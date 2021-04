Comercio y hostelería de San Fernando, apenas un respiro con la Semana Santa

La ampliación de los horarios para el comercio y la hostelería ha supuesto un respiro para estos negocios de San Fernando que sufrían con frustración las restricciones impuestas por las autoridades sanitarias, incluso hasta el cierre para la actividad no esencial algunas semanas. La Semana Santa aunque ha conllevado un aumento de la facturación no ha llegado, sin embargo, al volumen esperado.

Cautela. Es lo que transmite la Asociación Isleña de Hostelería y Turismo (Asihtur) sobre el balance que ofrece de la pasada Semana Santa, puesto que aunque los días festivos se han traducido en una leve mejora de la actividad en el sector "los datos y las sensaciones quedan aún muy lejos de otras semanas santas".

"Los días festivos e iniciativas puntuales, como nuestras Jornadas Gastronómicas de Cuaresma, han supuesto un leve respiro que apenas nos ha aportado oxígeno suficiente para reponernos de una realidad que, lamentablemente, poco ha cambiado. La hostelería, a pesar de su firme compromiso con los protocolos de seguridad, sigue asfixiada por las restricciones horarias y los aforos limitados", deja claro el presidente de la entidad, Antonio V. Páez. Hostelería, ocio nocturno y negocios de turismo advirtieron hace en torno a mes y medio del peligro de cierre que corren si no reciben ayudas.

Asihtur confía en que la gente actúe con responsabilidad y "en que el ritmo de vacunación se incremente considerablemente para que, en la medida de nuestras posibilidades, volvamos a la normalidad lo más pronto posible".

"Ha habido actividad, pero el volumen de facturación no ha sido el esperado", reconoce el presidente de la Asociación de Comerciantes de San Fernando (Acosafe), Manuel Luna, sobre la Semana Santa. No pueden comparar con ediciones anteriores, pues se trata de una conmemoración de gran tirón que atrae a mucha gente de fuera del municipio. "Es una de las más importantes de la provincia, un referente a nivel andaluz, y muchas personas vienen, pero el cierre perimetral provincial ha restado mucha gente de fuera y por tanto se ha percibido en el consumo", apunta. El movimiento ciudadano no ha sido suficiente.

A eso se suma que ha sido una Semana cofrade atípica, que no se ha vivido en la calle. "A la gente le gusta pasear, tomar su cervecita, han sido días buenos, y la ruta gastronómica que puso en marchar la sección de hostelería ha buscado ser un atractivo, con platos que normalmente no están en la carta", comenta sobre esta propuesta con la que pretendía animar al consumo.