IU solicita a Defensa que aclare el origen de la titularidad de los suelos de Punta Cantera de San Fernando

Izquierda Unida (IU) pide que el Ministerio de Defensa aclare el origen de la titularidad de los terrenos de Punta Cantera de San Fernando, tras el anuncio de adquisición por parte de la alcaldesa, Patricia Cavada. La formación canaliza su solicitud a través del diputado nacional José Luis Bueno.

Para IU la recuperación de terrenos militares como los de Punta Cantera y el campo de tiro de Camposoto, o la reubicación de los acuartelamientos del CEFOT-2 o del RAFTA- 4 en la zona militar de San Carlos, permitirían la expansión de una ciudad como La Isla, que cuenta con límites naturales en su término municipal.

La formación sostiene que la histórica implantación del Ejército de Tierra y la Armada, y su actual coordinación a través del Ministerio de Defensa, demanda un espacio de cooperación y entendimiento entre la institución local y la estatal. "Con el Partido Popular (PP) nunca hubo esa voluntad de cooperación, recordemos que Loaiza decía aquello de que "a Defensa no se le molesta". Y Cavada usa los eventos de Defensa para llenar de fotografías sus redes sociales", afirma Gonzalo Alías, candidato y coordinador local de IU.

No obstante, IU deja claro que no duda en esta ocasión de la buena voluntad de Patricia Cavada, al igual que confía en la correcta gestión realizada con Defensa. Lo que sí precisa aclaración, entienden, es sobre el modo en que Defensa adquirió la propiedad de los terrenos de la ciudad. "Estamos hablando de terrenos que vienen en uso desde el siglo XVIII y, por tanto, no es descabellado que la ciudadanía conozca si fue por una compra de terrenos a propietarios privados, o fue una expropiación al municipio por un interés arbitrario. Se trata de conocer si existe la obligación de pago por parte del municipio", plantea el candidato de IU-La Isla.

Izquierda Unida recuerda que en el año 2001 la Armada dejó los polvorines pero mantuvo la titularidad de los terrenos; por tanto, hace más de 22 años que los polvorines de Fadricas terminaron de ser desalojados. Ahora se abre la puerta al desarrollo de una importante bolsa de suelo de medio millón de metros cuadrados. El acuerdo con Defensa incluye operaciones de suelo en otras zonas de la ciudad en las que lleva tiempo interesada y que el Ayuntamiento se ha comprometido a desbloquear en el contexto de esta operación. "Pedimos a Defensa que informe de la fecha en la que registró el Ministerio su propiedad de esos terrenos, y quiénes fueron los titulares del suelo antes de que el Ministerio de Defensa se hiciese con su titularidad. Cuando se gasta el dinero público hay que ser muy transparente, la política debe usarse para garantizar el acceso a la información de la ciudadanía", expone Gonzalo Alías.

La formación advierte sobre el potencial del "Balcón de la Bahía" situado en Punta Cantera, y la posibilidad de que los proyectos anunciados para esa zona amenacen un entorno natural único en toda la provincia. "Estaremos alerta, ya que el inicio de la cuarta torre en La Casería parece que sería una realidad. Pondremos freno a la especulación desmedida contra el patrimonio medioambiental de La Isla", sentencia Alías. De esta suma se suma a la opinión mostrada por los grupos de la oposición.