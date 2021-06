Padres de los estudiantes de San Fernando solicitan 'habeas corpus' por detención ilegal de sus hijos en Mallorca

Varios de los padres de los estudiantes de San Fernando confinados de manera forzosa en Mallorca están presentando a lo largo de la tarde solicitudes de habeas corpus para que la Justicia se pronuncie de manera rápida sobre lo que consideran una detención ilegal. Las informaciones que les han llegado de que un juez de guardia está aceptando las peticiones les ha animado a iniciar el procedimiento.

"Algunos padres están poniendo la petición en la Comisaría de la Policía Nacional de San Fernando y otros en la de Cádiz", explica Francisco Bustelo García, que critica la medida del gobierno balear y la falta de información concreta. "A un padre le han dicho que le hacen una segunda PCR el día 3 de julio, a mí me han dicho hoy que la harían el día 5", detalla.

Tampoco hay claridad sobre el periodo de cuarentena. "En teoría empieza cuando entran en el hotel covid, pero en el otro ya estuvieron confinados desde el día anterior. El sábado la Guardia Civil ya no les dejó salir de la planta. Y eso que llegaron el jueves, con test de antígenos negativos, resultado que se repitió el domingo y que se confirma con la PCR, todas negativas también", apunta.

Hoy esperaban que sus hijos volvieran a casa en el vuelo que tenían a las 15.30 horas desde Palma, cumpliendo la resolución de las autoridades sanitarias de Baleares. "En el anexo II, donde estaba el grupo isleño, se decía que si todos daban negativo, decían que sí podrían salir, pero no les han dejado".

Bustelo considera que el grupo isleño, que llegó a Palma el jueves, está "pagando el pato" por lo que ocurrió la semana pasada. "Comenzaron a llamarlos el día 25 para confinarlos", puntualiza, para insistir en que la medida "no tiene ningún sentido" porque "no han tenido contacto directo". "No tienen ninguna certeza, no dan información de eso. Se agarran a que en el hotel donde estaban, muchos jóvenes alojados la semana pasada han dado positivo. Pero el resto de turistas ha seguido allí usando comedor o la piscina y saliendo a la calle. Haciendo vida normal. No tiene lógica", señala.

Precisamente, es una de las cuestiones que la Fiscalía incluye en el informe en el que se posiciona contra la medida del Govern, por la "indeterminación" de la medida y por señalar como sospechosos a los estudiantes y no al resto de clientes de hoteles o zonas de ocio o los trabajadores. El Ministerio Fiscal ha solicitado al Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Palma que no admita la resolución.

En cuanto al procedimiento de habeas corpus, los Juzgados han denegado varias solicitudes presentadas por padres de estudiantes de otros grupos de viaje. El lunes se presentaron tres solicitudes que han sido desestimadas por el juzgado de guardia. Hoy martes, además, la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Palma, la magistrada Ana San José, ha denegado la solicitud de habeas corpus presentada por el padre de una menor de la Comunidad de Madrid. En la resolución, la magistrada considera que el caso de la alumna "no puede encuadrarse" en la normativa reguladora del procedimiento porque la menor "no se encuentra detenida por la perpetración de delito alguno" sino por razones de salud pública.