributaria del Gobierno municipal negaba que se hubiera producido un paso en ese sentido. "El edicto se refiere a la tasa de basura, la de siempre, no es la tasa de transferencia, transporte y tratamiento de residuos, que es la tasa consorcial", dejaba claro el edil socialista, que lamentaba la interpretación que había hecho el PP de esta acción administrativa para aprobar el padrón para este caso.

"Nuestra postura sigue siendo la misma, desde que saltó este tema en noviembre", insistió. Se refiere a la orden dada al Consorcio y al Servicio de Recaudación de Diputación de no pasar el cobro de la tasa a los ciudadanos. "Seguimos reiterando que no es justo que el ciudadano pague la tasa de años anteriores porque entonces no se gestionó bien", abundó. Los planes municipales pasan por que el propio Ayuntamiento abone esos pagos pendientes de los años anteriores. "En última instancia, porque el proceso administrativo no pueda pararse y se cobre al ciudadano se aplicará la reducción necesaria en la tasa de la basura para compensar", recordó Rodríguez.