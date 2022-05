Gloria Camila defiende a Rocío Carrasco: "Mi hermana jamás lo hubiese hecho"

Las invenciones de Marta Riesco no están dejando a nadie indiferente. Tras explicar que Rocío Carrasco le llamó para hacerle una oferta laboral musical, concretamente cantar No tengas miedo en un concierto homenaje a Rocío Jurado, múltiples celebridades han querido mostrar su ingenuidad ante los dimes y diretes impulsados por la novia de Antonio David Flores. Tras un monólogo enfurecido de Jorge Javier Vázquez contra la reportera de El programa de AR en Sálvame, ahora ha sido otra colaboradora de Telecinco la que ha salido en defensa de Rocío Carrasco. En un acto sorprendente, Gloria Camila ha querido mostrar su apoyo a su hermana a través de Ya son las ocho.

Pese a no tener relación, Gloria Camila no ha querido que las invenciones de Riesco queden impunes. "Creo que mi hermana jamás hubiese hecho esa llamada", ha expresado tajantemente la hija de Rocío Jurado. "Tampoco creo que sea un plan de mi hermana el decir: 'Ay venga, vamos a llamar a Marta'. Vamos, lo veo un poquito imposible. A lo mejor ha sido un poco en vacile, de estar con mi hermana hablando de lo del homenaje a mi madre", ha añadido, mostrando su visión de los hechos.

No doy crédito: Gloria Camila no hablando mal de su hermana y casi defendiéndola. ¡Milagro! pic.twitter.com/VVMT1PMtBM — Señor del antifaz🔻🏳️‍🌈 (@MenervaPiquero) May 2, 2022

"Ha sido, yo creo, idea de Luis [Priego, director de Lecturas], que se habrá levantado, se habrá apartado, habrá hablado con Marta para luego contar la reacción y ver cómo Marta reacciona" ha expuesto Gloria Camila, confiando en que todo ha sido fruto de una confusión entre Riesco y el director de la popular revista. "Si es verdad que la llamada se hace y luego Luis le manda el cartel del homenaje de mi madre, aunque fuese de vacile, de coña, aunque mi hermana esté a dos metros, me parece una manera un poco de provocar, de generar polémica. Yo no hablaría de un homenaje a mi madre juntando a la persona que está ahora mismo con la persona que yo estoy denunciado públicamente. No veo la broma, no veo la gracia", ha culminado.