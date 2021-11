IU propone un debate "público, asambleario y participativo" para definir el modelo de ciudad en San Fernando

IU La Isla ha propuesto aunar "a todas las fuerzas municipales" en la elaboración de "un contrato social entre iguales" que sirva para dar forma a un nuevo modelo de ciudad "que fortalezca La Isla".

Para la formación, que coordina en la localidad Gonzalo Alías, el modelo de ciudad actual "nos lastra a ser vagón de cola en desempleo" a pesar de que los datos del paro se han rebajado en este mes de octubre, lo que atribuye a la ministra Yolanda Díaz.

"Cavada, sin embargo, se apoya en Cs para que el número de demandantes de empleo crezca en 355 desde septiembre y en cerca de mil más desde que empezó el mandato", lamenta. "Además de ello, la brecha por razón de sexo no deja de crecer: hablamos de cerca de 7.000 mujeres en paro mientras que los hombres sobrepasan los 4.000. Estimamos que las políticas que aplica Cavada no son ni por asomo tan feministas ni tan participativas como publicita. Es hora de preguntar a la ciudadanía y en este contexto entra nuestra propuesta de contrato social", expone Alías.



"Tras la pandemia del Covid-19, con efectos devastadores a niveles global, estatal y local, tenemos que volver a desarrollar propuestas que dignifiquen, fortalezcan y blinden las políticas públicas. Aunque el contrato social solo se ha abordado desde los gobiernos estatales, es importante abordarlo también desde una óptica municipalista y republicana; es decir, radicalmente demócrata", dice.



Izquierda Unida pone en el centro del contrato social "un modelo de ciudad con un rumbo bien marcado, participado y consensuado, que debe venir de agentes locales". Para ello, propone "un debate público, asambleario, participativo, donde identifiquemos nuestras capacidades y nuestras posibilidades". Además, subraya "la urgencia de abordar el debate público y abierto". "La ciudadanía tiene que participar y decidir hacia dónde queremos ir. Debemos desarrollar políticas que hoy se debaten en foros internacionales sobre el municipalismo. Debemos adoptar un modelo que enamore a la gente", dice.

"No podemos seguir parcheando la vida local, no podemos seguir con la dinámica del aislamiento, no podemos condenar a la ciudad al clientelismo en busca del voto fácil para mantener un par de sillones", dice. "La fórmula no puede ser el mismo modelo andalucista que nos hunde en el vagón de cola de nuestro entorno y nuestro país, que nos hunde en el desempleo, de cuyos representantes se ha desprendido este gobierno pero de cuyas políticas es continuista".

IU aboga por políticas de empleo públicas, de reducción y eliminación de la pobreza, un urbanismo sostenible y un nuevo debate sobre la movilidad y los transportes públicos, entre otras cosas.