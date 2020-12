Patricia Cavada analiza justo antes de que termine el presente ejercicio, condicionado por la pandemia y sus consecuencias, la propuesta de presupuestos que ha presentado su gobierno para 2021, donde se mezclan partidas de cobertura social con inversiones para atender a la estrategia y de ciudad que maneja para la transformación de la ciudad que se vinculan a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

-Los presupuestos se aprobaron en junio y no ha tenido tiempo para su ejecución, ¿por qué unos nuevos presupuestos?

-Porque los presupuestos deben corresponder con las anualidades. Es la lógica administrativa. Los presupuestos anteriores tuvieron el inconveniente de que en el periodo de exposición se decretó la suspensión de los trámites administrativos con el estado de alarma y eso llevó a aprobarlos posteriormente. Pero se hubieran aprobado en marzo con lo que hubiera tenido la coherencia en la gestión de gobierno que debe tener. Me siento contenta y satisfecha, porque esto es una clara muestra de efectividad. Era el compromiso, porque es la mejor manera de gestionar y tener fondos económicos para afrontar las distintas cuestiones. Empezaremos un nuevo ejercicio con unos presupuestos que son positivos y buenos para San Fernando porque están pensados de manera expresa para la situación en la que estamos y la recuperación y transformación de ciudad que tenemos que seguir afrontando.

-De los presupuestos actuales no se han desarrollado los proyectos estrellas, como la Plaza del Rey o el Planetario. ¿Qué planes tienen con esto?

-Precisamente, en relación con el proyecto de la Plaza del Rey se ha solicitado la modificación del proyecto originario para conservar el arbolado siempre que sea posible y se ha traslado a la Delegación Territorial de Cultura para que pase por el trámite necesario de la Comisión de Patrimonio. Dado que ya está el proyecto culminado, antes del 31 de diciembre vamos a firmar el préstamo, que estaba recogido en el presupuesto, para tener la financiación y poder licitar y adjudicar la gran reforma de la Plaza del Rey. Una vez visto cómo está el Ayuntamiento y la calidad urbana que está adquiriendo el entorno del inmueble y del Mercado Central, la Plaza del Rey permitirá culminar este eje fundamental del conjunto histórico. No solo como epicentro administrativo, sino como un reclamo patrimonial, turístico e histórico de nuestra ciudad de primer nivel.

-El presupuesto recoge una caída de los ingresos. ¿De cuánto se está hablando?

-La caída de ingresos ha sido de en torno a 2 millones de euros por la falta evidente de actividad, con el país totalmente confinado durante meses. Esa disminución se puede afrontar porque hay una mayor transferencia de la Participación en Ingresos del Estado (PIE) ya plasmada por el Gobierno de España, que ha querido compensarnos por esta situación. Por eso la diferencia entre los ingresos del presupuesto de este año con los del próximo año es de unos 370.000 euros.

La caída de ingresos ha sido de en torno a 2 millones de euros por la falta evidente de actividad, con el país totalmente confinado durante meses. Esa disminución se puede afrontar porque hay una mayor transferencia de la Participación en Ingresos del Estado (PIE). Por eso la diferencia entre los ingresos del presupuesto de este año con los del próximo año es de unos 370.000 euros.

"Si se trabaja en crear zonas peatonales, no se le puede decir a la gente que deje el coche en su casa solo”

-No afecta por tanto a su gestión a lo largo de 2021.

-No, hablamos de un presupuesto similar al de este año y hemos dicho que, frente a otras administraciones como el Gobierno central, la Junta de Andalucía, la Diputación o ayuntamientos del entorno que han ido a un presupuesto que recoge un incremento de ingresos, hemos sido prudentes, realistas. Reconocemos la caída de ingresos, pero también incluyendo esas transferencias del Gobierno de España.

-En la propuesta de presupuestos no hay proyectos estrella como pueden considerarse la Plaza del Rey o el Planetario, que ya le he mencionado. ¿Han renunciado en esta ocasión?

-No se pueden ver los presupuestos como años aislados. Todos los presupuestos responden a una estrategia de ciudad. Y cada presupuesto se ajusta a las necesidades y posibilidades de ejecución de cada uno de esos proyectos que tenemos marcados en el mandato y algunos que excederán el mandato. Desde el principio del mandato hemos defendido que los presupuestos fueran realistas a la hora de comprometer financiación a los tiempos que se tardan en ejecutar las cosas. Para la Casa Lazaga, que es la gran apuesta patrimonial tras el Ayuntamiento, no tiene sentido incorporar una partida de 2 millones de euros si sabemos que se van a iniciar pronto las obras de consolidación, si se va a desarrollar el proyecto de adecuación como edificio administrativo en los próximos meses, porque no nos la vamos a gastar. Y queremos casar perfectamente los tiempos de desarrollo de proyectos con la financiación que comprometemos anualmente. En cualquier caso, sigue este compromiso de Casa Lazaga, o la Plaza del Rey tiene su presupuesto y el nuevo presupuesto incluye la segunda fase de Pery Junquera. Se van cerrando capítulos para afrontar nuevos proyectos estratégicos, como es el proyecto de la calle San Marcos, que requiere una intervención de infraestructura, paisajística, de conversión en una vía actual, con criterios de peatonalización, de mejora urbana, de calidad. Preparamos hacia donde vamos en la transformación de la ciudad.

-¿A qué se refiere?

-Una de las grandes acciones que podemos desarrollar bajo los criterios de la Agenda 2030 es actuar en las principales vías de comunicación: facilita la movilidad, reduce la contaminación. Con el sistema de supermanzanas, que recoge el PGOU, se ayuda a esa movilidad. Pero para poder peatonalizar y hacer más amable el espacio hay que aportar soluciones. Si quieres trabajar en sostenibilidad, en crear más zonas peatonales, en quitar coches de todos lados y ubicarlos en determinados sitios, no se le puede decir a la gente solo que deje el coche en su casa. Para que tenga éxito tienes que ofrecer algo nuevo, mejor y usable, por eso es importante trabajar en la red de aparcamiento, que contemplamos en los presupuestos, para que los ciudadanos puedan dejar su coche en ellos en función de donde vayan y estar en el lugar en apenas 4-5 minutos andando. Es una estrategia sostenible, que encaja con una movilidad adecuada y con una mayor peatonalización. Por eso las bolsas de aparcamientos, que dejan mucho que desear desde el punto de vista de la terminación urbana, necesitan una adecuación: que estén dotadas, con la incorporación de zonas de arboleda -como sumideros de CO2-, digitalizadas.

"Los presupuestos de cada año no son aislados, responden a la estrategia de ciudad que nos hemos marcado"

Pero, además entre las acciones potentes que incluimos en el presupuesto está la necesidad de actuar en infraestructuras de alcantarillado en el conjunto histórico, después de años, años y años de dejar de actuar. En estos últimos años se ha trabajado en intervenciones no solo para mejorar la calidad urbana sino también en infraestructura. Ahora la partida es de 1.925.000 euros que se suman a la de mantenimiento urbano, a la de equipamientos verdes, a la de edificios municipales. Otra gran propuesta es seguir apostando por Fadricas, o de eficiencia energética, que acompaña a una potente inversión en infraestructura deportiva que continuamos.

-¿Qué objetivo tiene el Gobierno con respecto a los fondos europeos Next Generation?

-En esta primera fase la Diputación nos planteaba propuestas para trasladarlas a la FAMP (Federación Andaluza de Municipios y Provincias) y de ahí a la Junta de Andalucía. Hemos hecho un recorrido de necesidades en la ciudad y sobre todo de adaptarnos a los objetivos de desarrollo sostenible, a los criterios de la Agenda 2030 y a nuestra estrategia de ciudad, como la mejora de la movilidad y la accesibilidad, facilitar el acceso a la vivienda o la recuperación de patrimonio. Hemos visto el conjunto de la ciudad, visto la estrategia y encajado las posibilidades en las políticas palanca de los fondos Next Generation para apostar por la sostenibilidad, la digitalización, el autoabastecimiento de energía... Es una recuperación a través de esa transformación que buscamos. Ahora mismo es una batida, luego previsiblemente en verano comenzarán a salir las convocatorias de subvenciones, para las que nuestro equipo, que tiene gran capacidad para conseguir subvenciones, va a adelantar el trabajo.

-Se han planteados proyectos por valor de unos 364 millones, ¿a cuánto aspira? ¿Con cuánto se contentaría?

-No sabría decirle, hemos apostado por esos proyectos y y nos gustaría conseguir el máximo posible. Hay proyectos que incluso deberían ser ejecutados por otras administraciones. Por ejemplo, una apuesta importante por el empleo y el sector naval es el desarrollo del centro de formación naval (como el antiguo CTI), que en el anterior mandato del PSOE en Andalucía quedaron los pliegos ya con todos los informes pendientes de licitación. En la propuesta a Next Generación hemos dicho que deben ir fondos a este centro. Lo normal sería que la Junta utilice los fondos que también va a tener para su desarrollo.

Lo mismo con el proyecto del Puente Zuazo que es un compromiso del Ministerio de Fomento a través del 1% Cultural. Lo recordamos y quizás la subvención no tiene que venir al Ayuntamiento por concurrencia, pero se puede tener en cuenta por parte del Ministerio; o los accesos a Fadricas y otros de transformación urbana para el tramo de la autovía que circunvala a San Fernando y que puede desarrollar otra administración.

-A pesar de la buena valoración que tuvo el proyecto de León Herrero para contar con fondos ITI, se han quedado sin esa inversión. ¿Qué ha pasado?

-Fue algo sorprendente. Hemos recurrido, porque el personal técnico que ha gestionado el expediente ha considerado que se han vulnerado algunos preceptos, para que el proceso se vuelva a revisar. Tenga en cuenta que estaban aprobados y en el tercer puesto de valoración y, aunque alguien recurra, se puede bajar puestos. Pero no ha ocurrido así, sino que se han quedado dentro proyectos con menos puntuación y nosotros hemos caído. Si se quitan puntos, deberíamos haber tenido un trámite de audiencia para subsanar o explicar esa cuestión. Estamos haciendo valer nuestro derecho a reclamar a través recurso.

-¿Eso trastoca en algo los planes del gobierno?

-Vamos a seguir trabajando porque esta convocatoria de subvención era una oportunidad, porque dentro de la estrategia de transformación de las principales vías de comunicación está León Herrero. Primero vamos a esperar cómo se resuelve el recurso, pero en cualquier caso lo hemos incluido en los fondos Next Generation.

-¿Puede soportar la ciudad que esta situación económica y social por la pandemia se prolongue? Con la actividad ralentizada, con las familias con problemas.

-La situación es complicada. Muchas personas lo están pasando mal, porque muchas familias tienen personas en situación de ERTE, que afortunadamente existen porque sin esta medida del Gobierno la situación sería mucho más dramática. También tenemos una cobertura social potente. El Ingreso Mínimo Vital ha significado un salto importantísimo en cobertura social, por eso pusimos en marcha un equipo para tramitar esta ayuda. Pero es necesaria una mayor implicación, porque vemos como la hostelería y el comercio lo están pasando mal. La Administración autonómica es la competente en esta materia y le vienen reclamando más ayudas directas. Incluso en el Parlamento Andaluz se aprobó que se trasladaran 250 millones de euros directos, pero no han llegado.

En nuestro caso, el presupuesto tiene la garantía suficiente para hacer frente a la situación covid, con un incremento de los servicios básicos como la limpieza, de edificios municipales, de los colegios; o con un Plan de Empleo Municipal, que se suma al de Diputación, y ojalá venga uno adecuado de la Junta de Andalucía que pueda ser asumido por el Ayuntamiento. Desde el punto de vista social, hay un incremento en más de medio millón de euros para Dependencia, contamos con 1,8 millones del remanente para cobertura social y se mantienen las ayudas sociales. Hay que hacer hincapié en el tema de vivienda: se pone dinero municipal para proyectos de vivienda para trabajar a medio y largo plazo, a lo que se une la compra directa vivienda y las subvenciones, a las que no todos los municipios han podido optar, que son 3 millones de euros. Para las viviendas de Alsedo es un millón. Estamos hablando una potentísima inversión en vivienda pública.

"Antes del 31 de diciembre vamos a firmar el préstamo para financiar la reforma de la Plaza del Rey"

-¿Qué le transmiten los comerciantes y los hosteleros que siguen sufriendo restricciones?

-Tienen una situación muy problemática. No es lo mismo una ciudad dinámica en época de Navidad como estamos acostumbrados, con personas que no tienen miedo a salir a la calle, a relacionarse, a estar en comidas, en charlas, a quedar para ir a comprar con tus familiares, que lo que vivimos actualmente. Su situación es complicada, de ahí la importancia de medidas que vengan de la administración competente. El gobierno de España ha aprobado una serie de medidas para el sector, pero tiene que venir acompañada de la administración autonómica. Por parte municipal hemos hecho todo el esfuerzo que hemos podido hacer, con una subvención que se está terminando de pagar; hemos quitado la tasa de ocupación de vía pública para que los hosteleros no paguen por las terrazas, y hemos permitido que las ampliaran sin coste para que tengan más espacio para vender. Hemos seguido apostando desde el punto de vista de las fiestas por una iluminación llamativa para que los ciudadanos se acerquen a disfrutarla y así compren o consuman, con el Ayuntamiento como nuevo punto de referencia. Todo ello con el objetivo de ayudar al comercio y hostelería.

-¿Se plantea otro paquete de ayudas si hay un nuevo cierre? Porque se habla de una tercera ola.

-En el presupuesto hemos incorporado un incremento en la subvención directa para Acosafe y Asihtur, que se mantendrá en 2022, se mantienen ayudas para la adecuación de terrazas y veladores. Hablamos de una situación en que los hosteleros tienen el mayor uso del espacio público posible por garantizar la seguridad. Si las circunstancias se agravan, si no existe la cobertura suficiente y necesaria por la Junta, actuaremos si tenemos que actuar. Habrá que ver cómo.

-Los datos del paro son preocupantes.

-Evidentemente el desempleo es la mayor preocupación que puede tener un alcalde. Cuando llegué a la Alcaldía los datos eran superiores a los de ahora y en estos años, que se ha trabajado en los suelos productivos, atrayendo empresas, en la hostelería y el turismo con la dinamización de la ciudad, se había ido disminuyendo los datos. Esta situación de la pandemia lamentablemente ha hecho que el índice de desempleo haya vuelto a subir. Para revertir esta situación tenemos que actuar de la misma manera que antes: en que las personas tengan cobertura social, a través del municipio y ahora con el Ingreso Mínimo Vital, la gran revolución social de los últimos años en nuestro país para dignificar a las personas que lo necesitan; y, por otro lado, trabajando en la transformación del modelo económico para generar oportunidades y empleos. Cuando hablo de que la ciudad tiene que estar atractiva es para captar inversiones, cuando se apuesta por inversiones importantes en Fadricas apostamos por el empleo, cuando hemos hecho la electrificación y seguimos actuando en Fadricas II con la venta de parcelas es para generar empleo, cuando se hace una apuesta por el centro de training avanzado se apuesta por el empleo y un sector estratégico. Por eso no se puede dejar una cosa respecto a la otra: ambas cosas tienen que ir de la mano, no se puede dejar todo para dedicarnos solo a lo social.

-La oposición reclama en sus alegaciones a las ordenanzas fiscales que se bajen tasas e impuestos.

-Por la falta de actividad vamos a tener 2 millones de ingresos menos, compensados con la PIE, y tenemos que mantener el incremento de la mejora de los servicios, incrementar la partida de dependencia, mantener las ayudas sociales y las subvenciones, mantener el pago al personal municipal (20 millones de los 80 totales). A pesar de ello se han incorporado modificaciones fiscales que van directamente a las familias que más lo necesitan, porque se ha subido el umbral de las bonificaciones. Por ejemplo, si antes para beneficiarse tenían que cobrar 300 euros ahora se sube a 550 euros, así que estamos aumentando el número de personas que pueden acceder a este tipo de bonificaciones. También se ha congelado el IBI, que es el gran impuesto para las familias. Sin contar que el Ayuntamiento asume el coste de la tasa consorcial de residuos que aprobó el anterior alcalde. A eso se suman otras modificaciones que favorecen la generación de empleo.

"Hemos incluido proyectos para los fondos Next Generation que deberían ejecutarlos otras administraciones"

-En el pleno de noviembre llevaron el pago con el remanente de una indemnización por la nulidad de unas licencias de obra al tanatorio, hay pendiente otra indemnización millonaria por parcelas en Fadricas II. ¿Cómo puede afectar a las arcas municipales?

-Tener herencias envenenadas como estas de gobiernos anteriores no beneficia a la gestión, por supuesto más en tiempo de pandemia, y en un municipio que tiene menos ingresos por habitante, una media de unos 38 millones de euros menos que otros municipios similares. Son circunstancias sobrevenidas, que no tendrían que haberse producido si la gestión hubiera sido eficiente y ajustada a la legalidad, y ahora estamos pagando las consecuencias. Todavía seguimos pagando préstamos que vienen de gobiernos andalucistas a unos costes impresionantes, que no se han podido eliminar por circunstancias contables. Eran préstamos para grandes intervenciones que se quisieron hacer en determinados momentos sin velar o ver si financieramente perjudicaba al municipio.

-Las cuestiones legales en las que está inmerso el Museo Camarón, ¿van a afectar a la fecha de inauguración? Aunque no habían querido dar fecha.

-No teníamos fecha porque queríamos salir de esta situación de pandemia. Porque no tenía sentido un equipamiento cultural y turístico con la movilidad limitada. Y además estamos hablando de una figura que requiere una inauguración a su altura. Por eso, estamos esperando cómo evolucionaba a principios de año el tema de la movilidad, de la vacunación, de las restricciones, para establecer una fecha. Que mientras exista una discrepancia jurídica por parte de la familia es algo que es paralelo, pero no afecta a la decisión que tendremos que tomar a principios de año.

-Visitaba hace unos días las obras de la playa, pero hay críticas por que se eternizan porque las relacionan con las ejecutadas para la pasarela peatonal.

-Ya lo dice usted, una cosa es la plataforma que tuvo un error en la ejecución, y otra cosa es esta fase de la remodelación, que precisamente no se pudo hacer antes por ese problema. Queremos revertir el hecho de que pocas personas aprovechen este espacio y lo disfruten todo el año, como un lugar de paseo. Pero me quedo con la sensación que he tenido durante el verano de la cantidad de personas que han estado en Camposoto disfrutando de la seguridad, de la calma y de lo agradable que es el paseo ya ejecutado, del color de la playa cambiados los módulos, de la comodidad del módulo del acceso 4 o de la inclusión que supone el modulo accesible 5 Estrellas, único y singular respecto al conjunto de playas del Estado. Puede haber alguna sensación de algunas personas por las redes sociales, pero yo me quedo con la satisfacción de quienes vieron que la playa cambió este verano y me quedaré con la alegría de tener la mejor playa posible, porque así lo consideramos los isleños, porque es la pura verdad, un paraíso con los mejores servicios y la adecuación y la integración paisajística más potente de todo el litoral de Andalucía.