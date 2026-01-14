La crónica de la tercera preliminar del COAC 2026: Las clasificatorias caen mal al mostrar su verdadera cara

Búscate en las mejores imágenes de la tercera sesión de preliminares del COAC 2026

Las preliminares del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla caen mal a todo aquel que no entiende su verdadero sentido. Este no es otro que hacer de criba de cara a la segunda fase, aunque siempre deja momentos inolvidables al mostrar su verdadera cara, esa que une la calidad con momentos que rozan el esperpento.

Este martes, esto se pudo comprobar en la tercera sesión de la fase clasificatoria, con un cierre que mostró la realidad de mucha de sus noches. Al menos, los aficionados se pudieron llevar a la boca algunas buenas coplas para desquitarse de ese regusto amargo.

Sobresalió en la función la chirigota ‘Seguimos cayendo mal’, de Diego Letrán, Luis Rossi y Quique Parodi, que dio un salto importante respecto a años anteriores con un repertorio bastante redondito que sabe aprovechar el humor negro, además de presentar buenas letras tanto de pasodobles como de cuplés.

También era muy esperada la chirigota de Écija ‘Nos hemos venío arriba’, con un cambio de registro en cuanto al tipo respecto a los últimos dos años que hizo que no luciera tanto el repertorio en el apartado humorístico.

Por su parte, también dejó buenas sensaciones la comparsa ‘Los del escondite’, de Javier González.