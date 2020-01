Ha acabado 2019 con la satisfacción del trabajo reconocido. El que lleva desempeñando ocho años al frente del área de urbanismo de la Federación de Asociaciones de Vecinos Isla de León. Manuel López, presidente de la Asociación de Vecinos Casas Blancas, de Gallineras, recogía hace unas semanas la insignia de oro que entrega la federación cada año a miembros destacados del movimiento vecinal de la ciudad. En su caso la distinción respondía al agradecimiento de las entidades vecinales por su lucha en pos de las inversiones municipales en las barriadas.

"Lo viví con mucha emoción y sentimiento, no ocurre a cada momento. Es una vez en la vida", expresa este dirigente vecinal, que muestra su orgullo, además, porque este reconocimiento proviene directamente de las asociaciones de vecinos "que votaron y decidieron que esta insignia de oro personal fuera para mí". La satisfacción fue por partida triple, reconoce, porque a eso se suma que el premio se entregara "delante de todas las asociaciones de vecinos". "El homenaje fue muy emotivo", admite.

Con esta distinción se ensalza la experiencia en el movimiento vecinal de López, que está al frente de la entidad vecinal de la barriada de Gallineras desde hace aproximadamente quince años. La mitad de ellos los ha compatibilizado con un trabajo arduo en el seno de la Federación de Vecinos Isla de León, donde está al frente de la delegación de urbanismo, y por tanto al día de todas las obras que se desarrollan en la ciudad. "Es gratificante que estés trabajando todos los días, con reuniones con las asociaciones de vecinos, con visitas a las barriadas para saber sus necesidades, para comprobar las obras que se están ejecutado y los vecinos te lo reconozcan", comenta.

El contacto es constante, también con el equipo de gobierno, especialmente con los responsables de Infraestructuras y Desarrollo Urbano. "No tengo pegas, todos me reciben, me atienden. No estoy disgustado con el trato. Tengo suerte, también con la oposición", asegura sobre esta vinculación con este gobierno actual, pero también con los anteriores, pues en estos años ha llegado a tratar con equipos de gobierno de distinto signo político.

Eso es fundamental para poder defender ante quienes gobiernan las demandas de los ciudadanos, canalizadas cada año a través de las asociaciones de vecinos que entregan a Manuel un listado con los peticiones de mejora de calles, plazas, alumbrado o alcantarillado, incluso de reclamaciones de más equipamientos. "Hay quien ve que no se hace lo que se debe, pero nosotros somos intermediarios, que negociamos con el Ayuntamiento y son muchas barriadas", señala consciente de que no a toda la ciudadanía puede contentarse. Incluso a pesar de que en los consejos vecinales cuando se pregunta por cuestiones que deban atender las distintas comisiones no se ponga sobre la mesa muchos temas. "Puede que haya alguien que no esté contento, pero es que son 42 asociaciones de vecinos. ¡Si en una casa con tres hijos no siempre están todos contentos!", añade.

Con todo, defiende la labor de insistencia que la Federación hace frente a la administración local para lograr las mejoras que reivindican las barriadas. Como ejemplo, López pone la ejecución de grandes obras, como la de la avenida Al Andalus, un actuación demandada por los vecinos durante largo tiempo y que está a punto de terminar, como demuestran las actuales labores de pintado y acabados del carril bici. O la reordenación del tráfico en la zona de Reyes Católicos con la eliminación de la rotonda del Balón. "La rotonda no estaba bien, no permitía a los autobuses girar", recuerda. También menciona otra intervención que se está haciendo como la de Francisco Ruiz Miguel, para arreglar el alcantarillado y el alumbrado. "Para el alumbrado el gobierno ha sacado una partida para poner nuevas farolas y además con luces led", expone, por lo que espera que la iluminación pública vaya mejorando, más por las constantes quejas ciudadanas, que esta semana han saltado en la zona de Camposoto.

A eso se añade la atención constante a pequeñas reparaciones y obras que necesitan las barriadas porque se rompan unas losas, se limpie una calle o se funda una luz en alguna calle. "En el día a día estamos ahí", deja claro, para resaltar el trabajo que el movimiento vecinal desarrolla incansablemente en beneficio de la ciudadanía.

El problema está, advierte, en la falta de relevo generacional. "Es el caballo de batalla, porque la gente joven no se implica, y lo entiendo porque esto es muy sacrificado, más un tema como el que yo llevo de urbanismo, de obras, en el que hay que estar pendiente todos los días". A pesar de ello, considera necesario la entrada de savia nueva: "Nosotros ponemos la sabiduría, la experiencia, pero ellos deben de poner las ganas de su juventud". En su caso, en la asociación de vecinos Casas Blancas cuenta con un joven, "no llega a los 30 años", que lleva el tema informático y los escritos. "Y me puedo dar con un canto en los dientes", afirma.