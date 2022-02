PP y AxSí insisten en la dimisión de Márquez tras la junta general de Esisa, la empresa de suelo de San Fernando

"En 25 años de historia de Esisa esto es una situación insólita. La presidenta del consejo de administración, la señora Claudia Márquez, ha empañado la imagen, el prestigio y la credibilidad de la empresa con su forma de actuar al margen de la ley y los estatutos de la entidad y cuando ella debía velar precisamente por la integridad de Esisa". El portavoz del grupo municipal de Andalucía por Sí (AxSí), Fran Romero, se mostró ayer contundente tras la celebración de la junta general extraordinaria de la Empresa de Suelo Isleña (Esisa). Una convocatoria que para el portavoz del grupo municipal del PP, José Loaiza, resultó "un paripé" de la alcaldesa, Patricia Cavada, ante la falta de explicaciones y la limitación en las intervenciones de la oposición: solo una por grupo, a pesar de la gravedad del tema que se trataba. Desde el gobierno sin embargo destacan la sesión como un ejercicio de transparencia, una vez que también se informó previamente al consejo de administración de la sociedad. La cita de ayer se centró en las diligencias judiciales abiertas tras la denuncia presentada por Márquez por el procedimiento seguido por la empresa pública a la hora de asesorar a las comunidades de propietarios de la barriada Bazán en la tramitación de las ayudas para las obras de rehabilitación y, especialmente, acerca de las empresas propuestas para hacerse cargo de su ejecución.

Romero insistió en sus quejas ante la falta de lealtad mostrada por la concejala de Desarrollo Urbano con el consejo de administración de Esisa, al que no comunica su actuación hasta nueves meses después. "Han pasado un año y siete días desde que se interpone la denuncia el 25 de enero de 2021 hasta que se da cuenta a la junta general de accionistas, ahora ahora", añadió. Lo que se traduce, a su entender, en una "clara falta de transparencia y en un oscurantismo evidente".

El líder andalucista recuerda que Claudia Márquez interpone la denuncia, y que alude a que lo hace tras ser asesorada por la alcaldesa y la secretaria general. También cuestiona que ya se acumulen hasta tres actas –incluida la del 25 de octubre en la que informa al consejo de administración de este asunto– sin aprobación. Además, abunda en que inicialmente presentara los hechos a Fiscalía como presidenta del consejo de administración, algo para lo que no tiene "habilitación legal". En ese sentido, asegura, que "ha incumplido los estatutos de Esisa, pero también la ley de sociedades de capital". Ante esto, Fran Romero reiteró su demanda de dimisión y si no que la presidenta de la junta general la cese, "si no lo hace es cómplice absoluta de la manera de proceder de la concejala de Urbanismo".

En esa línea se había posicionado también anteriormente el PP, que después de la sesión de la junta general se quejaba de la falta de información sobre este asunto, al no sacarse nada en claro de las dos intervenciones de Márquez. Loaiza considera que hay demasiados "claroscuros", aunque sí señala que la información que lleva a denunciar la recibe de un familiar, vecino del bloque implicado, y no del presidente de esa comunidad.

Desde el gobierno se insiste en que la convocatoria responde a un ejercicio de transparencia. De igual forma apunta a que Claudia Márquez cumple al presentar los hechos a Fiscalía "con el deber de todo ciudadano y más de un cargo público", tras tener conocimiento de unos hechos que le generan dudas. Algo, matizan, que exige la propia ciudadanía en esta situaciones.