Empresarios y autónomos representan la muerte de sus negocios en San Fernando si no hay ayudas de las administraciones

La hostelería, el ocio nocturno, el comercio, el turismo y la cultura de San Fernando ha representado esta mañana el funeral de sus negocios. Un acto reivindicativo, organizado por la Asociación Isleña de Hostelería y Turismo (Asihtur) que advierte del final al que están abocados si no hay ayudas directas, exenciones y bonificaciones fiscales y una mayor implicación de todas las administraciones: estatal, andaluza y local.

"Aquí yacen las llaves de nuestros negocios", reza el cartel ante el ataúd de riguroso negro y una cruz que ha servido para escenificar el fin que esperan a los empresarios y autónomos de estos sectores económicos si no se les apoya con medidas más contundentes desde el Gobierno central, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de San Fernando. En la representación han participado un buen número de responsables de establecimientos hosteleros, comercios, de agencias de viaje, transporte y alojamientos hoteleros, artistas y trabajadores vinculados al mundo de la cultura y del ocio que han sufrido desde el inicio de la pandemia y siguen sufriendo la paralización o merma de sus actividades, la limitaciones impuestas por las autoridades sanitarias y las restricciones que impiden o reducen considerable su negocio o trabajo.

Con las distancias de seguridad respetadas, se han situado en la Plaza de la Iglesia, ante la Iglesia Mayor y ocupando un prolongado tramo de calle Real a un lado y otro, con carteles con lazos negros y mensajes sobre la muerte de estos sectores económicos, y otras. Al aspecto lúgubre que han conseguido al vestir de colores oscuros en la mayoría de los casos se ha unido el día triste y desapacible, de lluvia constante y por tanto paraguas abiertos que no han dado una tregua durante la lectura de hasta cinco manifiestos en los que se exponía la realidad de cada sector, sus lamentos y demandas.

"Nos han hecho sentir prescindibles cuando no lo somos", se ha quejado el cantaor Jesús Castilla, que se ha puesto ante el micrófono, junto a Inma Mainé (compositora y coordinadora de la SGAE en Andalucía) para leer el escrito del sector cultural, para advertir que "somos necesarios, somos imprescindibles". Con sus palabras ha defendido el arte y la cultura como una actividad que "va más allá de dotar de contenido a nuestros ratos libres y de ocio", porque "también generan empleo de forma directa e indirecta". El arte y la cultura, ha insistido, "os necesitamos para reencontrarnos con nosotros mismos, para alimentar el alma y para mantener la mente ocupada en esta nueva normalidad de incertidumbre y desasosiego. ¿Acaso no hicimos más llevaderos el confinamiento y la desescalada de muchos compartiendo nuestro talento de forma gratuita por las redes sociales?".

Desde el sector del turismo, por su parte, ha expuesto las consecuencias que la pandemia ha dejado en ellos, "han herido gravemente al sector". "Unas heridas que bien podrían ser de muerte si el miedo se apodera del turista tras la futura victoria frente al coronavirus", ha expresado Antonio Jesús Sánchez Macías, gerente de los Estudios Turísticos de Bahía Sur. Agencias de viajes, alojamientos hoteleros y transporte turístico recuerdan que son la principal industria del país y de Andalucía, para destacar la importancia del apoyo de las administraciones "para sobrevivir y recuperarnos". "Solicitamos por su parte medidas urgentes y realistas que nos permitan salir adelante. No nos pueden abandonar, porque somos parte importante de una economía que el país también ha de restablecer.", ha abundado.

"La vida de nuestros negocios, aquellos por los que tanto hemos luchado, se escurre entre nuestras manos"

El ocio nocturno se ha definido como "el sector más perjudicado por las restricciones". "Desde el principio se nos ha demonizado y se nos ha dejado una única opción: cerrar nuestras puertas", ha lamentado Andrés Romero. Cerrados en muchos casos desde el principio de la pandemia, el sector señala el sacrificio que se les ha pedido en estos meses, "once meses de sequía, con nuestras puertas cerradas, once meses sin trabajar, once meses sin ingresar, once meses sin dormir, once meses de sufrimiento". Por eso exige el rescate urgente por parte de las administraciones.

Verónica de la Vega ha hablado en nombre de los comerciantes para defender su actividad como otro eslabón del sistema de consumo que sufre las restricciones y criticar el doble rasero, que les perjudica, en comparación con las grandes superficies. "Abrimos menos horas y por lo tanto facturamos y ganamos muchos menos, pero tenemos que seguir afrontando el pago de nuestros gastos fijos, de los alquileres de nuestros locales y de todo tipo de impuestos para intentar salir adelante. Aunque sea tirando de préstamos. Y para colmo, cuanto más pequeña es la empresa, ya de los autónomos ni hablamos, más difícil es acceder a las pocas ayudas planteadas por las distintas administraciones. Además, cuanto menos saneada sea la situación económica de cada negocio también es más complicado acceder a según que ayudas, cuando lo lógico es que sean para los que más las necesitan", ha explicado.

La hostelería ha resaltado su sacrificio en estos meses que "no ha sido valorado". "No se nos ha agradecido el esfuerzo. Es más, desde las administraciones se nos ha maltratado. No se nos ha ayudado o compensado por las perdidas más allá de acciones simbólicas o testimoniales", ha dejado claro el presidente de la Asihtur, Antonio V. Páez. El sector se ha ido adaptando y ha acatado las limitaciones y restricciones "desde la responsabilidad y el civismo", para transformar sus locales en lugares seguros frente al covid-19. "Son muchos los compañeros que han echado para siempre las barajas de sus negocios. ¿Cuántos más se unirán a ellos si todo sigue igual?", se preguntaba en voz alta.

Reclamo "Necesitamos que nos rescaten, que nos ayuden, que nos indemnicen. Que valoren nuestro sacrificio por el bien común"

Ante eso Asihtur insiste en que las administraciones "deben tomar conciencia, de una vez por todas, que tienen la obligación de proteger a nuestro sector como lo que es: un motor generador de empleo y de actividad económica".

Todos los manifiestos tenían puntos en común, que se han resumido al final de las alocuciones a modo de conclusión, y que contemplan las reclamaciones que hacen a Gobierno, Junta y Ayuntamiento todos los sectores. "La pasividad de las administraciones está expropiando nuestros locales. La vida de nuestros negocios, aquellos por los que tanto hemos luchado, se escurre entre nuestras manos", consideran. Por eso demandan ayudas directas, "urgentes", "de tramitación rápida, nada de perderse en burocracia"; que las administraciones sumen fuerzas para que bonifiquen o eximan casi en su totalidad impuestos y tasas; que se elaboren planes y acciones para recuperación integral de la economía. "Es de lógica que no afrontemos los mismos pagos cuando negocios están cerrados o se ven disminuida su actividad de forma drástica", han recalcado al final, pero también en cada uno de los escritos.

"Necesitamos que nos rescaten, que nos ayuden, que nos indemnicen. Que valoren nuestro sacrificio por el bien común. Os rogamos que escuchéis nuestro grito, porque nace de la pérdida de la paciencia, de la angustia y de la desesperación de los sectores que aquí representamos", ha finalizado el presidente de Asihtur.

Mientras, una a una se escuchaban las voces de los diferentes sectores, han ido recogiendo con bandejas de camarero las llaves de los negocios. Al terminar los discursos los presentes en comitiva han acompañado al féretro que ha sido depositado ante los arcos del Ayuntamiento. En ese momento las llaves ah sido arrojadas al suelo para quedar ante el ataúd. Un fuerte aplauso de los asistentes, que se han colocado en la Plaza del Rey con la distancia de seguridad establecida ha cerrado la movilización.