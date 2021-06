45 alumnos de San Fernando aislados en Mallorca por un presunto contacto con un positivo por Covid

Hasta 45 alumnos de la Compañía de María de San Fernando permanecen aislados en el Hotel Cassandra, en la isla de Mallorca, por un presunto contacto con un positivo por Covid. Es -afirman- la única explicación que les han dado para justificar dicha medida.

Los jóvenes, que acaban de terminar segundo de Bachillerato y los exámenes de Selectividad, disfrutaban desde el pasado jueves de su viaje de fin de curso y antes de viajar se habían realizado test de antígenos sin que ninguno de ellos diera resultado positivo.

La medida del gobierno balear ha desatado la indignación de los padres ante la absoluta falta de información que ha llevado a confinar a la totalidad del grupo sin que se den razones concretas de por qué se adopta.

De hecho, las familias están convencidas de que se trata de una medida adoptada por a raíz del megabrote que afectó a jóvenes de varias comunidades autónomas tras asistir el pasado 18 a un concierto en Mallorca con la que solo se pretende lavar la cara de su gestión. Consideran que se trata de una decisión política y que no hay razones sanitarias que justifiquen el aislamiento de todo el grupo, que estaría pagando las consecuencias de lo ocurrido semanas atrás, cuando estaban todavía en San Fernando.

En un primer momento, han explicado a este periódico, se les hablado de un supuesto contacto con un positivo pero no se les han dado detalles al respecto. De haberse dado dicho contacto, desconocen dónde se había producido, cómo o por qué afecta los 45 alumnos y no solo a una parte de ellos, que sería más creíble. De ahí su enfado.

Los jóvenes, aclaran, habían participado en distintas actividades organizadas desde su llegada a la isla el pasado jueves día 24: habían estado en la playa, practicado deportes náuticos, habían ido al Acualand y habían salido por la noche... "Todo dentro de lo normal", asegura Arancha, una de las madres, al narrar lo ocurrido.

"La medida solo les afecta a ellos, el resto de turistas alojados en el hotel sigue en la piscina y saliendo con normalidad"

Sin embargo, apenas 48 horas después de haber llegado a La Isla, tanto ellos como sus padres empezaron a recibir llamadas de rastreadores y a llegar a ambulancias y coches de Policía al hotel en el que se hospedan con la firme intención de trasladar a todo el grupo de la excursión a un hotel Covid para mantenerlos aislados, una medida a la que los padres se han negado tajantemente ya que las autoridades sanitarias de la comunidad balear no han precisado en ningún momento las razones que llevan a confinar a todo el grupo.

"No nos han explicado nada, no nos han dicho por qué se les quiere trasladar a un hotel Covid y aislarlos. Se habla de un posible contacto con un positivo pero no han concretado nada. Todo es mentira", afirman.

Por ahora, los alumnos de la Compañía han sido reubicados en otra planta del mismo hotel en el que se alojan, donde permanencen aislados y a la espera de acontecimientos.

"Es una decisión que se ha tomado desde arriba"

El resto de turistas y personas que se alojan en este mismo establecimiento no se ha visto afectado por esta medida a pesar de que a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía -según la información que le llega a las familias- se le ha explicado que el hotel estaba siendo investigado por un brote. "Es falso", aseguran.

Vídeos realizados por los propios afectados desde las habitaciones en las que están confinados y que circulan ya por las redes muestran, de hecho, al resto de turistas disfrutando de sus vacaciones con total normalidad y sin impedimento.

Según los padres, el gobierno balear se niega además a hacerles una PCR si antes no son trasladados al hotel Covid, una medida que las familias no entienden.

De hecho, las familias han intentado hacerles pruebas PCR costándolas de su propio bolsillo y llamando a un laboratorio privado pero la Guardia Civil -así lo han confirmado a primera hora de la tarde- se lo ha impedido aduciendo que es necesario primero contar con la autorización por escrito del gobierno balear.

Los padres de los alumnos aislados en Mallorca han exigido también a las autoridades sanitarias de la isla que confirmen el supuesto contacto estrecho que justifica el aislamiento de estos jóvenes. "Nos dicen que ellos lo han verificado pero no nos lo identifican, que han tenido contacto estrecho 300 niños", explican las familias afectadas, que advierten que los alumnos de San Fernando "formaban un grupo independiente" que no habia tenido contactos con otros jóvenes.

Entre los alumnos, por ahora, no hay ninguno que haya dado positivo ni que haya presentado síntomas que indique un posible contagio. "Tampoco hay ningún positivo entre los trabajadores del hotel", dice esta madre, así que los padres siguen sin saber por qué los jóvenes siguen aislados.

"Es una decisión que se ha tomado desde arriba", dice en uno de los vídeos difundidos una de las alumnas afectadas al explicar los motivos que les han dado los rastreadores a los padres.

"Nos están amargando el viaje con estas actuaciones ilegales y fuera de lugar. Nos preocupa que se nos esté utilizando como conejillos de indias y se esté haciendo y deshaciendo con nosotros como quieren", lamenta.