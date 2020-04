Coronavirus en San Fernando: El Ayuntamiento crea un servicio de atención a autónomos y pymes

Los autónomos y las pequeñas y medianas empresas (pymes) van a contar con un servicio de atención personalizada, que pone en marcha el Ayuntamiento de San Fernando para prestar apoyo, información y asesoramiento a este colectivo que se están viendo afectados por las consecuencias de la parálisis de la actividad por el coronavirus Covid-19. Hoy se ha reunido con el presidente de la Asociación de Comerciantes de San Fernando (Acosafe), Manuel Luna, y mañana lo hará con la Asociación Isleña de Hostelería y Turismo (Asihtur).

La intención es atender a cada afectado por correo electrónico, videoconferencia y teléfono y dar respaldo a los autónomos y las pymes en la tramitación de la documentación necesaria y los expedientes de solicitud para poder optar a las diferentes ayudas que está poniendo en marcha el Gobierno de España.

La prestación excepcional por el cese de actividad y a los que hayan visto reducida su facturación un 75%, la devolución de la cuota de marzo y la exención del pago de las que procedan durante este periodo decretado de estado de alarma y las facilidades para acogerse a un ERTE para los que tengan trabajadores contratados que verán exoneradas las cotizaciones a la Seguridad Social de la plantilla son algunas de esas medidas.

El Ayuntamiento, destaca la alcaldesa, trabaja ya de la mano de este colectivo y de los principales sectores empresariales de la ciudad afectados por la crisis para analizar de forma conjunta y coordinada las medidas que demanden para salir de esta situación, y que van a sumarse a las que ya ha puesto en marcha el Gobierno de España y las que se espera arbitre el Gobierno andaluz.

El servicio de atención al autónomo también dará asesoramiento y asistencia técnica al Ayuntamiento isleño para plantear las medidas necesarias desde el ámbito municipal. Ya se han acometido unas primeras medidas centradas en la suspensión del calendario fiscal, el incremento del pago voluntario de la tasa de basura de los comercios afectados por el cierre y la inclusión de las empresas en el fondo social para el abono por parte del Consistorio de los recibos de agua.

Esto se ha tratado en la reunión que la regidora, el concejal de Presidencia y Desarrollo Económico, Conrado Rodríguez; la concejala de Orientación y Formación para el Empleo y Emprendimiento y Economía Social, Regla Moreno; y el concejal de Comercio, Antonio Rojas, han mantenido con el presidente de la Federación de Comercio de la provincia de Cádiz (Fedeco) y de la Asociación de Comerciantes de San Fernando (Acosafe), Manuel Luna. Mañana viernes habrá un encuentro de las mismas características con los responsables de la Asociación Isleña de Hostelería y Turismo (Asihtur).

"Somos sensibles y conscientes de la situación por la que atraviesan autónomos y pymes, por eso se ha abierto esta ronda de reuniones para recabar propuestas concretas que se adapten a sus necesidades a la hora de implementar las medidas municipales, y con las que vamos a llegar a donde no lo hagan las demás ayudas implantadas", deja claro Patricia Cavada.

Cuando se levanten las restricciones y se pueda hacer una evaluación total de la situación y se levante la suspensión de trámites administrativos ordinarios, "se aplicarán las medidas previstas de bonificaciones y exenciones en las que ya trabaja el Ayuntamiento, y que va a poner en marcha de forma coordinada con los principales afectados por esta crisis para que el beneficio sea mayor y ajustado a la realidad de cada caso", asegura el equipo de gobierno.

"Una vez conozcamos todas las medidas que van a aprobar las administraciones con competencias directas en este ámbito podremos sumar las que decidamos desde el Ayuntamiento, centrarnos en aspectos que no se hayan cubierto ya y ser mucho más efectivos. Que no quepa duda de que si esas ayudas no llegan ahí estará el Ayuntamiento de San Fernando dando la mano al tejido empresarial y actuando para paliar la difícil situación por la que se esta atravesando", advierte de alcaldesa, que espera conocer qué medidas plantea la Junta poner en marcha.

El presidente de Acosafe también ha coincidido en la necesidad de trabajar de la mano, con serenidad y mantener una línea de comunicación directa y abierta entre los sectores afectados y el gobierno municipal. La próxima semana habrá una nueva reunión para volver a evaluar la situación, y en la que se podrá profundizar también en la propia batería de medidas que está trabajando Fedeco y de la que se ha comprometido a dar traslado al Gobierno municipal una vez se concluya.

"En estos momentos no podemos cerrar ningún acuerdo, porque tenemos que esperar a ver la evolución de la situación de la pandemia y saber cuando será el final de las medidas restrictivas para contenerla, pero ya hemos trasladado al sector del comercio que el Ayuntamiento pondrá todo el dinero público necesario para poder cumplir el objetivo de dar vida a la ciudad y a la economía”, ha dejado claro la alcaldesa.

Por último, desde el Ayuntamiento se ha agradecido a Acosafe que se hayan brindado a dar asesoramiento y respaldo a todos los comerciantes de la ciudad, sean o no socios de esta entidad.