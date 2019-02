“Espero que ahora no haya marcha atrás con la ITI, la Bazán lo necesita”

Es bazareno de adopción, admite. A la barriada no llegó hasta que se casó en el año 90 y se compró el piso en el que todavía vive con sus hijos. Pero no tardó en encajar como si fuera uno más. Tanto que al cabo de poco tiempo se convirtió en uno de sus vecinos más comprometidos. Ahora acaba de asumir la presidencia de la asociación de vecinos, que se ha marcado como reto volver a poner en marcha un barrio tachado históricamente con los adjetivos de "vulnerable" y "desfavorecido", azotado por el desempleo y lastrado por la antigüedad de sus viviendas y por sus carencias de alcantarillado.

En realidad, es la segunda vez que se pone al frente de la directiva de este colectivo vecinal. En la primera ocasión –hace ya más de una década de eso– dejó la asociación de vecinos para formar parte de la Corporación Municipal como concejal (fue como independiente en las listas del PSOE). El caso es que José María Santos Bonet, a pesar de no haber crecido en la Bazán, de no ser nativo en estas calles, jura que no cambiaría la barriada por ningún otro sitio de San Fernando. De allí no se muda, dice.

"El barrio ha cambiado", constata al referirse a una realidad tangible. Nada tiene que ver la Bazán de ahora con la de hace unas pocas décadas. Pero en gran medida sigue también siendo el mismo de siempre. Su esencia sigue intacta, por no decir que todavía quedan vecinos de los de toda la vida. "Hay gente nueva y gente que vive aquí de siempre. La edad media ha bajado con los nuevos vecinos que han ido llegando, así que ya no es un barrio tan mayor como lo era hace unos años... La convivencia se va haciendo", explica Santos Bonet.

No hace ni un par de años que estrenaron nueva sede para la asociación de vecinos en las instalaciones del antiguo economato de la Bazán. Han inaugurado además un flamante parque con una nueva área de juegos infantiles y para marzo esperan reabrir una de las pistas deportivas más antiguas que existen en San Fernando después de una puesta a punto que –asegura– les ha costado lo suyo conseguir del Ayuntamiento. "Solo queda la instalación de dos focos y pintar alrededor de la pista", explica Santos Bonet.

Bazán es una de las barriadas catalogadas como "vulnerables" que será objeto de las inversiones de la ITI (Iniciativa Territorial Integrada). Llegarán hasta 3,7 millones de euros, una cifra astronómica hasta ahora desconocida en esta zona de la ciudad. Tanto que todavía no se creen que esa inversión vaya a llegar. "El objetivo principal es conseguir la rehabilitación estructural de las viviendas", señala Santos Bonet, que recuerda que se trata de una de las grandes asignaturas pendientes de la barriada. Y de un viejo compromiso –el de incluir a la barriada en los programas de rehabilitación de la Junta de Andalucía– que nunca se ha llegado a cumplir.

"La primera vez se hablaba de un 95% de subvención, de manera que las comunidades de propietarios asumían el 5%. No se hizo. Luego la subvención se rebajó al 75%, pero tampoco salió", recuerda el presidente de la asociación de vecinos al sacar a relucir el tema de la rehabilitación pendiente que ahora se espera reconducir a través de la fórmula de la ITI. "Esperemos que se haga realidad, es algo que le hace falta al barrio. No digo que en otros barrios, en otras zonas de la ciudad, no haga falta. Pero esta es una barriada muy antigua, tiene muchos años y hace tiempo que necesita ayuda para afrontar la rehabilitación de las viviendas", dice Santos Bonet.

Ahora les preocupa el cambio de gobierno andaluz. Temen que pueda darse marcha atrás con las ayudas. "No está todo hecho aún y la verdad es que nos preocupa que pueda perderse la ITI. Hemos hablado con Loaiza, con el PP, y le hemos trasladado nuestra inquietud, para que la haga llegar a su partido. Y esperamos también hacerlo con Cs en poco tiempo".

A estas ayudas se suman también los 600.000 euros de la Estrategia Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social y los planes locales de intervención en zonas desfavorecidas. "Se pueden hacer muchas cosas en la barriada con ese programa", precisa Santos Bonet al referirse a esta estrategia transversal.

Pero si hay algo que realmente preocupa a los vecinos es el alcantarillado, un problema serio –asegura– "porque no hay red de alcantarillado". También con esto último hay algunos avances. Hace unos días que el Ayuntamiento anunció que la redacción del proyecto, primer paso para intervenir en la zona, está en contratación para proceder a su licitación. Esta semana, cuenta Santos Bonet, la asociación de vecinos ha tratado también el tema con la concejala de Desarrollo Urbano, Claudia Márquez, en el transcurso de una reunión que han mantenido para hablar de varios temas relacionados con la barriada. Entre ellos, al ser también la concejala de la Mujer, un proyecto especialmente ilusionante en el que están trabajando: la creación de una asociación de mujeres en el barrio.

"Hay que cambiar todo el sistema de alcantarillado de la barriada", resume. Un proyecto que tiene un coste millonario y al que, hasta el momento, el Ayuntamiento no ha hecho frente. "Todos los años, todos los mandatos, se habla del alcantarillado de la barriada Bazán, se aumenta el presupuesto, se dice que va a costar más, pero nadie hasta el momento ha hecho un presupuesto real ni un proyecto para dotar de alcantarillado a la barriada", lamenta.