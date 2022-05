Olga Moreno vuelve a hablar: "No me meto en si Rocío Carrasco es o no una mujer maltratada"

Olga Moreno vuelve a hablar. Tras una exclusiva muy suculenta el pasado miércoles, en la que hablaba sin pelos en la lengua de su ruptura con Antonio David Flores, la ex mujer del padre de Rocío Flores ha vuelto al foco mediático para seguir dudando del testimonio de Rocío Carrasco. La revista Semana ha publicado hoy la segunda parte de esta dura entrevista, muy lacrimógena y en la que Moreno ha defendido a su marido a capa y espada.

Olga Moreno se marchó a Honduras para participar en Supervivientes coincidiendo con el estreno de Rocío: Contar la verdad para seguir viva. Sin duda, el contexto no era el más favorable para la entonces pareja de Antonio David Flores, pues dejaba en España a un hombre completamente señalado públicamente. "Lo último que le dije a mi marido antes de irme a Supervivientes era que le amaba, y, cuando volví, me encontré con una separación", ha espetado la ganadora del reality de aventuras. "Nada más llegar, ya me di cuenta de que Antonio David era un hombre destruido", ha añadido, asegurando que la serie documental acabó con su ex marido.

Tras hablar sobre la relación entre Antonio David y Marta Riesco en la anterior pieza de la exclusiva, la revista ha centrado esta segunda entrega en la opinión de Olga Moreno respecto la docuserie. "Con el acoso que le han hecho, yo no sé cómo Antonio David está vivo. No es un maltratador, no mataría ni a una mosca. He vivido 22 años con él y puedo decir que he tenido un marido ejemplar en ese aspecto", ha asegurado Moreno, exculpando a su ex marido de todas las pruebas que aportó Carrasco en su popular entrevista.

"A mi familia la han destrozado. (...) La gente no puede hacerse una idea de lo que se ha vivido en mi casa", ha sentenciado Moreno, refriéndose a los hijos de Rocío Carrasco como su actual familia. "No me creo nada de lo que se cuenta en la docuserie. No me meto en si Rocío Carrasco es o no una mujer maltratada. No tengo ni idea, yo sé lo que tengo en mi casa", ha culminado.