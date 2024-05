AxSí denuncia la eliminación de la Policía de Barrio en San Fernando

El portavoz del grupo municipal AxSí, Fran Romero, ha advertido sobre las intenciones del gobierno local de eliminar el servicio de Policía de Barrio, que lleva en activo en la ciudad desde 2015 y que tan buenos resultados ha dado.

"Este servicio comenzó a andar con los andalucistas en el gobierno municipal y ha sido tremendamente útil para acercar a los isleños la labor de la Policía Local y para afianzar la confianza de la ciudadanía sobre la misma. Con este trabajo a pie de calle se ha visibilizado la presencia policial que tan imprescindible es para la seguridad ciudadana y se han reforzado tareas tan necesarias para el día a día de la ciudad como el control del tráfico, sobre todo en las entradas y salidas de los colegios de San Fernando. Con un balance tan positivo nos preocupa y nos extraña la noticia que nos ha llegado sobre la intención del gobierno socialista de eliminar la Policía de Barrio", explica Romero.

Desde AxSí además se subraya que es el momento menos adecuado para renunciar a este servicio, ya que el último año "han aumentado considerablemente los robos en comercios y establecimientos hosteleros y los profesionales de estos gremios siguen sintiéndose desamparados ante esta situación".

"El pasado mes de febrero incluso presentamos una moción exigiendo la puesta en marcha de un plan de seguridad ciudadana y comercial para solucionar esta situación, siendo una mayor presencia policial en las arterias comerciales uno de los ejes de este plan. Sin duda, la Policía de Barrio es fundamental para reforzar esta presencia y para disuadir a los delincuentes de cometer estos delitos", detalla el portavoz.

Por otro lado, la formación andalucista recuerda que la continuidad de este servicio también es fundamental para el movimiento vecinal isleño. "Si ir más lejos, año tras año la Federación de Asociaciones de Vecinos Isla de León recuerda en su carta ciudadana la necesidad de que haya más policía en la calle y la vinculación de las asociaciones de vecinos con la Policía de Barrio en el plano de la seguridad ciudadana", indica Romero.

"Reclamamos a Cavada que confirme si son ciertas sus intenciones de eliminar la Policía de Barrio en San Fernando y si es así que adopte las medidas necesarias no solo para que continúe este servicio, si no también para potenciarlo. Una vez más queda claro que la seguridad ciudadana tampoco es una prioridad para un gobierno municipal que sólo se cuida de que San Fernando sea la ciudad de los eventos por motivos puramente electoralistas. Más allá del pan y el circo y de las formas por encima del fondo lo demás da igual, incluso si se trata de la seguridad de las familias isleñas y de la tranquilidad en los barrios de la ciudad. Aunque tampoco nos sorprende esta actitud por parte de un gobierno socialista que sigue siendo incapaz de reforzar una plantilla de la Policía Local envejecida e insuficiente para una ciudad como San Fernando y que descuida la seguridad de sus propios agentes. En este sentido, no hay que olvidar que el pasado mes de febrero el SPLI denunciaba que más del 40% de esta plantilla carecía de chaleco antibalas", concluye el andalucista.