Cavada, tras el acuerdo de los polvorines: "Es uno de los suelos más valiosos de San Fernando, no podemos repetir modelos fracasados"

Tras dar a conocer el acuerdo alcanzado con el Ministerio de Defensa para comprar su parte de los suelos de los polvorines de Fadricas, la alcaldesa, Patricia Cavada, ha aludido al enorme valor que tienen estos terrenos para San Fernando y la Bahía. Se trata -ha recordado- de medio millón de metros cuadrados con vistas a la Bahía que se extienden entre Caño Herrera (Bahía Sur) y la playa de La Casería, lo que le concede "un gran atractivo y singularidad". Y también "una oportunidad" para que San Fernando dé el "salto" para convertirse "en una de las grandes ciudades de Andalucía".

Y de ahí también la necesidad de acertar con su desarrollo, como ha apuntado la regidora. El acuerdo alcanzado con Defensa, una vez que se formalice la adquisición, deja vía libre al desarrollo del 40% de los suelos, que es en lo que el gobierno municipal proyecta centrar sus esfuerzos de cara al próximo mandato.

Se trata de la zona conocida como Punta Cantera, que es el nombre que recibe el histórico espigón que se emplaza en esta parte del litoral. Estos suelos discurren por toda la zona de costa y cuentan por tanto con su servidumbre de protección ambiental. Pero también es la zona por la que se reparten los antiguos polvorines -los más antiguos datan de 1730 y los más modernos son de mediados del siglo XX, aunque todos están protegidos- a los que el Ayuntamiento isleño quiere dar un uso.

Será uno de los retos de ese desarrollo, ha reconocido Cavada, ya que "no solo están protegidos sino que no están construidos para ser espacios públicos". No obstante, la regidora isleña ha apelado a la creatividad para dar soluciones "que nos permitan convertirlo en grandes equipamientos". También ha aludido a la vocación de parque que tiene toda la zona que bordea la costa y que, en la práctica, muchos ciudadanos utilizan para pasear a diario.

Y para afrontar el desarrollo de esta parte de los polvorines, la alcaldesa isleña confía en contar con la financiación de los fondos europeos dado el contexto de ayudas que existen en la actualidad y dado también que el proyecto "casa a la perfección" con la filosofía que plantea Europa en estas subvenciones.

De ahí -ha insistido Cavada- la necesidad de contar con el acuerdo con Defensa, puesto que es el que permitirá también ya al Ayuntamiento empezar a dar forma a ese proyecto para concurrir a las diferentes convocatorias de ayudas.

La zona de los polvorines será ese "espacio de crecimiento y desarrollo que necesita la ciudad" y que lleva aguardando desde hace años. Para ello, claro está, habrá que negociar ese desarrollo con la familia Vela de la Flor y el resto de pequeños propietarios de la zona para afrontar una operación "desde la colaboración público-privada".

Pero -subraya Cavada- se trata de "uno de los suelos más valiosos de la ciudad", por lo que su desarrollo se ve también en el Ayuntamiento isleño como una oportunidad. "Debemos dejar atrás otros modelos que sabemos que han fracasado para diseñar un desarrollo dé un salto cualitativo desde el punto de vista del desarrollo urbano de la ciudad", ha afirmado la alcaldesa.

Cavada ha convocado en el Castillo de San Romualdo a los propietarios de Fadricas así como a representantes de distintas asociaciones y entidades ciudadanas, desde el Colegio de Arquitectos hasta la Confederación de Empresarios, la Asociación de Mujeres Empresarias de Cádiz, Castellana Properties (propietarios de Bahía Sur), la Federación de Empresarios de la Construcción, las Federaciones de Asociaciones de Vecinos, la Federación de Peñas, la Federación de Ampas, la Asociación de Comerciantes de San Fernando, la Asociación de Hostelería y Turismo de San Fernando, la Academia de San Romualdo e, incluso, a personas como Miguel Ángel López Moreno, que ha investigado especialmente los polvorines y es autor del libro La heredad de Fadrique.