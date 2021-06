Coronavirus San Fernando: La Fiscalía se muestra contraria al confinamiento forzoso de los estudiantes en Mallorca

Hay un informe de Fiscalía que no apoya la resolución por la que se confina a los estudiantes de viaje en Mallorca porque entiende que "tiene falta de motivación y no está determinada la medida para cada caso como corresponde". Arancha de la Fuente, madre de uno de los jóvenes de San Fernando aislados junto al resto de compañeros en un hotel de la isla, y abogada de profesión que ha puesto una denuncia contra el gobierno balear por "detención ilegal", advierte de que esta postura, sin embargo, "no es vinculante".

"Es que es de sentido común. No hay que irse muy lejos para ver que la actuación del gobierno balear no está justificada", comenta Francisco Bustelo García, padre de otro de los estudiantes isleños, al conocer el posicionamiento del Ministerio Fiscal. "No han tenido contacto directo con un positivo, y ellos dicen que sí. Se agarran a que jóvenes que estuvieron hospedados la semana pasada en el hotel han dado positivo, pero es que ellos llegaron el jueves", explica sobre el grupo isleño que ha confirmado el negativo en covid-19 con pruebas PCR. Sin embargo, mientras que se ha actuado con los estudiantes no se ha hecho lo mismo con el resto de clientes.

Efectivamente el informe de Fiscalía, apunta De la Fuente, se refiere a que la resolución se centra solo en los estudiante a los que considera sospechosos de forma indeterminada pero no apunta al resto de turistas del hotel o sus trabajadores del alojamiento, ni a los lugares de ocio y sus clientes. Por eso se opone al confinamiento forzoso de estos jóvenes.

Según informa Europa Press, la Fiscalía ha solicitado al Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Palma que no ratifique la resolución de la directora general por la que se ordenó el confinamiento forzoso en régimen de aislamiento, bajo custodia policial, de los estudiantes. Considera que las medidas adoptadas por la Dirección General de Salud Pública "no resultan plenamente justificadas ni proporcionadas de acuerdo con la legislación vigente".

El Ministerio Público aclara que no se cuestiona que los jóvenes hayan podido mantener contacto con positivos, pero apunta a que la resolución de la Conselleria considera sospechosos de contacto a los estudiantes afectados "de forma general, presuntiva e indeterminada".

La Fiscalía cuestiona que la resolución de la Dirección General "no especifica ni concreta de forma clara ni directa" a ninguno de los alumnos, sin hacer referencias a la situación particular de cada uno de ellos, como la fecha de llegada, periodo de estancia en la isla, grupo al que pertenecía, actividades realizadas o el hotel en el que se hospedaron. "Es decir, se ignora (...) si efectivamente mantuvieron un contacto real ni con qué intensidad con las personas concretas cuyo confinamiento se pretende ratificar", apunta el Ministerio Público.