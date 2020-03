Por la mañana en el despacho de Alcaldía, con reuniones por videoconferencias, con llamadas de gestión y de coordinación; y por la tarde "continúo trabajando, pero en casa". Así se desarrolla el día de la alcaldesa, Patricia Cavada, inmersa en la actividad frenética que la Administración lleva a cabo estos días de estado de alarma, para buscar soluciones a los problemas que atraviesan las familias isleñas. Pendiente además de las entidades sociales que siguen realizando su labor solidaria y de los centros asistenciales de mayores y personas dependientes ante la preocupación por posibles contagios del coronavirus COVID-19.

-Después de casi dos semanas de confinamiento, ¿cómo está siendo el comportamiento de los isleños?

-Ejemplar. Es lo principal, es con lo que me quedo, con el comportamiento de la ciudadanía en todos los aspectos. En el cumplimiento de todas las recomendaciones que han realizado las autoridades sanitarias, atendiendo y cumpliendo cualquier indicación que se están dando por las fuerzas y los cuerpos de seguridad, en este caso la Policía Local. Pero también la actitud que está teniendo de apoyo al personal que sigue trabajando, los aplausos que vemos a los ocho de la tarde que da muestra de ese cariño y respeto. La solidaridad, de la que son ejemplo las mujeres que llegan ya a casi mil, que se han organizado para hacer mascarillas, que están llegando a los rincones de San Fernando e incluso fuera, porque se están uniendo personas de Chiclana. O incluso ese sentimiento que lleva, a pesar de lo complicado de la situación, al humor por las redes sociales, a mostrar los momentos entrañables de la familia. Ayer veía un vídeo de Madariaga en el que ponían música flamenca y una vecina tocaba las castañuelas por la ventana. Es el sentimiento de comunidad, de unión. Lo importante no es el yo, sino el nosotros.

-¿En qué porcentaje está funcionando el Ayuntamiento?

-No puedo dar un porcentaje concreto. Está funcionando al completo, aunque el trabajo ha oscilado. Trabajan en su casa y en los servicios mínimos. Y más importante: están dando el 200%. Quiero destacar a los Servicios Sociales, a esas trabajadoras sociales y al personal auxiliar que están demostrando un trabajo excelente; a la Policía Local, más allá de los turnos y la disponibilidad, que también está dándolo todo; a quienes desde su casa están atendiendo en Atención a la Ciudadanía. Hemos ampliado el horario, de 9.00 a 21.00 horas, y los sábados toda la mañana para responder a la ciudadanía. Y el resto del personal, como Tesorería, por ese compromiso de factura cero que nos hemos marcado para ayudar a las empresas que tienen pagos pendientes del Ayuntamiento. Tenemos un periodo de pago muy corto, pero aún queremos reducirlo más. Hago un llamamiento a los proveedores que no hayan entregado sus facturas que lo hagan para poder agilizar el pago y colaborar en su situación.

Quienes no han intensificado su trabajo para atender las necesidades en el estado de alarma siguen trabajando porque San Fernando, cuando esto termine, tiene que continuar, con lo que están preparando propuestas de contrataciones, para las actividades y actuaciones que tenemos que retomar cuando se levanten las restricciones que el estado de alarma ha impuesto. La idea es tener todo preparado para no perder ni un minuto.

Se va a ampliar el plazo de pago de la basura, para que permitir la devolución del recibo o su impago, a la espera de bonificaciones para familias vulnerables y comercios y hosteleros afectados por el cierre

-¿Cómo afecta todo esto a los proyectos previstos? Como las actuaciones de la Edusi.

-Días antes se había adjudicado la redacción del proyecto de La Magdalena, así que el equipo redactor está trabajando en ello, y está dentro de los márgenes previstos. Desde Contrataciones el equipo gestor de la Edusi está trabajando en los pliegos administrativos para que cuando termine esta situación tengamos todo preparado para agilizar los plazos. Es innegable que una situación como esta de parálisis de todo el Estado afectará, y habrá un retraso de los proyectos. Un ejemplo concreto: la empresa Garrucho que trabaja en el entorno del Mercado Central ha presentado un ERTE y nos lo ha comunicado. Terminó la solería de la calle José López Rodríguez, pero ahora mismo esta obra, como otras muchas, está paralizada. La viceconsejería de Medio Ambiente ha decretado la paralización de las obras con medios propios, y por lo tanto la obra de la playa que desarrolla la Junta de Andalucía lleva una semana sin avanzar lo que hace imposible que el Ayuntamiento intervenga pues esperaba a que se libraran metros. Sigue la obra del Museo Camarón, con las medidas de seguridad pertinentes, igual que las obras del entorno del Ayuntamiento.

Hacemos todo lo posible por tener planificado y organizado el trabajo para en cuanto podamos recuperar el tiempo perdido.

-¿Son muchas las peticiones de ayuda de los ciudadanos que está recibiendo el Ayuntamiento por tema de Servicios Sociales?

-Recibimos bastantes llamadas. Es algo normal, pero ahora ha aumentado. Lo que intentamos es facilitar los trámites. Todas las personas que llaman para pedir una ayuda y que están en la ayuda económica familiar se la vamos a prorrogar automáticamente sin tramitación alguna. Es una novedad. Hasta ahora solo se concedía una ayuda al año de este tipo, ahora serán dos y por tanto la cobertura será de 12 meses. Quienes no tienen un expediente abierto en Servicios Sociales se le va a dar todas las facilidades para tramitarlo telemáticamente y telefónicamente. También hemos aprobado un programa de ayuda de emergencia que tiene novedades con respecto al habitual, puesto que es compatible con otras ayudas. Es decir, aquellas familias que tengan hijos y la ayuda económica familiar podrán sumar esta ayuda de emergencia social del COVID-19. Abarca alimentos, ropa, higiene, suministro de gas.

Hay personas que se dedican a la limpieza de hogares y no trabajan ahora o personas que se dedican al marisqueo, actividades que ahora no pueden desarrollar, y necesitan más que nunca de esa cobertura social que el Ayuntamiento les va a prestar, porque además tiene pulmón financiero. También tiene respuesta del Gobierno de España que va a transferir a la Junta unos 56 millones de euros para dotar a los ayuntamientos. Los medios materiales se están incrementado facilitando el trabajo telemático, con impresoras, escáner, teléfonos móviles para las trabajadoras sociales que están en casa. Solo un grupo reducido está en el centro cívico de La Ardila. Además en unos días pretendemos que unos doce trabajadores sociales estén trabajando en ello. No solo es importante aprobar las ayudas y tener financiación, sino también dar el do de pecho en cuento a la tramitación para que todo llegue cuanto antes.

-¿Tenéis una previsión de a cuánto puede ascender el gasto cuando termine esta situación?

-Es muy difícil saberlo, para este ayuntamiento o cualquiera. Por eso en estos días hablamos de partidas iniciales. No sabemos si la prórroga del estado de alarma va a quedar ahí, o va a ser mayor. No sabemos si una vez levantado el estado de alarma va a haber otra serie de limitaciones. No sabemos si dentro de unas semanas la pandemia varía y hace que sea necesaria la paralización absoluta de toda la actividad económica. Son muchas variables, por lo tanto tenemos que dejar abiertas todas las posibilidades. El Ayuntamiento ha hecho bien la tarea económica, tiene pulmón financiero, y además el Gobierno de España en una medida acertada permite a los ayuntamientos hacer uso del superávit para adoptar medidas sociales. Nosotros contamos con más de 6 millones de euros después de la liquidación que nos va a permitir hacer frente a toda actuación que sea necesaria. Ya estamos trabajando en planificar una serie de acciones para que la ciudad se dinamice y recupere el tiempo perdido, para que cada comerciantes y hostelero, cada empresario afectado, puede recuperar su actividad económica normal y generar empleo, que ahora se está destruyendo.

-Hablabas del tema del pago a los proveedores, pero ¿planeáis otras medidas para ayudar a los autónomos y las pymes?

-Cada administración tiene sus competencias. El Gobierno ha adoptado medidas en relación a las empresas y autónomos. Se están presentando ERTEs para dar cobertura a esta situación en estos días. Para los autónomos ha incorporado prestaciones y no pagar la cuota. Nosotros tenemos que estar en la atención social y en la dinamización. Aún así, hemos suspendido el calendario fiscal y todos los impuestos que están dentro están en suspenso hasta que acabe el estado de alarma. Ahí no está el recibo del agua y de basura. Para la basura se va a ampliar el periodo voluntario de pago para permitir que quien quiera lo pague, quien quiera que lo devuelva o que no lo pague por ahora. A partir de ahí estableceremos medidas para la bonificación para las familias vulnerables y a todos los comercios y hosteleros que están afectados por el decreto de cierre de apertura al público. La modificación de ordenanza necesaria para esa bonificación, como se entenderá, tiene que esperar a que se recupere la normalidad en la actividad municipal.

En el caso del agua contamos con un fondo social de 200.000 social para atender a las familias vulnerables. Seguramente tengamos que aumentar esa partida, pero además tendremos que ampliar el convenio con Hidralia para incluir a comercios y hosteleros afectados por el cierre decretado.

-El albergue provisional está funcionando bien, según nos llega información.

-Sí, se está haciendo un buen trabajo por las integradoras sociales. El servicio de catering se contrató con una empresa de San Fernando. Se ha llenado y han venido personas sin hogar de fuera de San Fernando, que no teníamos controladas en nuestros listados. Lo importante es que todos los ayuntamientos sumemos esfuerzos. Pusimos el albergue y todos los municipios deben hacer ese esfuerzo para atender esta necesidad. También funciona perfectamente el albergue de San Vicente de Paúl, con 35 plazas, para el que se ha hecho un contrato de suministro de productos perecederos para estos momentos. Dentro de la colaboración con ellos y con el comedor El Pan Nuestro hemos puesto un servicio de seguridad.

-San Fernando cuenta con un buen número de centros asistenciales para mayores y personas dependientes. Preocupa una posible extensión del virus.

-Obviamente me preocupa, teniendo en cuenta los datos, que -creo que era- el 40% de las personas fallecidas eran mayores que estaban en residencia. Siempre digo que San Fernando es el municipio con mayor número de centros sociosanitarios en proporción de Andalucía probablemente. Es momento de tener tranquilidad, y de seguir los protocolos. Entiendo que para las familias que tienen a sus seres queridos en estos centros es duro, pero hay que tener serenidad y seguir las recomendaciones. Permanentemente estamos en contacto con los responsables de los distintos centros. Se están desinfectando las zonas de accesos y zonas comunes con Bomberos, con la Infantería de Marina, y la UME también va a venir. Nos estamos coordinando para actuar en esos espacios, pero también en lugares de mayor afluencia de personas de la ciudad.

-De Protección Civil se reclama también su intervención.

-El jefe de Protección Civil, Miguel Téllez, forma parte del comité de seguimiento y valoración. El segundo jefe está actuando y colabora con la entrega de material a Red Madre. El resto del personal está disposición. Como dice el jefe de Protección Civil, están haciendo lo que tienen que hacer, estar en sus casas, y preparados si es necesaria su actuación. A día de hoy no ha sido necesario, por eso tienen que preservarse y evitar el contagio, por si tienen que intervenir.