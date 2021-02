Comercio y hostelería de San Fernando reclaman ayudas directas a las administraciones

"Pedimos un rescate al comercio y la hostelería". Con esta demanda se resume las reivindicaciones realizadas por distintos sectores de la economía local -hostelería, transporte, agencias de viajes, hoteles, ocio- en el acto público convocado por la Asociación de Comerciantes de San Fernando (Acosafe) en la Plaza del Rey. Sus demandas van dirigidas a las distintas administraciones: local, provincial, autonómica y central.

"El comercio muestra su hartazgo, pedimos auxilio, frente a una situación límite", apunta el manifiesto que leyó el presidente de Acosafe, Manuel Luna, en el que se reflejaban todas las peticiones que durante estos meses han hecho comerciantes y hosteleros, y pequeñas y medianas empresas del sector turístico y de los servicios, y que en muchos casos no ha obtenido la respuesta deseada.

La entidad recuerda que asumieron con el primer estado de alarma las medidas adoptada por las autoridades sanitarias ante la situación de la pandemia de covid, que incluyeron el confinamiento domiciliario y el cierre de los negocios, que perduró desde el 14 de marzo hasta el 21 de junio, "sin posibilidad de generar recursos para cubrir los gastos fijos". Se refiere al IVA y otras tasas e impuestos, a los alquileres, la cuota de autónomo o los pagos a la Seguridad Social aun cuando se hubiera acudido a un ERTE.

Las medidas aplicadas no han sido suficientes: ni las líneas de financiación ICO (que supone un endeudamiento), ni las ayudas del Ayuntamiento (1.000 euros, con mucha documentación y que obligan a estar al día en los pagos), ni la exoneración de la tasa de las terrazas, han conseguido paliar la situación, y por el contrario están "ahogados". Las cuentas anuales arrojan unas pérdidas del 40% en el sector.

Las cuentas anuales arrojan unas pérdidas del 40% en el sector

A esa situación no ha ayudado la falta de margen para beneficiarse de una campaña de Navidad "atípica", la proliferación de la venta online y las duras restricciones desde hace semanas: primero el cierre perimetral de las provincias y de los municipios, después las reducciones de horario y finalmente el cierre de la actividad no esencial.

De hecho, una de las peticiones que hacen es que el comercio minorista, cuya superficie es menor de 300 metros cuadrados, sea considerado como esencial y no lo cierren. "En el pequeño comercio no ha habido ningún foco de contagio, llevan a rajatabla los protocolos dictados por Sanidad y a veces lo incrementan, va en ello su subsistencia", defendió Luna. "Es importante tenerlo en cuenta, ya que las ventas en los grandes formatos online se han disparado, dejando a los pequeños, aquellos que hacen ciudad, totalmente desvalidos", insistía.

A esa reclamación unen la necesidad de ayudas directas y bajada de tanta burocracia, y ampliar los horarios de comercios y hostelería hasta las 20.00 horas. Las ayudas directas deben ser de un 60 a un 70% de la facturación del año 2019, "como se están llevando a cabo en otros países de Europa, para intentar paliar las pérdidas hasta ahora acumuladas".

En el acto estuvieron presentes Gustavo Lebrero, del Centro San Fernando Plaza; Pepe Oneto, de la Cofradía Gastronómica de los Esteros; Antonio Romero, presidente de la Federación de Vecinos; Enrique de Juan Pascual, representante del colectivo de Transporte y Agencias de Viajes; y Francisco Fajardo, que en representación de los hoteles de San Fernando advirtió de la situación extrema que viven, "sin clientela, por que no llega nadie de fuera de San Fernando. Por eso pedimos ayudas, como otros países europeos, tanto a la Junta como al Gobierno central".

Javier González, de la sección de Hostelería (Hisafe) de Acosafe, tomó la palabra para mostrar las quejas de los hosteleros, que llagan a 636 en San Fernando. "Sin ayudas directas ya no aguantamos más, no podemos subsistir. España es el único país europeo sin ayudas directas a nuestro sector", criticó. La situación es "dramática", reconocía al tener que mantener "las barajas bajadas, día tras día, meses tras meses, sin ningún tipo de ingresos, y con gastos fijos". "Nos obligan a cerrar pero la población sí está en la calle. No tiene coherencia", cuando los hosteleros cumplen con las medidas sanitarias, ha defendido. Por eso reclamó agilidad en las ayudas del Ayuntamiento que siguen sin abonarse, en las publicaciones de las ayudas de la Junta aprobadas para pymes comerciales, hostelería, artesanía o agencias de viajes. "Son migajas para lo que tenemos que afrontar", se quejó.