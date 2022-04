Así ha sido la altiva reacción de Marta Riesco a las declaraciones de Olga Moreno

Tras ocho meses en silencio, Olga Moreno ha sorprendido a todos con una entrevista en la Revista Semana. La ex mujer de Antonio David Flores ha explicado con pelos y señales los motivos de su ruptura con el padre de Rocío Flores, hablando de Marta Riesco como “la otra”. Con duras afirmaciones, Moreno ha destapado grandes secretos de su hasta ahora relación con Antonio David Flores, mostrando un perfil muy distinto al que se ha compartido en las apariciones públicas de la pareja.

Las reacciones no han tardado en aparecer, siendo la actual novia de Antonio David Flores, Marta Riesco, de las primeras en pronunciarse. Riesco asegura que está “feliz” y “completamente enamorada” de Antonio David. La reportera de El Programa de AR aseguró hace poco que nunca más hablará de su relación en televisión, aunque a la prensa la atiende con gusto cada vez que se encuentra con ellos.

“Cada uno que haga lo que quiera”, ha expresado Riesco en relación a la entrevista concedida por Olga Moreno. “Nuestra relación es indestructible, ya he luchado y ya lo tengo conmigo”, ha añadido la reportera, con cierta picardía y sarcasmo. “Me da igual lo que opine el resto de gente” ha dicho, lanzando un dardo a la ex mujer de su actual pareja. “No voy a comentar nada más, pero ¿me ves molesta? Claro que no. Estoy feliz y enamorada, el resto me da igual”, ha culminado Riesco, haciendo oídos sordos a los comentarios de Olga Moreno.

Olga Moreno estalla: "No me merecía esto"

Olga Moreno asegura que todavía llora cada vez que piensa en su separación definitiva, a pesar de creer que "no me merecía esto". Según Olga, tanto ella como Rocío Flores se enteraron de que Antonio David estaba conviviendo con la joven periodista por las fotografías publicadas en una revista. Para cuando salieron a la luz esas imágenes, la pareja ya llevaba separada varios meses pero el colaborador de televisión devenido en youtuber seguía negando la mayor a su familia, siempre según la versión de su ex.