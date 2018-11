Cavada pide al Consorcio y la Diputación la paralización de la tasa de residuos

El gobierno municipal ha solicitado al Consorcio Bahía de Cádiz y a la Diputación Provincial la paralización del cobro de la tasa de residuos a los vecinos de San Fernando, "ante la deficiente gestión en la información previa sobre la tasa y la comunicación de los cobros". Así lo ha anunciado hace unos minutos la alcaldesa, Patricia Cavada.

La regidora considera que los isleños no pueden cargar con esta tasa, ni el Ayuntamiento, cuando otros municipios no cumplen con este impuesto. "Se aprobó en primer lugar para tres municipios en 2014, pero no sabemos si el resto de municipios que conforman el Consorcio a día de hoy están dispuesto a asumir este compromiso. Y encontramos a municipios que quieren pagar el 2016 cuando ni siquiera han pagado 2015, y tienen embargada la PIE (Participación en los Ingresos del Estado)", ha expuesto Cavada -en referencia esto último a Chiclana- sobre el posible agravio al que se enfrenta la ciudad.

La "deficiente" gestión para el cobro de la tasa por parte del Consorcio y el Servicio Provincial de Recaudación ha llevado al equipo de gobierno no solo a solicitar a los servicios municipales un informe jurídico sobre la legalidad de la tasa, sino solicitar esta paralización del nuevo gravamen y más allá: a valorar la permanencia o no del propio Consistorio dentro de este ente supramunicipal para la gestión de los residuos sólidos urbanos de la provincia (a excepción del Campo de Gibraltar).