Jorge Javier Vázquez denuncia la postura de Mediaset: "Está muy claro en lo que nos estamos convirtiendo"

Marta Riesco ha iniciado un terremoto en Mediaset. Tras inventarse que Rocío Carrasco le había llamado para proponerle cantar No tengas miedo en un concierto homenaje a Rocío Jurado, Jorge Javier Vázquez ha estallado contra la reportera de El Programa de AR y la postura de Mediaset. Era durante la emisión de Sálvame del pasado martes que, con Rocío Carrasco presente en plató, el de Badalona decidió hacer un llamamiento a los directivos de la cadena para iniciar medidas contra Marta Riesco.

"Hoy se le ha vuelto a dar cabida [a Marta Riesco] y se ha permitido que siga ejerciéndome violencia vicaria", inició Rocío Carrasco, visiblemente afectada. "El ser [Antonio David Flores] está ejerciendo violencia vicaria a través de su novia", añadió. "Y esto pasa en un programa de esta cadena, lo queramos aceptar o no lo queramos aceptar", ha apuntillado Jorge Javier Vázquez. "Hay que decir basta ya. No sirve comprometerse de boquilla y después con los hechos revocarlo".

"Veis que el modus operandi es el mismo, simplemente ha cambiado el personaje. Está haciendo lo mismo y os la están colando otra vez", ha explicado la hija de Rocío Carrasco, causando el arranque de Jorge Javier. "Hay que recapacitar. Si alguien que sale en la tele no ha entendido esto, se les ha explicado ya muchas veces... Quizás no deberían estar en un medio con el que llegamos a tanta gente. A lo mejor tenemos que pensar que estas personas que salen por televisión y siguen con este juego actúan con maldad, que es mucho peor", ha explicado.

"Esta chica ha dicho en directo que yo me mofo de ella, que yo la denigro. Que soy capaz de llamarle a ella y no a mis hijos. Eso viene de donde viene, es otra vez lo mismo. El ser [Antonio David Flores] no se ha ido de Telecinco, el ser está en Telecinco más presente que nunca. El maltrato que el ser ejerce sobre mí no cesa, porque tiene quien lo ejerce por él", ha denunciado Carrasco. "Estamos permitiendo situaciones que no debemos permitir", ha añadido Jorge Javier. "No se puede sembrar la duda, esto no funciona así. Está muy claro en lo que nos estamos convirtiendo. Deberían tragarse el orgullo y aceptar que se están equivocando", ha sentenciado.

"No sé que tiene esta muchacha en la cadena que de repente, con todo lo que estamos contando, se la sigue apoyando. De verdad que no lo entiendo. Nunca es tarde, hoy puede ser el inicio de una nueva época. Debemos decidir entre todos qué tipo de cadena queremos ser", ha culminado el presentador catalán, que ha agradecido a la cadena la libertad de expresión durante toda la emisión.