Marta Riesco habla sobre su relación con Carlos Lozano

Tras la aparición de Carlos Lozano en Sálvame y sus declaraciones en relación a su vínculo con Marta Riesco, los focos han vuelto a posicionarse sobre la periodista. El presentador de la primera edición de Operación Triunfo explicó en Sálvame que ha compartido varias cenas con la reportera, llegando a conocerla a la perfección.

Carlos Lozano aprovechó su presencia en Sálvame para hablar sobre la relación de Marta Riesco con Antonio David Flores. Con la serie documental Rocío: Contar la verdad para seguir viva todavía muy reciente, todo lo que rodea al ex marido de Rocío Carrasco denota un hedor muy fuerte, al menos en lo que a el mundo televisivo se refiere. Es por eso que Lozano recomendó a su amiga Riesco alejarse de su actual pareja, al menos ante las cámaras. Estas palabras han resultado un alivio para la reportera de El Programa de Ana Rosa, que asegura: "Creo que me ha defendido bastante".

Sin duda, Riesco está demostrando tener muchos amigos, pero también gente que no le busca ningún bien. La periodista cree que hasta ahora no ha tenido enemigos , pero que su nueva faceta musical le está trayendo algunos. "Yo me lllevo muy bien con todo el mundo", asegura Riesco, añadiendo que ahora "le está saliendo" algún hater que otro.

Marta Riesco no quiere hablar sobre una posible boda con Antonio David

Pese a no querer posicionarse en su relación sentimental con Antonio David, Riesco atiende siempre a los medios de comunicación. A la pregunta sobre una posible boda con Antonio David después de verano, la periodista no ha querido ni confirmarlo ni desmentirlo. Lo que sí que ha querido hacer es mostrar su apoyo a Rocío Flores y Olga Moreno. Riesco ha deseado una pronta recuperación a la hija y la ex mujer de su actual pareja, que se encuentran en proceso de rehabilitación tras una intervención quirúrgica.