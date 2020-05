Coronavirus en San Fernando: Queja por la falta de desinfección en extracción de sangre del centro de salud Joaquín Pece

Concepción Rodríguez salió indignada del centro de salud Joaquín Pece de San Fernando. Había acudido para sacarse sangre y se encontró con que tuvo que sentarse y apoyar el brazo en mobiliario no desinfectado tras atender al paciente anterior. "¿Por qué un centro sanitario no tiene el protocolo de higiene que debe tener?", se pregunta esta mujer, personal sanitario aunque ya jubilada, sobre las medidas de seguridad por el coronavirus covid-19. Desde la Junta de Andalucía aseguran desconocer el incidente al no haber ninguna reclamación oficial.

Ante la necesidad de hacerse una analítica, esta vecina de San Fernando siguió los pasos necesarios para solicitar cita previa y acudir al centro de atención primaria de La Ardila para una extracción de sangre. Al llegar tuvo que esperar en las inmediaciones, como todos los usuarios, a la espera de su turno. "Con dos metros de distancia entre personas, todos con las mascarillas", detalla sobre la disposición de las personas que allí aguardaban bajo un cumplimiento correcto de las recomendaciones. Llamada por megafonía entró en consulta para que le sacaran sangre, pero su sorpresa fue que tuvo que sentarse en un sillón y poner el brazo en un reposabrazos que no habían sido limpiados una vez terminaron de atender a la persona anterior. "Lo sé porque la misma enfermera me lo dice", apunta. Tiene que lavarse cuando llegue a casa o echarse gel hidroalcohólico.

"No pueden no tener un protocolo", repite, molesta por la situación. "Aquí piden que tengamos mucho cuidado a la ciudadanía, a los bares, a las peluquerías, a todos los establecimientos que han abierto para atender al público y se les exige de todo, pero en el centro de salud no cumplen. No lo entiendo. Tendrían que estar igual", expone. Más cuando en el interior de las instalaciones del Joaquín Pece sí se observan las medidas de seguridad tomadas: precintos, asientos que no se pueden usar para guardar las distancias, mamparas, mascarillas, "no hay colas porque se hacen muchas diligencias a través de teléfono y el que va, acude a algo en concreto", enumera.

"Lo llevan muy bien, pero después resulta que no atienden estas cuestiones de higiene. Y tenemos familia en casa", se queja sobre esta exposición a un contagio, que a la vez le hace exponer a los suyos. A Concepción Rodríguez, además, el centro de salud le pilla lejos tras un cambio de domicilio. "Fui en coche, me senté en esa silla y después me tuve que montar otra vez en el vehículo. Cuando llegué a casa metí la ropa en una bolsa para evitar seguir tocándola por si tenía algo", detalla sobre sus circunstancias.

Esta mujer reclama que se tomen medidas, que se tengan en cuenta todas estas cuestiones en el protocolo para extremar la limpieza y desinfección. "Hay pocas consultas. Y la extracción de sangre es una hora al día. Cada vez que alguien se siente deberían limpiar, no puede ser por falta de personal", defiende.

Desde la Junta de Andalucía apuntan que no tienen conocimiento de este incidente, al no haber ninguna queja oficial, ni conocen las circunstancias en las que se produjo la situación que describe la paciente.