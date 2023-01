Gonzalo Alías, candidato de IU a la Alcaldía de San Fernando: "Los vecinos están enfadados, no entienden hacia dónde va la ciudad"

–¿Cómo se presenta IU a las elecciones para la Alcaldía de San Fernando? ¿En confluencia, sin confluencia?

–La línea de trabajo de 2019 en cierta manera ha continuado a pesar de que han pasado unos años. La gente sigue participando, quizás no de forma tan activa porque los procesos municipales tienen sus momentos de aceleración, pero además por las circunstancias laborales. En mi caso he estado fuera. Hemos seguido trabajando los distintos temas, el deporte, la cultura, el comercio, algo que mantiene la línea de cómo entendemos la política. Lógicamente, la confluencia se hace con quien quiere estar y nosotros siempre hemos mantenido las puertas abiertas.

–¿Hay opción para llegar en confluencia con Podemos, que es la marca presente en la ciudad?

–En 2019 invitamos a Podemos, a Solo San Fernando, estuvieron unos días y se marcharon. No sé si la dinámica participativa no les gustaba, el caso es que no quisieron sumarse. Llevamos tres años pidiendo a Podemos sentarnos para hablar de política. Como decía Julio Anguita programa, programa, programa. Pues política, política, política. Llevamos tres años esperando que el Círculo y la Asamblea se sienten, trabajen de forma conjunta, sientan la ciudad. Saber dónde vive cada uno, en qué trabaja, para ir conociéndonos. No ha habido respuesta. Se acercan las municipales y hemos configurado el espacio del movimiento político social que es Izquierda Unida y siempre se está a tiempo.

–¿Qué camino tiene por delante IU antes de que se ponga en marcha el proceso de elecciones?

–A día de hoy hemos lanzado ya más de 200 notas de prensa y quien las haya seguido sabe que junto a la crítica política, porque no somos lo mismo que el PSOE, está la propuesta de IU. Eso va conformando el programa político. La gente ha entendido cuál es el camino que proyectamos. Insistimos mucho en el marco de la democracia participativa y por eso es importante que la gente participe. La base, la estructura, está, pero queremos que quienes hasta ahora no han tenido relación sumen sus proyectos políticos, su iniciativa como persona, como colectivo y asociación, o como partido político que decida al final sentarse en una mesa de trabajo. Lo primero siempre es hablar de política, porque hacer la lista sin saber qué vamos a hacer después para mí es un engaño. Primero hay que hablar de política, conformar el proyecto, y la lista sale sola.

–Tienen una idea de la ciudad, ¿qué necesidades ven que hay?

–Con la subida de precios, de la facturación de la luz, el agua y productos básicos, la ciudad lo que necesita es un plan que dinamice el empleo. A nosotros nos gustaría tener ya un horizonte para construir Fadricas III, porque estaría el uno a pleno rendimiento, el dos colapsado de trabajo y abocados a un tercero. Pero hay que poner cimientos, y no hemos visto que se hayan puesto. Hay algo que nos diferencia del resto de partidos políticos. Como segunda fuerza política en la provincia de Cádiz lo que procuramos al llegar a una ciudad es tener un diagnóstico y crear las herramientas que necesita para construir futuro. Eso es un plan estratégico, de comercio, de turismo. Eso no se ha hecho aquí y es lo que hay que realizar para poder proyectar el futuro de la ciudad. Si no se sabe a dónde queremos ir, con qué herramientas contamos y nuestras capacidades, lo que se hacen son parcheos. Hoy toca Halloween, después la semana de Navidad, ahora… ¿pero cómo proyectamos la ciudad?

–¿Qué le dicen los vecinos? ¿Qué percibe?

–Los vecinos viven en una explosión de ilusión tras salir del covid, hace menos de un año que nos quitamos las mascarillas. La gente quiere estar en la calle, tomar cerveza, estar con los amigos. La ilusión por recuperar la calle es una realidad, es necesario para que la sociedad limpie sus problemas internos, sus malestares. Pero en San Fernando cuando pasa Halloween y se apagan las luces de Navidad, de la Feria, la ciudad está exactamente igual. Está sucia, aunque haya más dinero para el servicio. Los bancos de alimentos siguen repartiendo entre las familias. No hay mecanismos de participación. Sobre el empleo, no hemos visto ninguna referencia estadística de cómo ha crecido, de su dinámica, de cómo ha fluctuado, hacia dónde ha ido. En estos 8 años de Cavada como alcaldesa sabríamos qué sector ha estado empujando, hacia dónde se está reconduciendo la sociedad propia de La Isla. Eso no se ha hecho, y la gente lo percibe. Está enfadada. Quien se dirige a IU no comparte el programa del PSOE, pero el enfado tiene una realidad. No se ha debatido cómo vamos a reordenar la ciudad, el urbanismo. ¿Quién decide la urgencia de una obra, la prioridad de una calle sobre otra? ¿Para qué está el movimiento vecinal? Pero hay otra cosa que nos dice la ciudadanía: ¿Dónde está la oposición? Porque decir en un pleno que un barrio está sucio está bien, pero se puede decir en cualquier sitio. ¿Han fiscalizado el contrato de Limpieza? ¿El de Parques y Jardines? Tienen acceso a los expedientes. Son pequeñas cosas, que son tantas, que la ciudadanía no entiende hacia dónde va la ciudad. Es todo hacer fiestas, como en su día Nerón con pan y circo. Cuando hablan de modelo de ciudad, de modelo productivo, son palabras vacías y huecas. Quiero que enseñe el documento, para a partir de ahí trabajar a favor o en contra o llegar a entendimientos.

–En estos años se ha formado una segunda federación vecinos, ¿eso beneficia o perjudica al movimiento vecinal?

–Todo lo que sea aumentar la democracia es lo mejor. No sé cuál ha sido el motivo de que surgiera la segunda federación, pero hay muchos municipios que tienen dos o tres. San Fernando es una ciudad grande, con muchos distritos, y que haya dos federaciones no está mal. Pero sin duda el movimiento vecinal debe tener voz y voto. Y no lo tienen. Veo fotos, que acompañan, pero a la hora de decidir qué calle o qué barrio se prioriza porque hay una necesidad urgente o es accesoria, lo deciden los técnicos, dicen, o el concejal de turno. ¿Qué pinta el movimiento vecinal entonces?

–Se ha anunciado la municipalización del servicio de Ayuda a Domicilio y se trabaja en una sociedad mixta para la gestión del Agua, ¿cómo ve esos pasos?

–Me alegro. Cavada nos vuelve a dar la razón. El proyecto de acceso a la playa de Camposoto era de IU, el da la pasarela, y se ejecutó. El corredor verde periurbano de la Ronda del Carrascón también es de IU. Siempre dijimos, con Loaiza de alcalde que fue cuando recuperamos el sitio en el pleno, que la solución para mejorar la ciudad era la municipalización de los servicios. Y efectivamente, el tiempo nos da la razón. Que la Ayuda a Domicilio se municipalice a través de Esisa lo vemos correcto. Ya habíamos hablado de este tema con el antiguo gerente, al que le expusimos cuál era nuestro horizonte, que fuera una empresa como Medina Global o Rosam en Conil, con potencial. El modelo mixto de Agua nos parece una trampa. Una parte se municipaliza y por lo que ha hecho Hidralia en otros municipios entendemos que el Ayuntamiento absorbe el gasto -personal, camiones, mantenimiento de equipos, edificio-, mientras la empresa privada se queda la parte tecnológica y se llevará el 100% del beneficio. Si se hace con Ayuda a Domicilio la pregunta es por qué no se municipaliza el Agua de forma completa.

–¿Cómo hace política desde fuera de las instituciones?

–Con el casco de trabajo. He trabajado aquí en Bazán, en Ferrol, en Badajoz en una termosolar y a ratos, por la tarde, en huecos hablaba con uno y con otro por teléfono. He hecho notas de prensa dentro del tanque. Mientras esperaba que metieran presión, me grababa los audios para las notas. Antes, trabajando en la plataforma de Bermeo, una plataforma de gas en medio del mar, lo dejé para ser concejal. Me quité el casco y luego me lo volví a poner. No sé qué pasará en mayo pero se hace con mucha dificultad, porque el tiempo que tú dedicas al trabajo otros lo dedican por su liberación a la política. Pero siempre tengo una sonrisa porque es un proyecto ilusionante y muy madurado.