Rocío Carrasco y Jorge Javier Vázquez sacan las pruebas: lo que sucedió con Marta Riesco

Una imagen vale más que mil palabras. Rocío Carrasco y Jorge Javier Vázquez se lo han tomado al pie de la letra y han querido cortar de raíz la polémica que ha generado Marta Riesco con sus intervenciones de Ya son las ocho y El Programa de AR. La novia de Antonio David Flores aseguró hace unos días que Rocío Carrasco le llamó para hacerle una oferta laboral musical, concretamente cantar No tengas miedo en un homenaje a Rocío Jurado. Tras retractarse y cambiar la versión de los hechos en múltiples ocasiones, Jorge Javier Vázquez y el equipo de Sálvame se ha hartado de la situación y ha querido poner remedio.

Pasaban pocos minutos de las cuatro de la tarde cuando Jorge Javier Vázquez se desplazaba del plató de Sálvame al restaurante desde donde supuestamente Rocío Carrasco llamó a Marta Riesco. Su objetivo ha sido claro: reunirse con la propia Rocío para revisar las cámaras de vigilancia. El presentador ha acompañado a la hija de Rocío Jurado durante más de media hora. "Esto empieza siendo una chorrada, pero la gente en su casa tiene que plantearse que cuando yo digo que he vivido en el terror, que se imagine esta situación, llena de desafíos y retos, con mis hijos de por medio y como protagonistas. En su momento sabían que no podía hablar. Hoy sí hablo, claro que hablo", ha sentenciado Rocío Carrasco.

"Me encanta que no vuelvas a callarte nunca más" ha dicho Jorge Javier Vázquez. "Todos los que damos la cara en este tipo de programas tenemos un compromiso, que es el de no falsear ni manipular. No podemos hacer esto, estamos contribuyendo a blanquear la maldad y el maltrato" ha añadido el presentador. "A todos los compañeros de esta cadena les pido que se planten y no sean tibios, porque esto nos perjudica a todos, como cadena y como sociedad", ha culminado.

Jorge Javier Vázquez ha querido remarcar que todo forma parte de los planes de Antonio David Flores. "Ayer Gloria Camila te estaba defendiendo, recibió un mensaje en su teléfono y de golpe empezó a rajar sobre ti. El ser y los suyos solo tienen un objetivo y es odiarte", ha añadido el de Badalona. "Son ovejas y no pueden desmarcarse del rebaño", ha asegurado Rocío Carrasco. Tras la conversación en el comedor del restaurante, Jorge Javier y Rocío han ido hacia el plató de Sálvame, donde se han analizado las imágenes de las cámaras de vigilancia y se ha demostrado que Rocío Carrasco en ningún momento cogió el teléfono.