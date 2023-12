Comerciantes del centro de San Fernando denuncian una oleada de robos y reclaman más presencia policial

Comerciantes de la céntrica calle Rosario han denunciado este jueves ser víctimas una oleada de robos que que atribuyen a la ausencia de presencia policial.

El PP de San Fernando ha arropado las quejas del sector en este sentido y ha reclamado al Ayuntamiento isleño que adopte medidas de inmediato para poner freno a esta situación ante la voz de alarma que han dado los propios comerciantes justo cuando arranca la campaña de Navidad.

La Asociación de Comerciantes de San Fernando (Acosafe) denunció ya días atrás la proliferación de robos en distintos establecimientos del eje comercial de la ciudad y reclamó un incremento de la presencia policial en las calles.

"Diversos establecimientos comerciales están sufriendo robos de manera continuada y la preocupación avanza porque no podemos olvidar que los días que nos esperan son los días más grandes para el comercio en general", ha afirmado la portavoz de los populares, María José de Alba, al aludir a la situación que se da en plena campaña de Navidad, días en los que la mayor afluencia de gente en as calles comerciales se convierte también en una oportunidad que aprovechan con facilidad los autores de este tipo de delitos.

"Se ha corrido la voz de que aquí se roba fácilmente"

"Nos roban todos los días, si no es a uno es a otro, de día o de noche, con los establecimientos ya cerrados Ya tenemos miedo de venir a trabajar porque no sabemos cómo actuar", explica Cristina Espejo, una de las comerciantes de esta céntrica vía isleña. "No hay seguridad en las calles, no hay policía... Estamos desesperados y nadie nos ayuda".

Según los comerciantes afectados, "se ha corrido la voz de que en San Fernando se roba fácilmente", lo que ha disparado el número de incidentes.

"Esta año ha sido horroroso", afirma Mayte, otra de las comerciantes de la calle Rosario que ha denunciado estos robos continuados. "Apenas hay vigilancia en las calles. Estamos indefensos, no sabemos cómo actuar y tenemos miedo de qué pueda pasarnos algo".

Hay robos -señalan- que se producen incluso en grupo, mientras uno se encarga de distraer al dependiente los otros se encargan de llevarse los artículos.

La situación -explican- se ha puesto en conocimiento del Ayuntamiento isleño, que les ha contestado que se ha puesto en contacto con Acosafe para adoptar las medidas pertinentes. Sin embargo, en las calles "no ha habido una respuesta", explican al reclamar "que se haga algo al respecto".

De Alba, en este sentido, se ha hecho eco de ese "llamamiento angustioso" del comercio del centro para que desde el gobierno municipal se reaccione tomando medidas para reforzar la seguridad ciudadana "y no sigan viéndose en esta preocupación constante en la que desarrollan su trabajo".

El plan de seguridad de las Navidades

El Ayuntamiento de San Fernando anunció la semana pasada la puesta en marcha del plan de seguridad de las Navidades tras una reunión de la Junta Local de Seguridad Ciudadana, un dispositivo que además de coordinar la seguridad de distintos eventos navideños como las cabalgatas supone un refuerzo de la presencia policial en las calles del entorno comercial.

El sector, sin embargo, no ha notado ese incremento de agentes. Antes bien, denuncia la ausencia de policía en las calles, que relaciona directamente con la situación que se está dando.