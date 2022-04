El inaudito motivo por el que han roto Marta Riesco y Antonio David Flores

Turbulencias en la relación entre Marta Riesco y Antonio David Flores. Tras varias semanas en el foco mediático, Marta Riesco no ha soportado más la situación que vivía con Antonio David, decidiendo poner punto y final a su relación. Ha sido en Ya son las ocho donde la periodista ha querido abrirse y expresar lo que sentía, rompiendo a llorar y dejando en directo a su hasta entonces pareja.

"Creo que llevo batallando muchísimo por esta relación y creo que no me merecía lo de hoy", comenzó Riesco, causando estupor entre sus compañeros de mesa. "A veces en la vida no se puede luchar contra todo, frente a todo. Creo que he aguantado mucho, las críticas constantes de la gente, de los compañeros, de la gente que apoyaba a la ex pareja [Rocío Carrasco] y la otra ex pareja [Olga Moreno]", ha continuado, visiblemente emocionada.

Riesco ha querido desvelar el motivo de la ruptura. "Antonio David no pudo estar el martes en mi cumpleaños, tampoco puede estar esta noche en mi fiesta, creo que son demasiados peros y por amor propio y por dignidad no puedo consentirlo más", ha relatado. "Yo cambié mi día de cumpleaños para que estuviese porque no podía estar el martes. Tampoco ha podido estar hoy. Hay cosas que no dependen de una misma", ha añadido, asegurando que la no presencia de Antonio David en su cumpleaños ha sido la gota que ha colmado el vaso.

Pese a mostrarse triste y dolida a las ocho de la tarde, sobre las diez de la noche Marta Riesco aparecía en una limusina rosa en el restaurante donde se ha celebrado su fiesta de cumpleaños. Rodeada de amigos y familiares, la periodista ha atendido a los medios de comunicación, dando más detalles de su ruptura. "Me siento decepcionada porque pensé que iba a estar aquí conmigo dando la cara y celebrando conmigo el cumpleaños y no está aquí", ha explicado.

"No me arrepiento [de haber dejado a Antonio David Flores en directo]. Me estaban preguntando cómo estaba y yo no podía estar fingiendo que estaba fenomenal cuando por dentro tengo el corazón roto", ha explicado Riesco. A pesar de ello, ha dicho seguir enamorada de él. "Ni me siento utilizada, ni creo que sea un mal tío, ni muchísimo menos. Sigo estando enamorada de él", ha culminado.

Pese a la recriminación en directo, Antonio David decidió no acompañar a Marta Riesco en un día tan especial para ella, pues iban a presentarse a los medios como pareja. "Era el momento de decir 'oye, mira, hemos esperado el tiempo prudencial y aquí estamos los dos'", ha asegurado Riesco, remarcando que Olga Moreno y Rocío Flores no están implicadas en la ruptura.

Pese a su malestar, Riesco se ha mostrado muy feliz, ofreciendo a los invitados una exclusiva actuación en directo de su hit No tengas miedo, que arrasa en redes sociales. Con este broche musical cerró una fiesta agridulce que puede suponer un punto de inflexión en la relación entre Marta Riesco y Antonio David Flores.