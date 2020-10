¿Cómo quedan los impuestos y tasas de San Fernando para 2021?

El gobierno de San Fernando ha presentado su propuesta de modificación de las ordenanzas fiscales, que se caracteriza por la congelación de tasas e impuestos y el mantenimiento o incorporación de nuevas bonificaciones. ¿Cómo quedarán los tributos para 2021?

El IBI y sus bonificaciones

El Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) no sufrirá ninguna subida el próximo año: ni por parte de la Dirección General del Catastro, que no tiene prevista ninguna revisión de los valores, ni por parte municipal que no modificará el tipo impositivo.

A eso se suman las bonificaciones previstas: para la promoción de viviendas, para viviendas de protección oficial o por la instalación de energías verdes.

El IAE congelado

El Impuesto sobre Actividad Económica (IAE) renovará la bonificación del 50% durante 5 años para actividades de nueva creación. Se extiende la rebaja del 25% por creación de empleo a tres años si tiene un incremento neto del 5%. Será del 50% si el incremento del empleo es del 10%.

Se renuevan bonificaciones para las empresas de utilidad municipal o interés público por generación de empleo, interés en cuanto a la cultura o al ámbito social. Será del 50% y hasta 5 años. Y llegará al 95% "siempre que sea propiedad mayoritariamente de mujeres". El pleno tiene que reconocer este interés, matiza el concejal de Presidencia, Conrado Rodríguez.

La accesibilidad bonificada en el ICIO

En cuanto al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) se incorpora una nueva bonificación del 50% para actuaciones de accesibilidad y habitabilidad, 2de adaptación para personas con movilidad reducida para que puedan disponer de calidad de vida importante, mejor a la que tienen ahora".

Sin tasa de terrazas hasta el 30 de junio

Estas bonificaciones se suman a la anunciada paralización del pago de la tasa de terrazas para la hostelería hasta mediados del próximo año, hasta el 30 de junio de 2021.

"La hostelería va a seguir pasando momentos difíciles", advierte Rodríguez sobre un sector que "juega en nuestra ciudad un papel importante". Por eso, la terraza se reconoce como un espacio que puede minorar las consecuencias negativas y "donde pueden seguir haciendo su actividad en espacio exterior". Ante eso, destaca el también responsable de Gestión Presupuestaria, "somos sensibles, y siempre que se puede por distancias de seguridad en la vía pública, se permite ampliar la zona de terrazas para mantener las mesas y sillas".

Reducción de la tasa de recogida de basura duplicada

La posibilidad para acogerse a la reducción de la tasa de recogida de basura se duplica al ampliar los márgenes económicos. La referencia de 332 euros de ingresos mensuales se traslada al Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) que ahora está en 627 euros mensuales en doce pagas anuales y que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) prevén incrementar a 658 euros mensuales.

La Casa de la Juventud, sin tasa

El Ayuntamiento eliminará para 2021 la tasa para utilizar la Casa de la Juventud para "facilitar las actividades de las personas más jóvenes", señala. "Es importante abrir a la ciudadanía, a los más jóvenes, los espacios municipales y que no supongan coste alguno de pago directo", defiende el edil socialista. Esta medida se suma a la eliminación anterior de la tasa de uso de espacios culturales o el centro de congresos.

Modificaciones técnicas

El gobierno incluye modificaciones técnicas, como la incorporación de la declaración responsable para el desarrollo de actuaciones urbanísticas. La idea es que sirva para que "en la mayor parte de esas solicitudes no sea necesaria la autorización expresa, solo la declaración con una inspección posterior con el fin de agilizar la actuación de adecuación". "Se agilizan los trámites de carácter urbanístico", insiste Conrado Rodríguez.