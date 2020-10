El PP reclama al gobierno de San Fernando la bajada del IBI para 2021

"Vamos a reclamar que rebaje el IBI". El presidente del Partido Popular (PP) de San Fernando, José Loaiza, deja claro que su formación no comparte la propuesta de modificación de las ordenanzas fiscales que ha planteado el equipo de gobierno. Considera necesario que no solo se congelen tasas e impuestos, sino que también se reduzcan para que beneficie a los ciudadanos, a los autónomos y las empresas.

El dirigente popular recuerda que el año pasado el Ayuntamiento isleño contó con un superávit de 6,6 millones de euros, más un remanente de Tesorería positivo y "con 600.000 euros todavía pendientes de gastar", por lo que estima que la situación de las arcas municipales permiten "no castigar más a los isleños". "Debe invertir estas cifras en los isleños, que lo están pasando mal, con la pandemia agravándose, con medidas restrictiva que hacen que muchas empresas y autónomos reduzcan su actividad o se vean obligados a cerrar y no se puede seguir castigando con los impuestos", argumenta.

Loaiza reclama que se baje el tipo impositivo de los impuestos y tasas que ayude a los isleños, porque a pesar de las medidas fiscales anunciadas por parte del equipo de gobierno "después no repercuten en los isleños", insiste. Hay que favorecer con ayudas directas, pero "no se cumplen", abunda en referencia a las ayudas a pymes y autónomos de las que no se han pagado la línea 1 y están sin resolver las línea 2 y 3, aunque la concejala Regla Moreno ha informado hoy de que ya se ha resuelto la segunda línea.

Sobre las ayudas al alquiler de vivienda el presidente del PP exige que se resuelvan pronto, porque si se demoran mucho, "un año", "van a servir para poco".

"Hay que trabajar en favor de los vecinos y muchos tienen problemas para pagar los impuestos", asume ante la situación de las familias, autónomos y empresas por el paro, el ERTE o la baja actividad. De ahí que abogue por rebajar los impuestos y tasas municipales y que sea "de manera inmediata".

Los populares ya anuncian que plantearán la reducción del tipo impositivo del IBI, o de la retirada de vehículos que para este año subió un 500%. El resto de impuestos y tasas se analizarán para definir qué alegaciones se presentarán. Eso sí, creen que debe eliminarse la tasa de terrazas para todo 2021, no solo un semestre, "para que tengan capacidad de recuperación cuando mejore la situación sin tener que preocuparse por este pago", finaliza Loaiza.